Aaj Ka Rashifal 13 May 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अपरा एकादशी (Apara Ekadashi) है, जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत लाभकारी माना गया है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज बुधवार को चंद्रमा अपनी स्वराशि मीन में शनि के साथ विराजमान होकर 'विष योग' का निर्माण कर रहे हैं, जबकि मेष राशि में सूर्य-बुध-मंगल की युति बनी हुई है.

ग्रहों के इस दुर्लभ संयोग का प्रभाव सभी 12 राशियों के करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा. ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, आज दोपहर 12:17 PM से 01:59 PM तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्यों की मनाही है. आइए जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल और आज के अचूक उपाय.

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 13 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी है, जिसे शास्त्रों में अपरा एकादशी (Apara Ekadashi) कहा गया है. पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि दोपहर 01:33 तक रहेगी. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मेष राशि (लग्न भाव) में सूर्य और बुध के साथ स्थित हैं. चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (12th House) में शनि के साथ युति बना रहे हैं. अपरा एकादशी का यह पावन दिन आपके लिए आध्यात्मिक लाभ और ऊर्जा का संगम लेकर आया है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

अपरा एकादशी के शुभ संयोग से आज आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी. लग्न में मंगल-सूर्य की स्थिति आपको कार्यक्षेत्र में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करेगी. व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई योजनाएं बनाने के लिए श्रेष्ठ है. बारहवें भाव का चंद्रमा खर्चों की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन एकादशी पर किया गया दान भविष्य में समृद्धि (Prosperity) लाएगा. दोपहर 12:17 PM से 01:59 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौते (Business Deals) पर हस्ताक्षर न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

आज घर में धार्मिक माहौल रहेगा. अपरा एकादशी होने के कारण परिवार के साथ पूजा-पाठ में समय बीतेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. हालांकि, बारहवें भाव के चंद्रमा के कारण मन में थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में लंबी यात्रा करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. अपरा एकादशी पर दान का विशेष महत्व है, इसलिए परोपकार के कार्यों में धन खर्च हो सकता है. चंद्रमा-शनि की युति के कारण फिजूलखर्ची से बचें. लग्न के ग्रहों की शुभता आपको पुराने कर्ज (Debts) से मुक्ति पाने के रास्ते सुझाएगी. निवेश के लिए राहुकाल के बाद का समय बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. मंगल आपकी ऊर्जा को बढ़ाए रखेगा, लेकिन एकादशी का उपवास रखने वाले जातक अपनी सेहत का ध्यान रखें. बारहवें चंद्रमा के कारण आंखों में जलन या नींद की कमी (Insomnia) महसूस हो सकती है. अत्यधिक क्रोध से बचें, क्योंकि यह आपके रक्तचाप को प्रभावित कर सकता है.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 9 और 1

लकी कलर: गहरा लाल और पीला

अपरा एकादशी विशेष: आज का अचूक उपाय

आज अपरा एकादशी है, इसलिए मेष राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु के 'त्रिविक्रम' स्वरूप की पूजा करनी चाहिए.

उपाय: हनुमान जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करें.

आज के दिन 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करना फलदायी होगा.

