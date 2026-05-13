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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 13 May 2026: मीन राशिफल 13 मई 2026 विष्कुम्भ योग से बाजार में बढ़ेगी साख, कानूनी मामले और करियर में मिलेगा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

Aaj ka Meen Rashifal 13 May 2026: मीन राशिफल 13 मई 2026 विष्कुम्भ योग से बाजार में बढ़ेगी साख, कानूनी मामले और करियर में मिलेगा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट

Pisces Horoscope 13 May 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मीन राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 13 May 2026 04:00 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 13 May 2026: आज अपरा एकादशी का पावन पर्व है. आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 01:30 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहाँ वाशि, सुनफा, बुधादित्य और पराक्रम योग बना रही है, वहीं विष्कुम्भ योग का भी प्रभाव रहेगा. मीन राशि के जातकों के लिए आज रूचक योग सक्रिय रहेगा, जो आपके व्यक्तित्व में एक नई चमक और साहस लेकर आएगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जहाँ शनि के साथ उनका विष दोष निर्मित हो रहा है. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी साख और प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है. विष्कुम्भ योग बनने से मार्केट में आज आपको बिना किसी गारंटी के उधार माल मिल सकता है, जो बाजार में आपकी मजबूत साख को दर्शाता है. बिजनेसमैन अपनी और विपक्षी पार्टी के साथ आपसी सूझबूझ से किसी बड़े लीगल पचड़े को कोर्ट के बाहर ही सुलझाने में सफल रहेंगे. आर्थिक रूप से यह दिन आपके लिए काफी उत्साहजनक और लाभप्रद रहने वाला है.

नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आज आपकी कूटनीति और रचनात्मकता का लोहा माना जाएगा. किसी खुफिया जानकारी या रणनीति के सफल होने से आपको संस्थान या पार्टी में कोई विशेष और गोपनीय विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है. ग्राफिक, डिजाइनिंग या किसी रचनात्मक सॉफ्टवेयर (Creative Software) में आपकी बढ़ती रुचि आज आपको कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट दिला सकती है. डिजाइनिंग और म्यूजिक के क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जो आपकी पेशेवर पहचान को नई ऊंचाई देगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को अपडेट करने का है. आपकी रचनात्मक क्षमता आज चरम पर रहेगी, जिससे आप जटिल प्रोजेक्ट्स को भी कलात्मक ढंग से पूरा कर पाएंगे. एकाग्रता बनी रहेगी और आप कुछ नया सीखने के प्रति उत्साहित रहेंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में सुख और संतुलन बना रहेगा. चन्द्रमा आपकी ही राशि में होने से आपके आत्म-सम्मान में वृद्धि होगी. आज आप ऑफिस की थकान को घर नहीं ले जाएंगे और शाम को परिवार के साथ किसी म्यूजिक प्रोग्राम या फिल्म का आनंद लेकर खुद को रिलैक्स करेंगे. घर और बाहर का यह शानदार संतुलन आपके चेहरे पर एक विशेष चमक बनाए रखेगा. संतान का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और उनके साथ समय बिताकर आप अपने बचपन की यादों में खो जाएंगे.

स्वास्थ्य (Health):
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा है. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शांति बनी रहेगी. विष दोष के प्रभाव से बचने के लिए नकारात्मक विचारों से दूर रहें और शाम के समय थोड़ा ध्यान (Meditation) जरूर करें.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: काला (Black)
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3

विशेष उपाय: अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को केसरिया चंदन का तिलक लगाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. शाम को शिव मंदिर में घी का दीपक जलाएं और शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें ताकि विष दोष की शांति हो सके.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 May 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
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