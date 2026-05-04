नहीं, अगर करियर में संघर्ष आ रहा है तो नौकरी बदलने से पहले रुकें। यह शनिदेव की परीक्षा हो सकती है, जो अनुशासन और कर्म फल दाता हैं।
(Source: ECI/ABP News)
Office Astrology: करियर में आ रहा है भारी उतार-चढ़ाव? अगर दिख रहे हैं ये 3 संकेत, तो भूलकर भी न बदलें नौकरी
Office Astrology: करियर में संघर्ष शनिदेव की परीक्षा हो सकती है. पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, अगर ये 3 संकेत दिखें तो नौकरी न बदलें, क्योंकि शनि आपको बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं.
- करियर में संघर्ष है तो नौकरी न बदलें, शनि देव परीक्षा ले रहे हैं।
- काम बढ़ने पर धैर्य रखें, परिश्रम से भविष्य में बड़े फल मिलेंगे।
- जूनियर को प्रमोशन मिले, तब भी मेहनत जारी रखें, शनि देव न्याय करेंगे।
- शनि की दशा में संयम से काम लें, जल्दबाजी में नौकरी न छोड़ें।
Office Astrology: अगर आपके करियर में संघर्ष आ रहा है और नौकरी में चुनौतियां का सामना रोजाना करना पड़ रहा है, और आप सोच रहे है कि नौकरी बदल लेनी चाहिए तो रुक जाइए.
ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए जब शनिदेव हमारे जीवन पर प्रभाव डालते है तब संघर्ष आता है. शनिदेव को अनुशासन और कर्म फल दाता कहा गया है, उनके जीवन में आने से व्यक्ति अनुशासित और परिश्रमी होने लगता हैं.
ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली बताते है कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यह 3 विशेष संकेत देख रहे है, तो समझ जाइए कि शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे है और अपना करियर न बदलिए:–
1. जब काम और जिम्मेदारियां बढ़ने लगेे
अचानक से आपके ऑफिस में काम का प्रैशर बढ़ाने लगे और आपको देर रात तक रुखना पड़े या फिर आपके सामने कठिन प्रोजेक्ट्स आ रहे हो जिसे पूरा करना आसान न हो. तो आपको बता दे कि शनिदेव आपकी सहनशक्ति की परीक्षा ले रहे है.
जो व्यक्ति काम के प्रैशर में खुद को निखरता है और संयम से आगे बढ़ता है. उसे भविष्य में बड़े परिणाम फल के रूप में प्राप्त होते हैं. इस समय अपनी स्किल्स पे काम करे और धैर्य बनाए रखें.
2. पेशेंस का टेस्ट
शनि की चल धीमी होने के कारण, वह व्यक्ति में धैर्य देखना चाहते है. तो अगर आपको लग रहा है कि आपके जूनियर को प्रमोशन मिल रहा है और आप कड़ी मेहनत के बाद भी वहीं खड़े हैं तो रुकिए.
बेचैन होकर जॉब चेंज करने से, आपकी लगातार मेहनत से आने वाला फल रुक जाता है. शनिदेव न्याय प्रिय देवता है अपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और आपके ऑफिस में आपको फसाया जा रहा है तो शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे . बस चुप रहकर अपना काम करते रहिए.
3. शनि की महादशा
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा, साढ़ेसाती या फिर ढैय्या चल रही हो और आप केवल गुस्से या अहंकार में अपनी जॉब से रिजाइन दौड़ते है, तो आपको संभल जाना चाहिए.
शनि की दशा में अक्सर लोगों को लगता है कि उनके काम का फल उन्हें नहीं मिल रहा है. और वह गुस्से और जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते कि लंबे समय तक उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है.
इस समय आपको स्थिरता से काम लेना चाहिए और अपनी खामियों को सही करना चाहिए. नई जगह पर शुरुआत करना इस समय भारी पड़ सकता है.
शनिदेव को एक कठोर टीचर के रूप में देख सकते है जो हमें नौकरी में परिश्रम और धैर्य की शिक्षा या फिर सीखने का मौका देते हैं. अगर आपको भी ये 3 संकेत आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दिख रहे है तो शनि आपको बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं. तो बिना सोचे समझे अपनी जॉब मत चेंज करिए.
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Frequently Asked Questions
अगर करियर में चुनौतियां आ रही हैं तो क्या नौकरी बदल लेनी चाहिए?
कब समझना चाहिए कि शनिदेव परीक्षा ले रहे हैं?
जब काम का दबाव बढ़े, जिम्मेदारियां बढ़ें, कठिन प्रोजेक्ट्स आएं या धैर्य की परीक्षा हो, तो समझें कि शनिदेव आपको तैयार कर रहे हैं।
धैर्य की परीक्षा से क्या मतलब है?
अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत के बावजूद जूनियर को प्रमोशन मिल रहा है, तो यह शनिदेव द्वारा आपके धैर्य की परीक्षा है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें।
शनि की महादशा या साढ़ेसाती में नौकरी बदलना कितना सही है?
शनि की महादशा, साढ़ेसाती या ढैय्या में गुस्से या अहंकार में नौकरी छोड़ने से बचें। यह समय धैर्य और सुधार का है, नई शुरुआत भारी पड़ सकती है।
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