राहुकाल के समय किसी जरूरतमंद को जल या फल का दान करना आपके लिए शुभ सिद्ध होगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 13 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी है, जिसे अपरा एकादशी (Apara Ekadashi) कहा जाता है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, आपकी ही राशि (लग्न भाव) में गुरु के साथ युति बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (Labha Sthana) में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं. मंगल, सूर्य और बुध की तिकड़ी आपके बारहवें भाव में है. आज का दिन सुख-सुविधाओं और आध्यात्मिक लाभ के बीच संतुलन बनाने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन उपलब्धियों भरा हो सकता है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा और शनि की उपस्थिति आपके पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद करेगी. व्यापार में विदेशी संपर्कों या दूर के स्थानों से धन लाभ के योग हैं. हालांकि, बारहवें भाव में मंगल-सूर्य की युति के कारण गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. दोपहर 12:17 PM से 01:59 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई नया सौदा (Business Deal) न करें. आज के दिन कोई बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है. लग्न में शुक्र और गुरु की युति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और सौम्यता लाएगी, जिससे जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर होंगे. अपरा एकादशी होने के कारण परिवार के साथ किसी धार्मिक उत्सव या पूजा में शामिल हो सकते हैं. प्रेम संबंधों (Love Life) में मजबूती आएगी और आप भविष्य की योजनाएं साझा करेंगे. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, यात्रा टालना ही बेहतर होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभप्रद है. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा की स्थिति आय के नए स्रोत (Income Sources) खोल सकती है. अपरा एकादशी पर किया गया दान आपके संचित धन में वृद्धि करेगा. हालांकि, बारहवें भाव के ग्रहों के कारण अचानक कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें. राहुकाल के समय धन का लेन-देन करने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज सितारे आपके पक्ष में हैं. लग्न के गुरु और शुक्र आपको मानसिक शांति और शारीरिक ऊर्जा प्रदान करेंगे. हालांकि, बारहवें भाव के मंगल के कारण आंखों में जलन या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. एकादशी का उपवास रखने वाले जातक तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें. रात के समय हल्की सैर आपको गहरी नींद (Better Sleep) लेने में मदद करेगी.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 2 और 7

लकी कलर: सफेद और चमकीला रेशमी (Silver/Cream)

अपरा एकादशी विशेष: आज का अचूक उपाय

आज अपरा एकादशी है, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी की पूजा करना विशेष फलदायी है.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और मिश्री अर्पित करें.

'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरुवे नम:' मंत्र का जाप करें क्योंकि गुरु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं.

राहुकाल के समय किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना या अन्न का दान करना आपके कष्टों को दूर करेगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 13 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी है, जिसे अपरा एकादशी (Apara Ekadashi) कहा जाता है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य और मंगल के साथ आपके ग्यारहवें भाव (Labha Sthana) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके दसवें भाव (Karma Sthana) में शनि के साथ युति बना रहे हैं. ग्रहों की यह स्थिति आपके करियर में बड़े बदलाव और आर्थिक लाभ की ओर इशारा कर रही है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत का फल मिलने का समय है. दसवें भाव का चंद्रमा और शनि की उपस्थिति आपको काम के प्रति अधिक गंभीर बनाएगी. ग्यारहवें भाव में सूर्य-बुध-मंगल की युति व्यापार में जबरदस्त मुनाफे के योग बना रही है, विशेषकर यदि आप तकनीकी या मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं. दोपहर 12:17 PM से 01:59 PM तक राहुकाल (Inauspicious Period) रहेगा, इस समय कोई नया निवेश न करें. एकादशी के प्रभाव से आज समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन सुखद रहेगा. अपरा एकादशी के कारण घर में पूजा-पाठ का माहौल रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. हालांकि, दसवें भाव में शनि-चंद्र की युति के कारण आप काम में इतने व्यस्त हो सकते हैं कि परिवार को समय कम दे पाएं. जीवनसाथी (Spouse) के साथ रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें. प्रेम संबंधों में आज गंभीरता रहेगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन बहुत मजबूत है. ग्यारहवें भाव में तीन ग्रहों की युति अचानक धन लाभ (Sudden Wealth) करा सकती है. रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. अपरा एकादशी पर किया गया दान आपके पुण्य में वृद्धि करेगा और भविष्य में स्थिरता लाएगा. शेयर बाजार या कमोडिटी में निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है, लेकिन राहुकाल के समय सावधानी रखें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. ग्यारहवें भाव के ग्रह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को बढ़ाएंगे. हालांकि, काम के अधिक बोझ के कारण शाम तक आपको पैरों में दर्द या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. एकादशी का उपवास रखने वाले जातक फलहार का उचित सेवन करें. प्राणायाम और ध्यान आपको एकाग्रता बनाए रखने में मदद करेंगे.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 5 और 3

लकी कलर: हरा (Green) और हल्का पीला (Light Yellow)

अपरा एकादशी विशेष: आज का अचूक उपाय

आज अपरा एकादशी और बुधवार का संयोग है, जो मिथुन राशि के लिए अत्यंत शुभ है.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और बुध देव की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी को तुलसी दल अर्पित करें.

