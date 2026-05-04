'भद्रा' पंचांग का एक हिस्सा है, जिसे अशुभ नहीं, बल्कि संवेदनशील समय माना जाता है. चुनाव मतगणना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें 'भद्रा' का सीधा असर नहीं होता.
(Source: ECI/ABP News)
West Bengal Election 2026: 4:12 बजे के बाद 'भद्रा' का समय...क्या बदलेगा ट्रेंड? पंचांग और काउंटिंग की हकीकत क्या कहती है
West Bengal Election 2026: 4 मई 2026 की काउंटिंग में 4:12 बजे के बाद ‘भद्रा’ काल की चर्चा तेज. क्या इससे ट्रेंड बदल सकता है? जानें पंचांग और काउंटिंग की हकीकत.
West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल की काउंटिंग के बीच एक समय चर्चा में है, शाम करीब 4:12 बजे के बाद 'भद्रा' का प्रवेश. इसे लेकर कई दावे हो रहे हैं. लेकिन असली सवाल है कि क्या इस समय का चुनावी नतीजों पर सीधा असर होता है, या यह सिर्फ एक परंपरागत ज्योतिषीय संकेत है जिसे सही संदर्भ में समझना चाहिए?
सबसे पहले स्पष्ट कर लें कि 'भद्रा' पंचांग का एक भाग है, जिसे विश्टि करण कहा जाता है. पारंपरिक ग्रंथों, जैसे मुहूर्त चिंतामणि, में इसका उल्लेख मिलता है कि यह समय सहज या शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, जबकि संघर्ष या दबाव वाले कामों में परिणाम मिल सकता है. यही कारण है कि इसे अक्सर कठिन या संवेदनशील समय कहा जाता है, न कि हर स्थिति में अशुभ.
अब इसे चुनावी काउंटिंग से जोड़कर देखें. काउंटिंग एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें राउंड-वाइज डेटा, पोस्टल बैलेट, और कम अंतर वाली सीटें अंतिम परिणाम तय करती हैं. यहां किसी एक समय का स्वतः परिणाम बदल देना संभव नहीं होता. हालांकि, जिस तरह से काउंटिंग के आखिरी चरणों में करीबी मुकाबले वाली सीटों पर बदलाव आते हैं, उसी वजह से कुछ लोग इस समय को प्रतीकात्मक रूप से टर्निंग पॉइंट मानते हैं.
चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर
आज के दिन एक और पहलू चर्चा में है, चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना. वैदिक ज्योतिष में इसे परिवर्तनशील और गूढ़ प्रकृति का माना जाता है. लेकिन इसे भी सीधे-सीधे राजनीतिक परिणाम से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है. चुनाव परिणाम मुख्य रूप से मतदाताओं के व्यवहार, बूथ स्तर के वोट, और गिनती की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं.
दिन की शुरुआत अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव में मानी जाती है और बाद में ज्येष्ठा का प्रभाव बढ़ता है. पारंपरिक व्याख्याओं में अनुराधा सहयोग का और ज्येष्ठा अधिकार का संकेत देती है. लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये व्याख्यात्मक ढांचे हैं, न कि परिणाम की गारंटी.
जहां तक राजयोग जैसे शब्दों का सवाल है, इन्हें भी अक्सर लोकप्रिय चर्चा में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है. शास्त्रीय रूप से राजयोग का अर्थ अनुकूल परिस्थितियों या अवसर से है, न कि अपने आप जीत मिल जाना. चुनाव के संदर्भ में इसका सीधा अर्थ तभी निकलता है जब जमीनी आंकड़े भी उसी दिशा में जाएं.
आखिरी राउंड तक स्थिति बदल सकती है?
काउंटिंग के दौरान जो चीज वास्तव में निर्णायक होती है, वह है मार्जिन. जिन सीटों पर अंतर कम होता है, वहां आखिरी राउंड तक स्थिति बदल सकती है. पोस्टल बैलेट और अंतिम ईवीएम राउंड कई बार तस्वीर को स्पष्ट करते हैं. यही वजह है कि चुनाव आयोग और विश्लेषक दोनों हमेशा अंतिम परिणाम आने तक प्रतीक्षा करने की सलाह देते हैं.
इसलिए 4:12 बजे के बाद के समय को लेकर कोई भी निश्चित दावा करना सही नहीं होगा. इसे एक सांस्कृतिक-ज्योतिषीय संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन चुनावी नतीजों का निर्धारण इससे नहीं, बल्कि वोटों की वास्तविक गिनती से होता है.
अंत में, बंगाल का यह चुनाव कड़ा है और कई सीटों पर मुकाबला नजदीकी दिख रहा है. ऐसे में ट्रेंड बदलने की संभावना पूरी तरह काउंटिंग के आंकड़ों पर निर्भर करेगी.
शाम का समय महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि आखिरी राउंड उसी दौरान आते हैं, लेकिन परिणाम का फैसला ज्योतिषीय समय नहीं, बल्कि मतों की गिनती ही करती है.
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Frequently Asked Questions
चुनाव परिणामों पर 'भद्रा' के प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ता है?
चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर चुनाव परिणामों को कैसे प्रभावित करता है?
वैदिक ज्योतिष में वृश्चिक राशि को परिवर्तनशील माना जाता है, पर इसका चुनाव परिणामों से सीधा वैज्ञानिक संबंध नहीं है. परिणाम मतदाताओं के व्यवहार और मतगणना पर निर्भर करते हैं.
क्या चुनाव के आखिरी राउंड तक स्थिति बदल सकती है?
हाँ, जिन सीटों पर हार-जीत का अंतर कम होता है, वहाँ आखिरी राउंड तक स्थिति बदल सकती है. पोस्टल बैलेट और अंतिम ईवीएम राउंड तस्वीर स्पष्ट करते हैं.
राजयोग का चुनाव परिणामों पर क्या प्रभाव होता है?
राजयोग का अर्थ अनुकूल परिस्थितियाँ या अवसर होता है, न कि स्वतः जीत. चुनाव में इसका सीधा असर तभी होता है जब जमीनी आंकड़े भी उसी दिशा में हों.
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