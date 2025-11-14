बिहार चुनाव के नतीजे आज, तेजप्रताप यादव के सितारें क्या कहते हैं चमकेंगे या गिरेंगे?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Prediction: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल (JJD) के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत आरजेडी पार्टी से की थी और वे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं.

लेकिन साल 2025 में लगातार विवाद, अनुशासनहीनता और पार्टी की विचारधारा से अलग चलने के कारण RJD ने उन्हें 6 के लिए पार्टी से निकाल दिया है. इस बार तेजस्वी यादव महुआ विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं.

तेजस्वी ने 10-15 सीट जीतने का किया दावा

आरजेडी से अलग होकर उन्होंने नई पार्टी JJD (जनशक्ति जनता दल) बनाई और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में दावा किया है कि, उनकी पार्टी 10-15 सीटों पर विजयी होगी. हालांकि जमीनी स्तर JJD संगठन उतना प्रभावी नहीं है, जितनी की आरजेडी और जेडीयू का प्रभाव है.

जेजेडी का बड़ा चेहरा केवल तेजप्रताप यादव हैं. आइए जानते हैं कि, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर तेजप्रताप यादव के ग्रह क्या संकेत दे रहे हैं?

तेजप्रताप यादव के सितारे क्या कहते हैं?

इंटरनेट पर मिली जानकारी के अनुसार तेजप्रताप यादव का जन्म 16 अप्रैल 1989 में हुआ था. अंकशास्त्र के अनुसार उनका मूलांक 7 है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के मुताबिक तेजप्रताप यादव की कुंडली में गुरु की स्थिति उन्हें पहचान, प्रसिद्धि और पब्लिसिटी देती है, जबकि चंद्रमा और केतु का प्रभाव फैसलों में अस्थिरता और विवाद की स्थिति को बढ़ाने का काम करता है.

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजप्रताप यादव के लिए सूर्य-केतु गोचर बड़ा बाधक बनकर उभरा, जो राजनीतिक परिणामों में हानि, भ्रम और अंसुतलन का संकेत देता है.

जो कहीं न कहीं यह संकेत दे रही है कि, ग्रह स्थिति अभी पूर्ण राजयोग के समर्थन में नहीं है, अधिक प्रभाव पतन योग का ही दिखाई दे रहा है. कहने का मतलब तेजप्रताप यादव के लिए चुनाव परिणाम मन मुताबिक नहीं हो सकते हैं.

अंकज्योतिष से जानिए राजयोग या पतनयोग?

अंकज्योतिष के अनुसार तेजप्रताप यादव का मूलांक 7 है. उनकी जन्म तिथि 16 अप्रैल 1989 है यानी कि (1+6=7) 7 नंबर वाले लोग काफी भावनात्मक, अस्थिर और अलग सोच रखने वाले होते हैं. इनमें नेतृत्व क्षमता कम प्रभावी रहती है.

वहीं तेजू भैया का भाग्यांक 1+6+0+4+1+9+8+9 = 37 → 3+7 = 10 - 1 है. भाग्यांक 1 वाले लोगों में नेतृत्व मिलता है लेकिन काफी संघर्ष करने के बाद. इस साल का वर्षांक 2+0+2+5 = 9 जो संघर्ष, विवाद और फैसलों में कठोरता के संकेत दे रहा है.

तेजप्रताप यादव का जन्मांक 7+ वर्षांक 9 का योग 16 और 1+6= 7 है, जो परिणाम में बदलाव, भ्रम, तनावपूर्ण और चुनौति भरा है. वहीं चुनाव परिणाम की तारीखों पर नजर डाले तो 14/11/2025 - 14 = 5 है, अंक 5 होता है, जिसका स्वामी बुध है.

जहां अंक 5 बदलाव, हलचल और अनिश्चित परिणामों का प्रतीक है तो वहीं अंक 7 व्यक्ति के लिए मानसिक दबाव और अस्थिर परिणाम लाता है. अंकज्योतिष भी साफ इशारा करता है कि, आज का दिन तेजप्रताप यादव के लिए चुनौति और भ्रम का है.

तेजप्रताप यादव की कुंडली क्या कहती है?

तेजप्रताप यादव की कुंडली में लग्न और ग्रह की स्थिति मजबूत है. कहने का मतलब शोहरत तो मिलती है, लेकिन जीवन में स्थिरता नहीं है. बृहस्पति के केंद्र में होने से पहचान, मीडिया के प्रति आकर्षण, लोकप्रियता और परिवार से राजनीतिक विरासत मिली है.

यही कारण हैं कि, वे चाहे विवाद में रहें, पार्टी बदलें या अलग पार्टी से चुनाव लड़ें चर्चा में बने रहते हैं. लेकिन चर्चा के साथ-साथ सत्ता भी जरूरी है. चंद्रमा-केतु/राहु प्रभाव के कारण उन्हें निर्णयों में अस्थिरता, बयानबाजी, रिश्तों में तनाव, गलत समय पर गलत कदम उठाना, सलाह न मानना और पार्टी से हटकर विचारधारा पर अमल करना, यही कारण हैं कि उन्हें राजद से उन्हें निकाला गया, परिवार के साथ तालमेल टूट गया और नई पार्टी बनानी पड़ी.

ज्योतिष और अंकज्योतिष दोनों में ही संकेत मिल रहा है कि, तेजप्रताप यादव के लिए इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर संशय बना हुआ है. गुरु का सीमित समर्थन, चंद्रमा की कमजोरी और शनि का दबाव कहीं न कहीं उनके राजनीतिक करियर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है.

मूलांक 7, भाग्यांक 1 और वर्षांक 9 का मेल संघर्ष, विवाद और अस्थिरता को दर्शाता है. कुल मिलाकर आज के परिणाम तेजस्वी यादव को फिर से चौंका सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.