'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

राहुकाल के समय पंक्षियों को दाना डालना या गाय को हरा चारा खिलाना आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 13 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी है, जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा आज आपके नौवें भाव (Bhagya Sthana) में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं. मेष राशि में सूर्य-बुध-मंगल की तिकड़ी आपके दसवें भाव में प्रबल है. आज का दिन भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि कर्म करने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा. दसवें भाव में मंगल और सूर्य की स्थिति नई नौकरी या पदोन्नति (Promotion) के योग बना रही है. सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापार में किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है, बस दोपहर 12:17 PM से 01:59 PM तक राहुकाल का ध्यान रखें. इस अशुभ समय में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू न करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी, लेकिन नौवें भाव में शनि-चंद्र की युति के कारण पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. अपरा एकादशी के अवसर पर घर में धार्मिक अनुष्ठान होने से सकारात्मक ऊर्जा (Positive Energy) का संचार होगा. जीवनसाथी के साथ लंबी यात्रा की योजना बन सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, यात्रा करते समय भगवान का स्मरण जरूर करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है. दसवें भाव के ग्रहों के प्रभाव से आय के नए रास्ते खुलेंगे. रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है. अपरा एकादशी पर दान-पुण्य करने से आपके संचित धन में बरकत होगी. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखें क्योंकि चंद्रमा का शनि के साथ होना अचानक किसी धार्मिक यात्रा पर व्यय करा सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज सावधानी बरतें. नौवें भाव का चंद्रमा मानसिक रूप से थोड़ा सुस्त महसूस करा सकता है. सूर्य और मंगल के प्रभाव से शरीर में पित्त बढ़ सकता है, इसलिए खान-पान में सादगी रखें. एकादशी का उपवास रखने वाले जातक निर्जला रहने के बजाय फलाहार लें तो बेहतर होगा. मानसिक शांति के लिए योग (Yoga) का सहारा लें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 2 और 4

लकी कलर: सफेद और सिल्वर (Silver)

अपरा एकादशी विशेष: आज का अचूक उपाय

आज अपरा एकादशी है, कर्क राशि वाले जातकों के लिए भगवान विष्णु के 'वामन' अवतार की पूजा करना श्रेष्ठ है.

उपाय: शिव मंदिर में जाकर अक्षत (साबुत चावल) और दूध अर्पित करें.

'ॐ नमो नारायणाय' मंत्र का जाप करें.

राहुकाल के समय किसी जरूरतमंद को जल का पात्र या शर्बत का दान करना आपके भाग्य की बाधाओं को दूर करेगा.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 13 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी है, जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है. आपकी राशि के स्वामी सूर्य, मेष राशि (आपके नौवें भाव) में मंगल और बुध के साथ गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके आठवें भाव (Ashtam Sthana) में शनि के साथ विराजमान हैं. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, लेकिन गुप्त शत्रुओं और सेहत से समझौता न करें.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है. नौवें भाव में सूर्य और मंगल की उपस्थिति एक तरह का 'राजयोग' बना रही है, जिससे आपको पैतृक व्यापार या उच्च अधिकारियों से बड़ा लाभ मिल सकता है. व्यापार में कोई पुरानी डील अचानक फिर से शुरू हो सकती है. दोपहर 12:17 PM से 01:59 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए दस्तावेज पर हस्ताक्षर (Sign) न करें. एकादशी के प्रभाव से आज आपकी नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा. अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में घर में धार्मिक आयोजन होने से सकारात्मकता बनी रहेगी. हालांकि, आठवें भाव में शनि-चंद्र की युति के कारण ससुराल पक्ष के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, यात्रा करते समय सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है. नौवें भाव के ग्रहों की कृपा से धन का आगमन सुचारू रूप से होगा. अपरा एकादशी पर दान-पुण्य करने से आपके संचित धन में वृद्धि होगी और भविष्य में स्थिरता आएगी. निवेश के लिए आज का दिन अच्छा है, लेकिन राहुकाल के अशुभ समय में धन का लेन-देन करने से बचें. खर्चों में थोड़ी कटौती करना बुद्धिमानी होगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. आठवें भाव का चंद्रमा और शनि मानसिक तनाव या पेट से जुड़ी समस्या दे सकते हैं. सूर्य और मंगल की उच्च ऊर्जा के कारण सिरदर्द या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. एकादशी का उपवास रखने वाले जातक पानी और फलों का पर्याप्त सेवन करें. शांत रहने के लिए सुबह सूर्य देव को अर्घ्य देना आपके लिए संजीवनी का काम करेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 9

