क्या 20 नवंबर 2025 को बिहार की किस्मत बदलेगी? गांधी मैदान में नीतीश की शपथ से पहले पंचांग ने दिए हैरान करने वाले संकेत!

क्या 20 नवंबर 2025 को बिहार की किस्मत बदलेगी? गांधी मैदान में नीतीश की शपथ से पहले पंचांग ने दिए हैरान करने वाले संकेत!

Bihar Oath Ceremony: क्या 20 नवंबर का मुहूर्त बिहार की नई सरकार को स्थिरता देगा? नीतीश की शपथ से पहले पंचांग, ज्योतिष और राजनीति का बड़ा विश्लेषण

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 19 Nov 2025 01:27 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में सत्ता बदलने की तैयारियां तेज़ हैं. राज्य की राजनीति में हलचल, दिल्ली के गलियारों में मीटिंग और पटना के गांधी मैदान में प्रशासनिक गतिविधियां ऑल संकेत दे रहे हैं कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को सुबह 11:30 बजे होने की संभावना है. शपथ की तारीख़ आमतौर पर एक औपचारिक घोषणा लगती है, लेकिन भारतीय परंपरा में इसे राज्य के आने वाले पांच सालों का दर्पण माना जाता है.

शपथ ग्रहण के शुभ मुहूर्त का महत्व केवल आध्यात्मिक या प्रतीकात्मक नहीं है. यह उस माहौल को दर्शाता है जिसमें सरकार कार्यकाल की शुरुआत करती है. भारत के पुराने राजदरबारों से लेकर आधुनिक लोकतंत्र तक, राजकीय आरंभ का समय तिथि, वार, नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति को देखकर चुना जाता रहा है. यह कोई गारंटी नहीं कि सरकार सफल या असफल होगी, लेकिन परंपरा यह मानती है कि शुरुआत जितनी शांत और संतुलित ऊर्जा में हो आगे का रास्ता उतना कम संघर्षपूर्ण होता है.

20 नवंबर 2025: पंचांग क्या संकेत देता है?

कल यानी गुरुवार को कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि रहेगी. शास्त्रो में गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को नीति, ज्ञान, शासन और सलाह का प्रतीक बताया गया है. पंचांग के अनुसार शपथ ग्रहण का समय 11:30 बजे रखा गया है, इस दौरान चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेगा. 

वृश्चिक राशि में 4 ग्रहों की युति दे रही बड़े संकेत

इस दिन सभी 12 राशियों में वृश्चिक राशि ही एक मात्र ऐसी राशि है जिसमें सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है. वृश्चिक राशि में कई वर्षों में एक साथ चार ग्रहों की युति बनी है, जो एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग को दर्शा रहे हैं. वहीं इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जो शनि का नक्षत्र है. राजनीति में शनि को जनता का प्रतीक माना जाता है, ये संयोग भी शुभता को दर्शाता है. 

बिहार की नई सरकार, राह नहीं आसान!

विशेष बात ये है कि इस नक्षत्र के देवता मित्र देव हैं जिन्हें सौहार्द का भी देवता कहा जाता है. गठबंधन के लिए ये अति उत्तम संयोग है. सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने में दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन इसकी एक विशेषता ये भी है कि अनुराधा नक्षत्र में शनि और मंगल दोनों ग्रहों का प्रभाव रहता है, जिससे दृढ़ निश्चयी, जिद्दी और अति महत्वाकांक्षी जैसे गुण  भी देखने को मिलते हैं. यानी आने वाले समय में सरकार के फैसलों और सहयोगी दलों के स्वाभाव में चीजें देखने को मिलेंगी.

गुरुवार के दिन शपथ लेने से क्या होगा?

