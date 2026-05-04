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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोWest Bengal Election Result 2026: क्या 4 मई 2026 की काउंटिंग बदल देगी बंगाल की सत्ता?

West Bengal Election Result 2026: क्या 4 मई 2026 की काउंटिंग बदल देगी बंगाल की सत्ता?

West Bengal Election Result 2026: पंचांग और प्रश्न कुंडली का संकेत-सुबह ट्रेंड पलटेगा, दोपहर में सस्पेंस… और अंत में चौंकाने वाला रिज़ल्ट

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 04 May 2026 08:52 AM (IST)
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West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल की राजनीति आज सिर्फ वोटों की गिनती नहीं देख रही, बल्कि उस पल का इंतज़ार कर रही है जब तस्वीर साफ होगी. 4 मई 2026, काउंटिंग का दिन—बाहर टीवी स्क्रीन पर नंबर बदल रहे हैं, अंदर हर पार्टी की धड़कन तेज है. लेकिन इसी बीच ज्योतिष एक ऐसी परत खोल रहा है जो इस पूरे दिन को समझने का अलग नजरिया देता है. यह नजरिया सिर्फ “कौन आगे, कौन पीछे” नहीं बताता, बल्कि यह बताता है कि दिन कैसे चलेगा, किस समय खेल पलटेगा और आखिर में किसके हाथ में सत्ता टिक सकती है.

इस दिन का पंचांग सबसे पहले ध्यान खींचता है. चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, और यही इस पूरे दिन की कुंजी है. वृश्चिक चंद्रमा हमेशा सीधी कहानी नहीं लिखता. यह वह स्थिति होती है जहां शुरुआत में जो दिखता है, अंत में वही सच नहीं होता. राजनीति में यह स्थिति अक्सर अचानक उलटफेर, छुपे हुए आंकड़े और आखिरी समय के ट्विस्ट से जुड़ी होती है. इसलिए अगर सुबह के रुझान देखकर कोई जल्दी निष्कर्ष निकालता है, तो वह सबसे बड़ी गलती कर सकता है.

दिन की शुरुआत अनुराधा नक्षत्र से होती है और आगे चलकर ज्येष्ठा नक्षत्र सक्रिय हो जाता है. यह बदलाव बहुत साधारण नहीं है. अनुराधा का स्वभाव सहयोग और संतुलन का होता है, जबकि ज्येष्ठा सीधे सत्ता और प्रभुत्व का संकेत देती है. इसका मतलब साफ है—सुबह तक मुकाबला संतुलित और कड़ा दिखाई देगा, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, एक पक्ष अचानक बढ़त बनाता हुआ दिख सकता है. यह वही बिंदु है जहां पूरा नैरेटिव बदल सकता है.

इस दिन परिघ योग भी सक्रिय है, जो अपने आप में रुकावट, टकराव और अस्थिरता का संकेत देता है. चुनावी भाषा में इसका अर्थ है कि काउंटिंग स्मूद नहीं होगी. कहीं देरी होगी, कहीं मार्जिन बहुत कम रहेगा, और कई सीटों पर आखिरी राउंड तक स्थिति साफ नहीं होगी. यही कारण है कि यह दिन सीधा नहीं, बल्कि उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.

लेकिन इस पूरे पंचांग का सबसे निर्णायक संकेत सर्वार्थ सिद्धि योग देता है. यह योग कहता है कि अंत में वही जीतता है जिसकी नींव मजबूत होती है. यानी जो पहले से स्थापित है, जिसके पास जमीन का आधार है, वही आखिरी दौर में बढ़त ले सकता है. यही वह संकेत है जो पूरे दिन के सस्पेंस के बाद अंतिम परिणाम की दिशा तय करता है.

अब अगर इसे 29 अप्रैल 2026 की प्रश्न कुंडली से जोड़ा जाए, तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है. उस कुंडली में सत्ता का स्वामी कमजोर स्थिति में था और विपक्ष का प्रभाव मजबूत दिख रहा था. इसका अर्थ था कि मुकाबला आसान नहीं होगा और सत्ता पक्ष दबाव में रहेगा. लेकिन उसी कुंडली में एक निर्णायक संकेत राहु का था, जो छठे भाव में स्थित था. शास्त्रों में यह स्थिति विरोधियों पर विजय का संकेत मानी जाती है. इसका मतलब था कि भले ही सत्ता डगमगाती हुई दिखाई दे, लेकिन अंत में वह पूरी तरह गिर नहीं सकती.