लकी कलर: गहरा लाल और सुनहरा (Golden)

अपरा एकादशी विशेष: आज का अचूक उपाय

आज अपरा एकादशी है, सिंह राशि वाले जातकों के लिए भगवान विष्णु के 'पुरुषोत्तम' स्वरूप की पूजा करना अत्यंत शुभ है.

उपाय: सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में केसर डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

राहुकाल के समय किसी निर्धन व्यक्ति को पीले फल या अनाज का दान करना आपकी बाधाओं को दूर करेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 13 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी है, जिसे अपरा एकादशी (Apara Ekadashi) कहा जाता है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में मंगल और सूर्य के साथ आपके आठवें भाव (Ashtam Sthana) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके सातवें भाव (Saptam Sthana) में शनि के साथ विराजमान हैं. ग्रहों की यह स्थिति पार्टनरशिप और सेहत के मामले में बेहद संभलकर चलने का संकेत दे रही है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको मिले-जुले परिणाम मिलेंगे. सातवें भाव में चंद्रमा-शनि की युति व्यापारिक पार्टनरशिप में तनाव पैदा कर सकती है; किसी भी नई डील पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को ठीक से पढ़ लें. आठवें भाव के ग्रह रिसर्च और तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों को सफलता दिलाएंगे. दोपहर 12:17 PM से 01:59 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई नया व्यावसायिक जोखिम न लें. अपरा एकादशी के प्रभाव से शाम तक कोई रुका हुआ सरकारी काम बन सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज धैर्य की आवश्यकता है. सातवें भाव का चंद्रमा और शनि जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकते हैं. आज अपरा एकादशी होने के कारण घर में धार्मिक चर्चा या पूजा का आयोजन रिश्तों की कड़वाहट को कम करने में मदद करेगा. प्रेम संबंधों में आज का दिन सामान्य रहेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, यदि जाना जरूरी हो तो घर से तिल खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज सावधानी बरतें. आठवें भाव में सूर्य-बुध-मंगल की युति अचानक धन हानि या अनचाहे खर्चों का संकेत दे रही है. अपरा एकादशी पर किया गया अन्न या जल का दान आपके संकटों को कम करेगा. निवेश (Investment) के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है; खासकर राहुकाल के समय धन का लेन-देन बिल्कुल न करें. पुराने निवेश से थोड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज कन्या राशि वालों को पेट या त्वचा से जुड़ी समस्या हो सकती है. आठवें भाव के ग्रह शरीर में गर्मी बढ़ा सकते हैं, जिससे थकान महसूस होगी. एकादशी का उपवास रखने वाले जातक तरल पदार्थों और मौसमी फलों का अधिक सेवन करें. मानसिक शांति के लिए भगवान विष्णु का ध्यान करना सर्वोत्तम रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 5 और 3

लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और क्रीम (Cream)

अपरा एकादशी विशेष: आज का अचूक उपाय

आज अपरा एकादशी है, कन्या राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु के 'दामोदर' स्वरूप की पूजा करनी चाहिए.

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और 11 बार 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें.

बुधवार होने के कारण गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना भी आपके लिए शुभ रहेगा.

राहुकाल के समय किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल का दान करना आपकी आर्थिक बाधाओं को दूर करेगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 13 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी है, जिसे अपरा एकादशी (Apara Ekadashi) कहा जाता है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, वृषभ राशि में गुरु के साथ आपके आठवें भाव (Ashtam Sthana) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (Sixth House) में शनि के साथ विराजमान हैं. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपको विरोधियों पर विजय मिलेगी, लेकिन अपनी सुख-सुविधाओं पर लगाम लगानी होगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धा (Competition) से भरा रहेगा. छठे भाव में चंद्रमा-शनि की युति आपके शत्रुओं को परास्त करेगी, जिससे नौकरी में आपका दबदबा बढ़ेगा. व्यापारिक दृष्टिकोण से, आठवें भाव के शुक्र और गुरु आपको गुप्त धन या अचानक किसी पुरानी डील से लाभ दिला सकते हैं. दोपहर 12:17 PM से 01:59 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नया कर्ज (Loan) लेने या देने से बचें. अपरा एकादशी के प्रभाव से आज आपके कानूनी विवाद सुलझ सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ा तनाव रह सकता है. आठवें भाव के ग्रहों के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ गुप्त बातें विवाद का कारण बन सकती हैं. अपरा एकादशी के पावन अवसर पर घर में भजन-कीर्तन या धार्मिक चर्चा होने से माहौल शांत होगा. प्रेम संबंधों में आज का दिन सामान्य है, अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, यात्रा करते समय सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. छठे भाव के ग्रह बीमारी या पुराने कर्ज पर पैसा खर्च करा सकते हैं. हालांकि, अपरा एकादशी पर किया गया दान आपके भविष्य के लिए 'पुण्य की पूंजी' बनेगा. निवेश के लिए आज का दिन मध्यम है; राहुकाल के अशुभ समय में शेयर बाजार या प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े फैसले न लें. आज किसी को उधार देने से बचें, वरना पैसा फंस सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको सतर्क रहना होगा. आठवें भाव में गुरु-शुक्र और छठे भाव में शनि-चंद्र की स्थिति पेट, कमर दर्द या पैरों में सूजन की समस्या दे सकती है. एकादशी का उपवास रखने वाले जातक शरीर में पानी की कमी न होने दें. तनाव कम करने के लिए हल्का संगीत सुनें या प्रकृति के साथ समय बिताएं.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 7 और 2

लकी कलर: सफेद (White) और हल्का नीला (Light Blue)

अपरा एकादशी विशेष: आज का अचूक उपाय

आज अपरा एकादशी है, तुला राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु के 'मधुसूदन' स्वरूप की पूजा करनी चाहिए.

उपाय: भगवान विष्णु को मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं.

'ॐ श्रीं नमः' मंत्र का जाप करें क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र आठवें भाव में है.

राहुकाल के समय काली गाय को रोटी या चारा खिलाना आपकी सेहत और करियर की बाधाओं को दूर करेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 13 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी है, जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मेष राशि में सूर्य और बुध के साथ आपके छठे भाव (Shatru Sthana) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (Putra Sthana) में शनि के साथ युति बना रहे हैं. ग्रहों की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज साहस और समझदारी का सही तालमेल ही आपको सफलता दिलाएगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन शानदार रहेगा. छठे भाव में स्वामी मंगल की उपस्थिति 'शत्रुहंता योग' बना रही है, जिससे प्रतिद्वंद्वी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे. नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें, क्योंकि पांचवें भाव का शनि-चंद्र योग निर्णयों में भ्रम पैदा कर सकता है. दोपहर 12:17 PM से 01:59 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सौदे को फाइनल न करें. अपरा एकादशी के प्रभाव से शाम तक व्यापारिक यात्रा सफल हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन भावुकता से भरा रहेगा. पांचवें भाव में चंद्रमा और शनि की युति प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरी या गलतफहमी पैदा कर सकती है. हालांकि, अपरा एकादशी के अवसर पर घर में होने वाले धार्मिक कार्य रिश्तों में मजबूती लाएंगे. बच्चों की पढ़ाई या भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, यदि यात्रा जरूरी हो तो गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन लाभप्रद है. छठे भाव के ग्रहों की कृपा से पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. अपरा एकादशी पर किया गया दान आपके संचित कोष में वृद्धि करेगा. निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन राहुकाल के अशुभ समय में धन का लेन-देन करने से बचें. खर्चों पर थोड़ा अंकुश लगाना जरूरी है, क्योंकि अचानक घर की मरम्मत पर पैसा खर्च हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर रहना होगा. मंगल की छठे भाव में उपस्थिति मांसपेशियों में खिंचाव या चोट लगने का संकेत दे रही है. पांचवें भाव का चंद्रमा मानसिक चिंता दे सकता है. एकादशी का उपवास रखने वाले जातक तरल पदार्थों का भरपूर सेवन करें. हनुमान चालीसा का पाठ आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 9 और 4

लकी कलर: सुर्ख लाल (Bright Red) और केसरिया (Saffron)

अपरा एकादशी विशेष: आज का अचूक उपाय

आज अपरा एकादशी है, वृश्चिक राशि वाले जातकों को भगवान विष्णु के 'नृसिंह' स्वरूप की पूजा करनी चाहिए.

