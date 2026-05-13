Aaj ka Meen Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. मीन राशि के जातकों के लिए आज रूचक योग सक्रिय रहेगा, जो आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक और साहस लेकर आएगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी साख और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है. विष्कुम्भ योग बनने से मार्केट में आज आपको बिना किसी गारंटी के उधार माल मिल सकता है, जो बाजार में आपकी मजबूत साख को दर्शाता है. बिजनेसमैन अपनी और विपक्षी पार्टी के साथ आपसी सूझबूझ से किसी बड़े लीगल पचड़े को कोर्ट के बाहर ही सुलझाने में सफल रहेंगे. आर्थिक रूप से यह दिन आपके लिए काफी उत्साहजनक और लाभप्रद रहने वाला है.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आज आपकी कूटनीति और रचनात्मकता का लोहा माना जाएगा. किसी खुफिया जानकारी या रणनीति के सफल होने से आपको संस्थान या पार्टी में कोई विशेष और गोपनीय विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है. ग्राफिक, डिजाइनिंग या किसी रचनात्मक सॉफ्टवेयर (Creative Software) में आपकी बढ़ती रुचि आज आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट दिला सकती है. डिजाइनिंग और म्यूजिक के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जो आपकी पेशेवर पहचान को नई ऊंचाई देगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. आपकी रचनात्मक क्षमता आज चरम पर रहेगी, जिससे आप जटिल प्रोजेक्ट्स को भी कलात्मक ढंग से पूरा कर पाएंगे. एकाग्रता बनी रहेगी और आप कुछ नया सीखने के प्रति उत्साहित रहेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में सुख और संतुलन बना रहेगा. चन्द्रमा आपकी ही राशि में होने से आपके आत्म-सम्मान में वृद्धि होगी. आज आप ऑफिस की थकान को घर नहीं ले जाएंगे और शाम को परिवार के साथ किसी म्यूजिक प्रोग्राम या फिल्म का आनंद लेकर खुद को रिलैक्स करेंगे. घर और बाहर का यह शानदार संतुलन आपके चेहरे पर एक विशेष चमक बनाए रखेगा. संतान का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और उनके साथ समय बिताकर आप अपने बचपन की यादों में खो जाएंगे.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा है. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शांति बनी रहेगी. विष दोष के प्रभाव से बचने के लिए नकारात्मक विचारों से दूर रहें और शाम के समय थोड़ा ध्यान (Meditation) जरूर करें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: काला (Black)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

विशेष उपाय: अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को केसरिया चंदन का तिलक लगाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं और शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें ताकि विष दोष की शांति हो सके.

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