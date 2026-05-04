Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom करियर में संघर्ष है तो नौकरी न बदलें, शनि देव परीक्षा ले रहे हैं।

काम बढ़ने पर धैर्य रखें, परिश्रम से भविष्य में बड़े फल मिलेंगे।

जूनियर को प्रमोशन मिले, तब भी मेहनत जारी रखें, शनि देव न्याय करेंगे।

शनि की दशा में संयम से काम लें, जल्दबाजी में नौकरी न छोड़ें।

Office Astrology: अगर आपके करियर में संघर्ष आ रहा है और नौकरी में चुनौतियां का सामना रोजाना करना पड़ रहा है, और आप सोच रहे है कि नौकरी बदल लेनी चाहिए तो रुक जाइए.

ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए जब शनिदेव हमारे जीवन पर प्रभाव डालते है तब संघर्ष आता है. शनिदेव को अनुशासन और कर्म फल दाता कहा गया है, उनके जीवन में आने से व्यक्ति अनुशासित और परिश्रमी होने लगता हैं.

ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली बताते है कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यह 3 विशेष संकेत देख रहे है, तो समझ जाइए कि शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे है और अपना करियर न बदलिए:–

1. जब काम और जिम्मेदारियां बढ़ने लगेे

अचानक से आपके ऑफिस में काम का प्रैशर बढ़ाने लगे और आपको देर रात तक रुखना पड़े या फिर आपके सामने कठिन प्रोजेक्ट्स आ रहे हो जिसे पूरा करना आसान न हो. तो आपको बता दे कि शनिदेव आपकी सहनशक्ति की परीक्षा ले रहे है.

जो व्यक्ति काम के प्रैशर में खुद को निखरता है और संयम से आगे बढ़ता है. उसे भविष्य में बड़े परिणाम फल के रूप में प्राप्त होते हैं. इस समय अपनी स्किल्स पे काम करे और धैर्य बनाए रखें.

2. पेशेंस का टेस्ट

शनि की चल धीमी होने के कारण, वह व्यक्ति में धैर्य देखना चाहते है. तो अगर आपको लग रहा है कि आपके जूनियर को प्रमोशन मिल रहा है और आप कड़ी मेहनत के बाद भी वहीं खड़े हैं तो रुकिए.

बेचैन होकर जॉब चेंज करने से, आपकी लगातार मेहनत से आने वाला फल रुक जाता है. शनिदेव न्याय प्रिय देवता है अपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और आपके ऑफिस में आपको फसाया जा रहा है तो शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे . बस चुप रहकर अपना काम करते रहिए.

3. शनि की महादशा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा, साढ़ेसाती या फिर ढैय्या चल रही हो और आप केवल गुस्से या अहंकार में अपनी जॉब से रिजाइन दौड़ते है, तो आपको संभल जाना चाहिए.

शनि की दशा में अक्सर लोगों को लगता है कि उनके काम का फल उन्हें नहीं मिल रहा है. और वह गुस्से और जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते कि लंबे समय तक उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है.

इस समय आपको स्थिरता से काम लेना चाहिए और अपनी खामियों को सही करना चाहिए. नई जगह पर शुरुआत करना इस समय भारी पड़ सकता है.

शनिदेव को एक कठोर टीचर के रूप में देख सकते है जो हमें नौकरी में परिश्रम और धैर्य की शिक्षा या फिर सीखने का मौका देते हैं. अगर आपको भी ये 3 संकेत आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दिख रहे है तो शनि आपको बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं. तो बिना सोचे समझे अपनी जॉब मत चेंज करिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.