उपाय: हनुमान जी को लाल चंदन का तिलक लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें.

'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

राहुकाल के समय किसी गरीब को लाल मसूर की दाल या गुड़ का दान करना आपकी बाधाओं को दूर करेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 13 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी है, जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है. आपकी राशि के स्वामी गुरु, वृषभ राशि में शुक्र के साथ आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (Sukh Sthana) में शनि के साथ विराजमान हैं. मेष राशि में सूर्य-बुध-मंगल की तिकड़ी आपके पांचवें भाव में प्रबल है. आज का दिन मानसिक शांति और भौतिक सुखों के बीच संतुलन साधने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता (Creativity) चरम पर रहेगी. पांचवें भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति शिक्षा, कंसल्टेंसी और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ दिलाएगी. हालांकि, चौथे भाव का शनि-चंद्र योग ऑफिस की राजनीति के कारण मन विचलित कर सकता है. व्यापार में कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर 12:17 PM से 01:59 PM तक राहुकाल का विशेष ध्यान रखें; इस समय कोई बड़ा जोखिम न लें. अपरा एकादशी के प्रभाव से शाम तक कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी सावधानी बरतें. चौथे भाव में चंद्रमा-शनि की युति माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा कर सकती है या घर के माहौल में थोड़ी गंभीरता ला सकती है. अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में घर में शुद्धता और पूजा-पाठ का वातावरण कलह को शांत करेगा. प्रेम संबंधों के लिए दिन अच्छा है; मंगल की स्थिति रोमांस में उत्साह भरेगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, यात्रा करते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. छठे भाव में गुरु की उपस्थिति पुराने ऋण (Debt) चुकाने में आपकी मदद करेगी. अपरा एकादशी पर किया गया अन्न दान आपके संचित धन की बाधाओं को दूर करेगा. सुख-सुविधाओं या घर की सजावट पर खर्च बढ़ सकता है. निवेश के लिए समय मध्यम है; राहुकाल के दौरान धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज सीने में जकड़न या मानसिक भारीपन महसूस हो सकता है. चौथे भाव का चंद्रमा हृदय और फेफड़ों के प्रति सतर्क रहने का संकेत देता है. गुरु और शुक्र की छठे भाव में स्थिति खान-पान में लापरवाही के कारण लीवर संबंधी समस्या दे सकती है. एकादशी का उपवास रखने वाले जातक सात्विक आहार लें. योग और प्राणायाम आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण सिद्ध होंगे.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 9

लकी कलर: पीला (Yellow) और सुनहरा (Golden)

अपरा एकादशी विशेष: आज का अचूक उपाय

आज अपरा एकादशी है, धनु राशि वाले जातकों के लिए भगवान विष्णु के 'वामन' स्वरूप की पूजा करना अत्यंत लाभकारी है.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और केसरिया चंदन अर्पित करें.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप तुलसी की माला से करें.

