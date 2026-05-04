हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोOffice Astrology: करियर में आ रहा है भारी उतार-चढ़ाव? अगर दिख रहे हैं ये 3 संकेत, तो भूलकर भी न बदलें नौकरी

Office Astrology: करियर में आ रहा है भारी उतार-चढ़ाव? अगर दिख रहे हैं ये 3 संकेत, तो भूलकर भी न बदलें नौकरी

Office Astrology: करियर में संघर्ष शनिदेव की परीक्षा हो सकती है. पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, अगर ये 3 संकेत दिखें तो नौकरी न बदलें, क्योंकि शनि आपको बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 04 May 2026 08:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • करियर में संघर्ष है तो नौकरी न बदलें, शनि देव परीक्षा ले रहे हैं।
  • काम बढ़ने पर धैर्य रखें, परिश्रम से भविष्य में बड़े फल मिलेंगे।
  • जूनियर को प्रमोशन मिले, तब भी मेहनत जारी रखें, शनि देव न्याय करेंगे।
  • शनि की दशा में संयम से काम लें, जल्दबाजी में नौकरी न छोड़ें।

Office Astrology: अगर आपके करियर में संघर्ष आ रहा है और नौकरी में चुनौतियां का सामना रोजाना करना पड़ रहा है, और आप सोच रहे है कि नौकरी बदल लेनी चाहिए तो रुक जाइए. 
ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए जब शनिदेव हमारे जीवन पर प्रभाव डालते है तब संघर्ष आता है. शनिदेव को अनुशासन और कर्म फल दाता कहा गया है, उनके जीवन में आने से व्यक्ति अनुशासित और परिश्रमी होने लगता हैं. 
ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली बताते है कि अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यह 3 विशेष संकेत देख रहे है, तो समझ जाइए कि शनिदेव आपकी परीक्षा ले रहे है और अपना करियर न बदलिए:–

1. जब काम और जिम्मेदारियां बढ़ने लगेे
 अचानक से आपके ऑफिस में काम का प्रैशर बढ़ाने लगे और आपको देर रात तक रुखना पड़े या फिर आपके सामने कठिन प्रोजेक्ट्स आ रहे हो जिसे पूरा करना आसान न हो. तो आपको बता दे कि शनिदेव आपकी सहनशक्ति की परीक्षा ले रहे है. 
जो व्यक्ति काम के प्रैशर में खुद को निखरता है और संयम से आगे बढ़ता है. उसे भविष्य में बड़े परिणाम फल के रूप में प्राप्त होते हैं. इस समय अपनी स्किल्स पे काम करे और धैर्य बनाए रखें.

2. पेशेंस का टेस्ट
शनि की चल धीमी होने के कारण, वह व्यक्ति में धैर्य देखना चाहते है. तो अगर आपको लग रहा है कि आपके जूनियर को प्रमोशन मिल रहा है और आप कड़ी मेहनत के बाद भी वहीं खड़े हैं तो रुकिए. 
बेचैन होकर जॉब चेंज करने से, आपकी लगातार मेहनत से आने वाला फल रुक जाता है. शनिदेव न्याय प्रिय देवता है अपने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है और आपके ऑफिस में आपको फसाया जा रहा है तो शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे . बस चुप रहकर अपना काम करते रहिए. 

3. शनि की महादशा 
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा, साढ़ेसाती या फिर ढैय्या चल रही हो और आप केवल गुस्से या अहंकार में अपनी जॉब से रिजाइन दौड़ते है, तो आपको संभल जाना चाहिए. 
शनि की दशा में अक्सर लोगों को लगता है कि उनके काम का फल उन्हें नहीं मिल रहा है. और वह गुस्से और जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते कि लंबे समय तक उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है. 
इस समय आपको स्थिरता से काम लेना चाहिए और अपनी खामियों को सही करना चाहिए. नई जगह पर शुरुआत करना इस समय भारी पड़ सकता है.

शनिदेव को एक कठोर टीचर के रूप में देख सकते है जो हमें नौकरी में परिश्रम और धैर्य की शिक्षा या फिर सीखने का मौका देते हैं. अगर आपको भी ये 3 संकेत आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दिख रहे है तो शनि आपको बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं. तो बिना सोचे समझे अपनी जॉब मत चेंज करिए.

Modern Astrology: 70 के दशक से अब तक कैसे बदला विवाह का स्वरूप? ज्योतिषी से जानें शादी में देरी का असली कारण

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 04 May 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Shani Dev Astrology Office Astrology

Frequently Asked Questions

अगर करियर में चुनौतियां आ रही हैं तो क्या नौकरी बदल लेनी चाहिए?

नहीं, अगर करियर में संघर्ष आ रहा है तो नौकरी बदलने से पहले रुकें। यह शनिदेव की परीक्षा हो सकती है, जो अनुशासन और कर्म फल दाता हैं।

कब समझना चाहिए कि शनिदेव परीक्षा ले रहे हैं?

जब काम का दबाव बढ़े, जिम्मेदारियां बढ़ें, कठिन प्रोजेक्ट्स आएं या धैर्य की परीक्षा हो, तो समझें कि शनिदेव आपको तैयार कर रहे हैं।

धैर्य की परीक्षा से क्या मतलब है?

अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत के बावजूद जूनियर को प्रमोशन मिल रहा है, तो यह शनिदेव द्वारा आपके धैर्य की परीक्षा है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें।

शनि की महादशा या साढ़ेसाती में नौकरी बदलना कितना सही है?

शनि की महादशा, साढ़ेसाती या ढैय्या में गुस्से या अहंकार में नौकरी छोड़ने से बचें। यह समय धैर्य और सुधार का है, नई शुरुआत भारी पड़ सकती है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Office Astrology: करियर में आ रहा है भारी उतार-चढ़ाव? अगर दिख रहे हैं ये 3 संकेत, तो भूलकर भी न बदलें नौकरी
करियर में आ रहा है भारी उतार-चढ़ाव? अगर दिख रहे हैं ये 3 संकेत, तो भूलकर भी न बदलें नौकरी
ऐस्ट्रो
Rajyog 2026 May: मई में 1-2 नहीं बनेंगे 6 राजयोग, 12 राशियों में किसकी मौज किसे रहना होगा सतर्क
Rajyog 2026 May: मई में 1-2 नहीं बनेंगे 6 राजयोग, 12 राशियों में किसकी मौज किसे रहना होगा सतर्क
ऐस्ट्रो
Tarot Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: इस हफ्ते मिलेंगे कई नए मौके, जानें 12 राशियों का साप्ताहिक टैरो राशिफल
Tarot Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: इस हफ्ते मिलेंगे कई नए मौके, जानें 12 राशियों का साप्ताहिक टैरो राशिफल
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 4 May: मेष में बुधादित्य योग और वृश्चिक का चंद्रमा, आज इन राशियों पर होगी धन की वर्षा; जानें अपना शुभ रंग और अंक
Aaj Ka Rashifal 4 May 2026: आज सुबह 07:18 से शुरू होगा राहुकाल, इन 4 राशियों के लिए 'सतर्क' रहने का संकेत, जानें सोमवार का राशिफल
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Election Results: वोटों की गिनती शुरू? | BJP | TMC | Mamata
Sansani: चुनावी रण का आखिरी काउंटडाउन ! | West Bengal Election 2026 | Mamata Banerjee | BJP
AC Blast in Delhi News: AC ने ली 9 जान, रहिए सावधान....! | Vivek Vihar | Breaking | ABP News
Bengal Election Result 2026: बंगाल में किसकी सरकार? बता रहा सट्टा बाजार! | Betting Market
Delhi Vivek Vihar Fire: सावधान! AC बन सकता है 'Time Bomb', दिल्ली में एक झटके में ली 9 जान!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
Baramati Bypoll Results: बारामती उपचुनाव का पहला रुझान आया सामने, NCP चीफ सुनेत्रा पवार ने बनाई बढ़त
बारामती उपचुनाव का पहला रुझान आया सामने, NCP चीफ सुनेत्रा पवार ने बनाई बढ़त
विश्व
66 प्रतिशत लोग नाखुश... अमेरिका में घटी ट्रंप की लोकप्रियता, ईरान के साथ युद्ध पर क्या बोले, सर्वे में खुलासा
66 प्रतिशत लोग नाखुश... अमेरिका में घटी ट्रंप की लोकप्रियता, ईरान के साथ युद्ध पर क्या बोले, सर्वे में खुलासा
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: LPG की बढ़ गई कीमत, फिर पेट्रोल-डीजल की कीमत जस की तस क्यों? जानें सरकार की पॉलिसी
LPG की बढ़ गई कीमत, फिर पेट्रोल-डीजल की कीमत जस की तस क्यों? जानें सरकार की पॉलिसी
बिहार
Bhagalpur Bridge Collapse: भागलपुर में भरभरा कर गिरा विक्रमशिला पुल का स्लैब, गंगा में समाया पिलर, आवाजाही बंद
भागलपुर में भरभरा कर गिरा विक्रमशिला पुल का स्लैब, गंगा में समाया पिलर, आवाजाही बंद
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 3 Worldwide: 'पैट्रियट' ने दुनियाभर में मचाई धूम, तीन दिन में वर्ल्डवाइड कलेक्शन 60 करोड़ के हुआ पार
'पैट्रियट' ने दुनियाभर में मचाई धूम, तीन दिन में वर्ल्डवाइड कलेक्शन 60 करोड़ के हुआ पार
इंडिया
Bidhannagar Election Result 2026: बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प
बंगाल में बिधाननगर काउंटिंग सेंटर के बाहर हंगामा! TMC-BJP समर्थकों में हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
जनरल नॉलेज
MLA Election Cost: विधायक का चुनाव लड़ने में कितना आता है खर्च, जानिए कितने बेलने पड़ते हैं पापड़?
विधायक का चुनाव लड़ने में कितना आता है खर्च, जानिए कितने बेलने पड़ते हैं पापड़?
टेक्नोलॉजी
बिना OTP और कॉल के भी कैसे खाली हो रहा बैंक अकाउंट? सरकार ने बताया बचने का सीक्रेट तरीका
बिना OTP और कॉल के भी कैसे खाली हो रहा बैंक अकाउंट? सरकार ने बताया बचने का सीक्रेट तरीका
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget