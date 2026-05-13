Aaj ka Kumbh Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. कुंभ राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग सक्रिय रहेगा, जो सुख-सुविधाओं और धन में वृद्धि का प्रबल संकेत है. चंद्रमा आज मीन राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है. चन्द्रमा के 2nd हाउस में होने से फाइनेंस से जुड़े मामलों में विशेष लाभ होगा. व्यापार में कैश का फ्लो (Cash Flow) निरंतर बना रहने से आप अपने स्टाफ और वेंडर्स को समय पर भुगतान कर पाएंगे, जिससे बाजार में आपकी साख और विश्वसनीयता बढ़ेगी. यदि आप किसी पुराने लीगल विवाद या कानूनी पचड़े से जूझ रहे थे, तो ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से आज सकारात्मक निर्णय आपके पक्ष में आने के प्रबल योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career):

करियर के क्षेत्र में आज आप अपनी धाक जमाएंगे. आपकी अद्भुत कार्यक्षमता आज विरोधियों के मुँह बंद कर देगी; जो लोग कल तक आपके खिलाफ थे, वे आज आपकी प्रतिभा देखकर आपसे हाथ मिलाने को मजबूर होंगे. जो जातक विदेश में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए आज फॉलो-अप लेने का उत्तम समय है, जवाब आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है. इसके अलावा, फैमिली के साथ विदेश में बसने की प्लानिंग पर आज कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा है. स्पोर्ट्स पर्सन में आज चीते जैसी स्फूर्ति रहेगी, जिससे वे मैदान पर सभी को अचंभित कर देंगे. बच्चों की दिनचर्या में सकारात्मक सुधार होगा और वे अपनी डाइट को लेकर सजग रहेंगे, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता (Intellectual Capacity) में वृद्धि होगी.

महिलाएं और समाज (Women & Social Life):

महिलाओं के लिए आज का दिन अपनी छिपी हुई स्किल्स दिखाने का है. जो महिलाएं अपने घरेलू प्रॉडक्ट्स को मार्केट में लाने का प्रयास कर रही थीं, उन्हें आज बड़ी सफलता प्राप्त होगी. समाज सेवा के क्षेत्र में आपकी निस्वार्थ भावना आज आपको एक 'महात्मा' जैसी छवि प्रदान करेगी और लोग आपके कार्यों का सम्मान करेंगे.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज का दिन अनुकूल है. शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. विष दोष के प्रभाव को कम करने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना बेहतर होगा.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं. "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 21 बार जाप करें और चने की दाल का दान करें. शाम के समय शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं.

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