राहुकाल के समय किसी प्यासे को जल पिलाना या मंदिर में चने की दाल का दान करना आपकी बाधाओं को दूर करेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 13 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी है, जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में चंद्रमा के साथ आपके तीसरे भाव (Parakram Sthana) में गोचर कर रहे हैं. मेष राशि में सूर्य-बुध-मंगल की तिकड़ी आपके चौथे भाव में सुख-साधनों की वृद्धि कर रही है. आज का दिन अपनी मेहनत और कौशल से भाग्य को बदलने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. तीसरे भाव में शनि-चंद्र की युति आपको साहसी निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी (Boss) प्रभावित होंगे. व्यापार में विस्तार के लिए की गई यात्राएं सफल रहेंगी. मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन स्वर्ण अवसर ला सकता है. दोपहर 12:17 PM से 01:59 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें. अपरा एकादशी के प्रभाव से शाम तक कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन उत्साहजनक रहेगा. तीसरे भाव के ग्रह छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार लाएंगे. अपरा एकादशी के उपलक्ष्य में घर में धार्मिक चर्चा या दान-पुण्य का माहौल रहेगा, जिससे मानसिक क्लेश दूर होंगे. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन चौथे भाव के मंगल के कारण घर की शांति बनाए रखने के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूत है. चौथे भाव के ग्रहों की कृपा से संपत्ति (Property) या वाहन के माध्यम से धन लाभ के योग हैं. अपरा एकादशी पर किया गया जल या अन्न का दान आपके संचित धन की रक्षा करेगा. निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन राहुकाल के अशुभ समय में शेयर बाजार या प्रॉपर्टी से जुड़े बड़े लेनदेन टाल दें. छोटे-मोटे खर्च मनोरंजन पर हो सकते हैं.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आप काफी सक्रिय महसूस करेंगे. शनि और चंद्रमा की युति आपको मानसिक रूप से अनुशासित रखेगी. हालांकि, कंधे या हाथों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. चौथे भाव में सूर्य-मंगल की स्थिति के कारण माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. एकादशी का उपवास रखने वाले जातक शरीर में पानी की मात्रा कम न होने दें. नियमित व्यायाम और ध्यान आपको तनाव मुक्त रखेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 8 और 2

लकी कलर: गहरा नीला (Dark Blue) और ग्रे (Grey)

अपरा एकादशी विशेष: आज का अचूक उपाय

आज अपरा एकादशी है, मकर राशि वाले जातकों के लिए भगवान विष्णु के 'कूर्म' (कछुआ) स्वरूप की पूजा करना श्रेष्ठ है.

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के वृक्ष के पास घी का दीपक जलाएं.

'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें क्योंकि शनि आपके पराक्रम भाव में हैं.

राहुकाल के समय काले तिल का दान करना या गरीब को कंबल देना आपकी बाधाओं को दूर करेगा.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 13 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी है, जिसे अपरा एकादशी कहा जाता है. आपकी राशि के स्वामी शनि, चंद्रमा के साथ आपके दूसरे भाव (Dhan Sthana) में गोचर कर रहे हैं. मेष राशि में सूर्य-बुध-मंगल की तिकड़ी आपके तीसरे भाव में पराक्रम बढ़ा रही है. आज का दिन निवेश के मामले में बेहद सतर्क रहने और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और संवाद कौशल (Communication Skills) की परीक्षा होगी. तीसरे भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति आपको साहसी बनाएगी, जिससे आप कठिन लक्ष्यों को भी पूरा कर लेंगे. हालांकि, दूसरे भाव में शनि-चंद्र की युति व्यापारिक चर्चाओं में गलतफहमी पैदा कर सकती है; कोई भी डील फाइनल करते समय स्पष्ट रहें. दोपहर 12:17 PM से 01:59 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नया व्यापार शुरू न करें. अपरा एकादशी के प्रभाव से शाम तक किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मदद मिल सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी शांति बनाए रखनी होगी. दूसरे भाव (वाणी स्थान) में शनि-चंद्र की युति के कारण आपकी कोई बात परिवार के सदस्यों को चुभ सकती है. अपरा एकादशी के पावन अवसर पर घर में मौन रहकर या कम बोलकर भगवान की भक्ति करना रिश्तों में तनाव कम करेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता हो सकती है. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, यात्रा टालना ही बेहतर होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन सावधानी बरतने का है. दूसरे भाव में चंद्रमा और शनि की युति अचानक धन की कमी या पुराने बिलों का बोझ बढ़ा सकती है. अपरा एकादशी पर किया गया दान आपके 'आर्थिक दोष' को कम करेगा. निवेश (Investment) के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है; खासकर राहुकाल के अशुभ समय में धन का लेन-देन या शेयर बाजार से जुड़े बड़े फैसले न लें. फिजूलखर्ची पर सख्त नियंत्रण रखें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको दांतों, आंखों या गले की समस्या हो सकती है. दूसरे भाव के ग्रह खान-पान के प्रति सचेत रहने का संकेत दे रहे हैं. मंगल की स्थिति आपको शारीरिक ऊर्जा तो देगी, लेकिन मानसिक रूप से शनि-चंद्र का प्रभाव थोड़ा तनाव (Stress) पैदा कर सकता है. एकादशी का उपवास रखने वाले जातक फलाहार का सेवन करें और पर्याप्त पानी पिएं. ध्यान और योग आपकी मानसिक व्याकुलता को दूर करेंगे.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 8 और 4

लकी कलर: गहरा नीला (Dark Blue) और काला (Black) - लेकिन एकादशी पर नीला पहनना शुभ है.

अपरा एकादशी विशेष: आज का अचूक उपाय

आज अपरा एकादशी है, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भगवान विष्णु के 'मत्स्य' स्वरूप की पूजा करना लाभकारी है.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं और हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें क्योंकि चंद्रमा आपके धन भाव में शनि के साथ है.

राहुकाल के समय किसी गरीब को काला छाता या चप्पल का दान करना आपके धन की बाधाओं को दूर करेगा.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 13 मई 2026

आज ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी है, जिसे अपरा एकादशी (Apara Ekadashi) कहा जाता है. आपकी राशि के स्वामी गुरु, वृषभ राशि में शुक्र के साथ आपके तीसरे भाव में हैं. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव (First House) में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं. मेष राशि में सूर्य-बुध-मंगल की तिकड़ी आपके दूसरे भाव में प्रबल है. आज का दिन मानसिक अनुशासन बनाए रखने और अपनी क्षमताओं को पहचानने का है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अधिक धैर्य (Patience) दिखाने की आवश्यकता होगी. लग्न में शनि-चंद्र की युति के कारण बनते हुए कार्यों में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन निराश न हों. दूसरे भाव में मंगल-सूर्य की उपस्थिति वाणी में ओज लाएगी, जिससे सेल्स और मार्केटिंग के लोगों को बड़ा लाभ मिल सकता है. व्यापार में कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं, तो दोपहर 12:17 PM से 01:59 PM तक राहुकाल का विशेष ध्यान रखें. अपरा एकादशी के प्रभाव से शाम तक आपके अटके हुए कार्य किसी बुजुर्ग की सहायता से पूरे हो सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ी भावुकता (Emotional Surge) अधिक रह सकती है. अपनी राशि में शनि-चंद्र की स्थिति के कारण आप कुछ पुराने मुद्दों को लेकर चिंतित हो सकते हैं. अपरा एकादशी के पावन अवसर पर घर में पूजा-पाठ या दीपदान करने से मानसिक शांति मिलेगी और रिश्तों में मधुरता आएगी. जीवनसाथी के साथ समय बिताएं और उनकी बातों को सुनने का प्रयास करें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल (Directional Flaw) है, इसलिए यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है. दूसरे भाव के ग्रहों की कृपा से धन का आगमन सुचारू रूप से होगा. अपरा एकादशी पर किया गया दान आपके संचित कोष में वृद्धि करेगा. हालांकि, अपनी राशि में शनि की उपस्थिति के कारण खर्चों के प्रति सचेत रहें; फिजूलखर्ची से मानसिक तनाव बढ़ सकता है. निवेश के लिए समय मध्यम है; राहुकाल के अशुभ समय में धन का लेन-देन करने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आपको सुस्ती या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. लग्न का चंद्रमा और शनि मानसिक रूप से थोड़ा दबाव (Mental Pressure) महसूस करा सकते हैं. दूसरे भाव का मंगल आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या दे सकता है. एकादशी का उपवास रखने वाले जातक तरल पदार्थों का पर्याप्त सेवन करें. शांत रहने के लिए सुबह 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी होगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 7

लकी कलर: हल्का पीला (Light Yellow) और केसरिया (Saffron)

अपरा एकादशी विशेष: आज का अचूक उपाय

आज अपरा एकादशी है, मीन राशि वाले जातकों के लिए भगवान विष्णु के 'त्रिविक्रम' स्वरूप की पूजा करना अत्यंत लाभकारी है.

उपाय: हनुमान जी को तुलसी के पत्ते अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं.

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

राहुकाल के समय किसी जरूरतमंद को जल या चने की दाल का दान करना आपके कष्टों को दूर करेगा.

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