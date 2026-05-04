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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोWest Bengal Election 2026: 4:12 बजे के बाद 'भद्रा' का समय...क्या बदलेगा ट्रेंड? पंचांग और काउंटिंग की हकीकत क्या कहती है

West Bengal Election 2026: 4:12 बजे के बाद 'भद्रा' का समय...क्या बदलेगा ट्रेंड? पंचांग और काउंटिंग की हकीकत क्या कहती है

West Bengal Election 2026: 4 मई 2026 की काउंटिंग में 4:12 बजे के बाद ‘भद्रा’ काल की चर्चा तेज. क्या इससे ट्रेंड बदल सकता है? जानें पंचांग और काउंटिंग की हकीकत.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 04 May 2026 11:48 AM (IST)
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West Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल की काउंटिंग के बीच एक समय चर्चा में है, शाम करीब 4:12 बजे के बाद 'भद्रा' का प्रवेश. इसे लेकर कई दावे हो रहे हैं. लेकिन असली सवाल है कि क्या इस समय का चुनावी नतीजों पर सीधा असर होता है, या यह सिर्फ एक परंपरागत ज्योतिषीय संकेत है जिसे सही संदर्भ में समझना चाहिए?

सबसे पहले स्पष्ट कर लें कि 'भद्रा' पंचांग का एक भाग है, जिसे विश्टि करण कहा जाता है. पारंपरिक ग्रंथों, जैसे मुहूर्त चिंतामणि, में इसका उल्लेख मिलता है कि यह समय सहज या शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता, जबकि संघर्ष या दबाव वाले कामों में परिणाम मिल सकता है. यही कारण है कि इसे अक्सर कठिन या संवेदनशील समय कहा जाता है, न कि हर स्थिति में अशुभ.

अब इसे चुनावी काउंटिंग से जोड़कर देखें. काउंटिंग एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें राउंड-वाइज डेटा, पोस्टल बैलेट, और कम अंतर वाली सीटें अंतिम परिणाम तय करती हैं. यहां किसी एक समय का स्वतः परिणाम बदल देना संभव नहीं होता. हालांकि, जिस तरह से काउंटिंग के आखिरी चरणों में करीबी मुकाबले वाली सीटों पर बदलाव आते हैं, उसी वजह से कुछ लोग इस समय को प्रतीकात्मक रूप से टर्निंग पॉइंट मानते हैं.

चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर

आज के दिन एक और पहलू चर्चा में है, चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना. वैदिक ज्योतिष में इसे परिवर्तनशील और गूढ़ प्रकृति का माना जाता है. लेकिन इसे भी सीधे-सीधे राजनीतिक परिणाम से जोड़ना वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है. चुनाव परिणाम मुख्य रूप से मतदाताओं के व्यवहार, बूथ स्तर के वोट, और गिनती की प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं.

दिन की शुरुआत अनुराधा नक्षत्र के प्रभाव में मानी जाती है और बाद में ज्येष्ठा का प्रभाव बढ़ता है. पारंपरिक व्याख्याओं में अनुराधा सहयोग का और ज्येष्ठा अधिकार का संकेत देती है. लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये व्याख्यात्मक ढांचे हैं, न कि परिणाम की गारंटी.

जहां तक राजयोग जैसे शब्दों का सवाल है, इन्हें भी अक्सर लोकप्रिय चर्चा में बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है. शास्त्रीय रूप से राजयोग का अर्थ अनुकूल परिस्थितियों या अवसर से है, न कि अपने आप जीत मिल जाना. चुनाव के संदर्भ में इसका सीधा अर्थ तभी निकलता है जब जमीनी आंकड़े भी उसी दिशा में जाएं.

आखिरी राउंड तक स्थिति बदल सकती है?

काउंटिंग के दौरान जो चीज वास्तव में निर्णायक होती है, वह है मार्जिन. जिन सीटों पर अंतर कम होता है, वहां आखिरी राउंड तक स्थिति बदल सकती है. पोस्टल बैलेट और अंतिम ईवीएम राउंड कई बार तस्वीर को स्पष्ट करते हैं. यही वजह है कि चुनाव आयोग और विश्लेषक दोनों हमेशा अंतिम परिणाम आने तक प्रतीक्षा करने की सलाह देते हैं.

इसलिए 4:12 बजे के बाद के समय को लेकर कोई भी निश्चित दावा करना सही नहीं होगा. इसे एक सांस्कृतिक-ज्योतिषीय संदर्भ के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन चुनावी नतीजों का निर्धारण इससे नहीं, बल्कि वोटों की वास्तविक गिनती से होता है.

अंत में, बंगाल का यह चुनाव कड़ा है और कई सीटों पर मुकाबला नजदीकी दिख रहा है. ऐसे में ट्रेंड बदलने की संभावना पूरी तरह काउंटिंग के आंकड़ों पर निर्भर करेगी.

शाम का समय महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि आखिरी राउंड उसी दौरान आते हैं, लेकिन परिणाम का फैसला ज्योतिषीय समय नहीं, बल्कि मतों की गिनती ही करती है.

यह भी पढ़ें- Election Result 2026: 4 मई को 5 राज्यों का चुनाव परिणाम, पश्चिम बंगाल में TMC या BJP किसे मिलेगा जनादेश का साथ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 04 May 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
ECI Astro Special ELECTION West Bengal Election 2026 Elections 2026 West Bengal Election Result 2026 Bengal Election Result 2026

Frequently Asked Questions

चुनाव परिणामों पर 'भद्रा' के प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ता है?

'भद्रा' पंचांग का एक हिस्सा है, जिसे अशुभ नहीं, बल्कि संवेदनशील समय माना जाता है. चुनाव मतगणना एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें 'भद्रा' का सीधा असर नहीं होता.

चंद्रमा का वृश्चिक राशि में गोचर चुनाव परिणामों को कैसे प्रभावित करता है?

वैदिक ज्योतिष में वृश्चिक राशि को परिवर्तनशील माना जाता है, पर इसका चुनाव परिणामों से सीधा वैज्ञानिक संबंध नहीं है. परिणाम मतदाताओं के व्यवहार और मतगणना पर निर्भर करते हैं.

क्या चुनाव के आखिरी राउंड तक स्थिति बदल सकती है?

हाँ, जिन सीटों पर हार-जीत का अंतर कम होता है, वहाँ आखिरी राउंड तक स्थिति बदल सकती है. पोस्टल बैलेट और अंतिम ईवीएम राउंड तस्वीर स्पष्ट करते हैं.

राजयोग का चुनाव परिणामों पर क्या प्रभाव होता है?

राजयोग का अर्थ अनुकूल परिस्थितियाँ या अवसर होता है, न कि स्वतः जीत. चुनाव में इसका सीधा असर तभी होता है जब जमीनी आंकड़े भी उसी दिशा में हों.

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