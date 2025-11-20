हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar News: मंच पर मुस्कान, कुंडली में हलचल! 20 नवंबर को बनने वाली 'बिहार' सरकार पर किसका साया?

Bihar News: मंच पर मुस्कान, कुंडली में हलचल! 20 नवंबर को बनने वाली 'बिहार' सरकार पर किसका साया?

Bihar Oath Ceremony: बिहार सरकार 20 नवंबर को शपथ लेगी, लेकिन मकर लग्न का शपथ-मुहूर्त नई सत्ता के लिए साफ संकेत दे रहा है कि सरकार स्थिर रहेगी, पर पांच साल की राह आसान नहीं होगी.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Nov 2025 06:23 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bihar Oath Ceremony: पटना का गांधी मैदान एक बार फिर सत्ता की पटकथा लिखने जा रहा है. मंच तैयार है, कुर्सियां लगी हैं, और 20 नवंबर की सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दोहराई जाएगी. नीतीश कुमार का दसवीं बार सत्ता संभालना लगभग तय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी पूरे समारोह को केंद्र की ताक़त से भर देगी. गुरुवार को बिहार की नई सरकार जन्म लेगी लेकिन शपथ ग्रहण के समय की मुहूर्त कुंडली एक साफ चेतावनी दे रही है सरकार चलेगी, पर चैन से नहीं.

मकर लग्न: स्थिरता का वादा, संघर्ष का बोझ

शपथ का समय मकर लग्न का है. ज्योतिष में यह लग्न सत्ता को गिरने नहीं देता, लेकिन उसके हर कदम पर वजन रख देता है. यह शुरुआत को मजबूत बनाता है, पर शुरुआत आसान नहीं रहने देता. बिहार की राजनीति की आदत भी कुछ ऐसी ही रही है सरकार बनती है, लेकिन पहले दिन से फैसलों और दबावों का तूफ़ान साथ चलता है. यह मुहूर्त बताता है कि नई सरकार भी इसी धारा में चलने वाली है.

समर्थन से संघर्ष तक

शपथ ग्रहण के समय आकाश में चार ग्रह सूर्य, चंद्र, बुध और मंगल एक साथ 11वें भाव में विराजमान हैं. यह वह भाव है जहां जनता, गठबंधन और सत्ता एक ही कमरे में खड़े रहते हैं. वृश्चिक राशि में ग्रहों की भीड़ शक्ति भी देती है और असंतोष भी जगाती है. इसका मतलब साफ़ है कि नई सरकार को समर्थन तो मिलेगा, लेकिन उस समर्थन की कीमत लगातार मांगों, शर्तों और बातचीत के रूप में चुकानी पड़ेगी. विभाग-वितरण को लेकर NDA के भीतर चल रही रस्साकशी इस कुंडली का सबसे पहला प्रमाण है.

गठबंधन साथ रहेगा, लेकिन सहज नहीं

सातवें भाव में बैठे वक्री गुरु साझेदारी को टिकाते हैं, पर सुचारू नहीं रहने देते. यह वही स्थिति है जहां हर दल को साथ भी रहना है, और अपनी जगह भी बड़ी रखनी है. बिहार की राजनीति में यह संघर्ष कभी खुलकर दिखता है, कभी मुस्कान के पीछे छिपा रहता है. कुंडली की यह स्थिति बताती है कि साझेदारी चलेगी, पर हर कदम पर खिंचतान के साथ.

कानून-व्यवस्था सबसे बड़ा सिरदर्द!

तीसरे घर में बैठा शनि साफ़ तौर पर बता रहा है कि नई सरकार के लिए सबसे बड़ा सवाल प्रशासन और कानून-व्यवस्था होगा. बिहार में चुनाव के दौरान भी यही मुद्दे सबसे ज़ोर से उठे थे और विपक्ष इन पर लगातार हमला करने की तैयारी में है. मीन राशि में शनि बैठकर कह रहा है जहां प्रशासन कमजोर दिखा, वहीं राजनीति का तीर लगेगा. नई सरकार को हर घटना पर तेज़ी से प्रतिक्रिया देनी होगी.

कार्यकाल के बीच अचानक बड़ा मोड़ तय

कुंडली का सबसे संवेदनशील संकेत आठवें भाव से आता है. इस भाव में केतु बैठा है. राजनीति में यह स्थिति किसी भी समय अचानक बदलाव ला सकती है. कभी बड़ा Reshuffle, कभी प्रमुख चेहरे का हटना, कभी कोई विवादित फैसला जो राज्य की राजनीति को दिशा बदल दे. बिहार का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहां सत्ता बीच कार्यकाल में भी करवट लेती रही है. केतु बस इतना कह रहा है कि यह कहानी इस बार भी आसान नहीं रहने वाली.

नीति और छवि दोनों दिल्ली से प्रभावित होंगी

दसवें भाव में बैठे शुक्र का अर्थ है कि सरकार की सार्वजनिक छवि और निर्णय लेने की शैली पर केंद्र की छाया गहरी रहेगी. प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी सिर्फ़ शपथ तक सीमित नहीं है, आने वाले समय में दिल्ली का राजनीतिक दबाव और सहयोग दोनों बिहार के प्रशासन पर असर डालेंगे. यह मुहूर्त बताता है कि राज्य को अपने कई फैसले सार्वजनिक संदेश और राजनीतिक Optics को ध्यान में रखकर लेने होंगे.

सरकार स्थिर रहेगी लेकिन पांच साल की यात्रा बिना आराम के

सभी संकेतों को एक साथ पढ़ने पर तस्वीर स्पष्ट हो जाती है कि नई सरकार गिरने वाली नहीं, लेकिन शांत भी नहीं रहने वाली. गठबंधन साथ रहेगा, पर अपनी-अपनी रेखाओं में खिंचेगा. जनता समर्थन देगी, पर उसका मूड पलटने में देर नहीं लगेगी. प्रशासन पर दबाव रहेगा, और कार्यकाल के बीच एक बड़ा मोड़ राजनीति की धारा बदल सकता है.

20 नवंबर को जब गांधी मैदान में शपथ की आवाज गूंजेगी, तब असली यात्रा उसी क्षण शुरू होगी. यह यात्रा स्थिर तो होगी, पर हर दिन नए संघर्ष और नई राजनीतिक कीमत के साथ.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 20 Nov 2025 06:23 AM (IST)
PM Modi NDA NITISH KUMAR Prediction 2025 PATNA BIHAR Bihar Oath Ceremony 2025