गुरुवार को शपथ भारतीय परंपरा में शुभ माना जाता है क्योंकि शासन और नीति के काम गुरु-ऊर्जा के अधीन माने जाते हैं. शुक्ल पक्ष नई शुरुआत के लिए अच्छा माना जाता है. चंद्रमा वृश्चिक राशि  में होने से कार्य में गति को दर्शाता है.यानी सरकार जो भी फैसले लेगी उसे तुरंत लागू करने की कोशिश करेगी.

शपथ ग्रहण के लिए गांधी मैदान का चयन सही या गलत 

गांधी मैदान पटना का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है. यहां बड़े राजनीतिक आयोजन होते रहे हैं, इसलिए इसका चयन प्रशासनिक रूप से स्वाभाविक है. परंपरागत मान्यताओं में खुले मैदानों और बड़े सार्वजनिक स्थलों को शुभ माना जाता है क्योंकि जनता का प्रत्यक्ष साक्ष्य, बड़े स्तर पर स्वीकार्यता और राज्य की ऊर्जा का खुला प्रवाह इसका प्रतीक बनाता है.

'नीतीश' की शपथ का इतिहास 

नीतीश कुमार भारत के उन गिने-चुने नेताओं में हैं जिन्होंने कई बार शपथ ली और हर शपथ ने राजनीति का नया अध्याय खोल दिया. 2005 में सत्ता परिवर्तन स्थिर शुरुआत था, और गठबंधन पूरे समय टिके रहे. 2010 में अपेक्षाकृत संतुलित मुहूर्त में शपथ हुई. पांच साल का कार्यकाल बिना बड़े विवाद के पूरा हुआ. 2017 का परिवर्तन अशांत राजनीतिक समय में हुआ और सवा साल में ही सत्ता समीकरण बदल गया.

यह उदाहरण साबित करते हैं कि बिहार की राजनीति में 'शुरुआत' अक्सर आगे की दिशा तय करती है चाहे वह ग्रह हों, जनता का मूड हो या केंद्र-राज्य समीकरण.

मोदी, नीतीश और NDA का राजनीतिक संकेत क्या है?

गुरुवार का दिन केंद्र की भूमिका को और मज़बूत बताता है. नीतीश का अनुभव और PMO की राजनीतिक रणनीति शुरुआती महीनों में स्थिरता का संकेत देता है. NDA के भीतर शुरुआत में तालमेल रहेगा, लेकिन पहले 60-90 दिनों में मंत्रालयों को लेकर हल्की खींचतान उत्पन्न हो सकती है. परंपरागत दृष्टि से इसे लंबी स्थिरता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं माना जाता, बल्कि शुरुआती ऊर्जा संतुलन का हिस्सा माना जाता है.

विपक्ष क्या होगा?

राहु-केतु की मौजूदा चाल विपक्ष को तुरंत संगठित होने नहीं देती. चंद्र की स्थिति भी शपथ के समय सत्ता पक्ष को शुरुआती बढ़त देती है. लेकिन यह भी सच है कि 2026 के मध्य में विपक्ष का राजनीतिक उभार दोबारा तेज़ हो सकता है,यह प्रवृत्ति ग्रहों की नहीं, राजनीतिक चक्र की भी है.

2025-2030: बिहार की दिशा क्या होगी?

  1. 2025-26: प्रशासनिक तेज़ी, केंद्र-राज्य तालमेल, नीति-सुधार
  2. 2026-27: मंत्रिमंडल में कुछ पुनर्संरचना
  3. 2027-29: स्थिरता और बड़े फैसलों का दौर
  4. 2030: नेतृत्व और गठबंधन के स्वरूप में बदलाव की संभावनाएं

कुल मिलाकर शपथ की घड़ी राज्य की किस्मत तय नहीं करती लेकिन उसकी शुरुआत किस ग्रह-नक्षत्र की ऊर्जा में हुई है यह आने वाले वर्षों की धुन ज़रूर बन जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 19 Nov 2025 01:27 PM (IST)
PM Modi NDA NITISH KUMAR Prediction 2025 PATNA BIHAR Bihar Oath Ceremony 2025