इन दोनों संकेतों को साथ रखें तो काउंटिंग का पूरा पैटर्न सामने आता है. सुबह के रुझान विपक्ष के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं. टीवी स्क्रीन पर नंबर बदलते रहेंगे, और कई बार ऐसा लगेगा कि सत्ता हाथ से निकल रही है. दोपहर तक स्थिति और ज्यादा उलझ सकती है, जहां कई सीटों पर अंतर बेहद कम रहेगा और हर राउंड के साथ ट्रेंड बदलता रहेगा. लेकिन जैसे-जैसे अंतिम चरण आएगा, एक अचानक स्थिरता दिख सकती है, और वही पक्ष बढ़त बना सकता है जिसके पास पहले से मजबूत आधार है.

यहीं पर सवाल आता है—क्या ममता बनर्जी की सरकार फिर बनेगी? इस पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण का निष्कर्ष यही संकेत देता है कि उनकी वापसी संभव है, लेकिन यह वापसी पहले जैसी सहज नहीं होगी. यह जीत आसान नहीं होगी, बल्कि आखिरी समय तक संघर्ष के बाद हासिल होने वाली जीत होगी. सीटों में कमी संभव है, दबाव बढ़ सकता है, और विपक्ष पूरे समय चुनौती देता रहेगा, लेकिन अंत में सत्ता पूरी तरह बदलना आसान नहीं दिखता.

इस दिन का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू यही है कि जो दिखेगा, वही सच नहीं होगा. काउंटिंग के शुरुआती घंटों में जो ट्रेंड बनेगा, वह अंतिम परिणाम से अलग हो सकता है. यही वजह है कि इस दिन धैर्य सबसे बड़ी रणनीति होगी—पार्टियों के लिए भी और दर्शकों के लिए भी. राजनीति में कई बार जीत सिर्फ वोटों से नहीं, बल्कि समय के साथ तय होती है, और इस दिन समय का झुकाव किस ओर है, यही सबसे बड़ा सवाल है.

अगर इस पूरे दिन को एक वाक्य में समझना हो तो यह कहा जा सकता है कि बंगाल में लड़ाई आखिरी राउंड तक खुली रहेगी. सस्पेंस बना रहेगा, ट्रेंड बदलते रहेंगे, और अंत में वही पक्ष बाजी मार सकता है जो शुरुआत से जमीन पर खड़ा था. यह वह चुनाव नहीं है जहां कोई साफ लहर दिखे, बल्कि यह वह चुनाव है जहां हर घंटे कहानी बदलती है और अंतिम पन्ना सबसे अलग होता है.

यह विश्लेषण वैदिक ज्योतिष के पंचांग और प्रश्न कुंडली पर आधारित है. वास्तविक परिणाम कई सामाजिक और राजनीतिक कारकों पर निर्भर करते हैं, लेकिन जब समय खुद संकेत देने लगे, तो उन संकेतों को समझना भी जरूरी हो जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 04 May 2026 08:48 AM (IST)
Tags :
West Bengal Assembly Election ELECTION Prediction 2026 West Bengal Election Result 2026 WB Election 2026

Frequently Asked Questions

4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल चुनाव के दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या खास है?

4 मई 2026 को वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति चुनाव के दिन को अप्रत्याशित बनाती है। शुरुआती रुझान अंतिम परिणाम से भिन्न हो सकते हैं।

चुनाव के दिन नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा?

अनुराधा नक्षत्र से शुरू होकर ज्येष्ठा नक्षत्र का सक्रिय होना संतुलन से सत्ता की ओर बदलाव का संकेत देता है। इससे मुकाबले में उतार-चढ़ाव आने की संभावना है।

क्या चुनाव की गिनती सुचारू रूप से होगी?

परिघ योग के सक्रिय होने से गिनती में रुकावटें, टकराव और अस्थिरता आ सकती है। कई सीटों पर नतीजे आखिरी राउंड तक स्पष्ट नहीं होंगे।

सर्वार्थ सिद्धि योग चुनाव के परिणाम के बारे में क्या बताता है?

सर्वार्थ सिद्धि योग बताता है कि अंत में वही जीतेगा जिसकी नींव मजबूत होगी। यानी स्थापित दलों के पास अंतिम बढ़त लेने का मौका अधिक है।

क्या ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनेगी?

ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार, ममता बनर्जी की वापसी संभव है, लेकिन यह जीत आसान नहीं होगी। उन्हें कड़े संघर्ष के बाद जीत हासिल हो सकती है।

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