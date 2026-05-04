4 मई 2026 को वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति चुनाव के दिन को अप्रत्याशित बनाती है। शुरुआती रुझान अंतिम परिणाम से भिन्न हो सकते हैं।
(Source: ECI/ABP News)
West Bengal Election Result 2026: क्या 4 मई 2026 की काउंटिंग बदल देगी बंगाल की सत्ता?
West Bengal Election Result 2026: पंचांग और प्रश्न कुंडली का संकेत-सुबह ट्रेंड पलटेगा, दोपहर में सस्पेंस… और अंत में चौंकाने वाला रिज़ल्ट
West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल की राजनीति आज सिर्फ वोटों की गिनती नहीं देख रही, बल्कि उस पल का इंतज़ार कर रही है जब तस्वीर साफ होगी. 4 मई 2026, काउंटिंग का दिन—बाहर टीवी स्क्रीन पर नंबर बदल रहे हैं, अंदर हर पार्टी की धड़कन तेज है. लेकिन इसी बीच ज्योतिष एक ऐसी परत खोल रहा है जो इस पूरे दिन को समझने का अलग नजरिया देता है. यह नजरिया सिर्फ “कौन आगे, कौन पीछे” नहीं बताता, बल्कि यह बताता है कि दिन कैसे चलेगा, किस समय खेल पलटेगा और आखिर में किसके हाथ में सत्ता टिक सकती है.
इस दिन का पंचांग सबसे पहले ध्यान खींचता है. चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, और यही इस पूरे दिन की कुंजी है. वृश्चिक चंद्रमा हमेशा सीधी कहानी नहीं लिखता. यह वह स्थिति होती है जहां शुरुआत में जो दिखता है, अंत में वही सच नहीं होता. राजनीति में यह स्थिति अक्सर अचानक उलटफेर, छुपे हुए आंकड़े और आखिरी समय के ट्विस्ट से जुड़ी होती है. इसलिए अगर सुबह के रुझान देखकर कोई जल्दी निष्कर्ष निकालता है, तो वह सबसे बड़ी गलती कर सकता है.
दिन की शुरुआत अनुराधा नक्षत्र से होती है और आगे चलकर ज्येष्ठा नक्षत्र सक्रिय हो जाता है. यह बदलाव बहुत साधारण नहीं है. अनुराधा का स्वभाव सहयोग और संतुलन का होता है, जबकि ज्येष्ठा सीधे सत्ता और प्रभुत्व का संकेत देती है. इसका मतलब साफ है—सुबह तक मुकाबला संतुलित और कड़ा दिखाई देगा, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, एक पक्ष अचानक बढ़त बनाता हुआ दिख सकता है. यह वही बिंदु है जहां पूरा नैरेटिव बदल सकता है.
इस दिन परिघ योग भी सक्रिय है, जो अपने आप में रुकावट, टकराव और अस्थिरता का संकेत देता है. चुनावी भाषा में इसका अर्थ है कि काउंटिंग स्मूद नहीं होगी. कहीं देरी होगी, कहीं मार्जिन बहुत कम रहेगा, और कई सीटों पर आखिरी राउंड तक स्थिति साफ नहीं होगी. यही कारण है कि यह दिन सीधा नहीं, बल्कि उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा.
लेकिन इस पूरे पंचांग का सबसे निर्णायक संकेत सर्वार्थ सिद्धि योग देता है. यह योग कहता है कि अंत में वही जीतता है जिसकी नींव मजबूत होती है. यानी जो पहले से स्थापित है, जिसके पास जमीन का आधार है, वही आखिरी दौर में बढ़त ले सकता है. यही वह संकेत है जो पूरे दिन के सस्पेंस के बाद अंतिम परिणाम की दिशा तय करता है.
अब अगर इसे 29 अप्रैल 2026 की प्रश्न कुंडली से जोड़ा जाए, तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है. उस कुंडली में सत्ता का स्वामी कमजोर स्थिति में था और विपक्ष का प्रभाव मजबूत दिख रहा था. इसका अर्थ था कि मुकाबला आसान नहीं होगा और सत्ता पक्ष दबाव में रहेगा. लेकिन उसी कुंडली में एक निर्णायक संकेत राहु का था, जो छठे भाव में स्थित था. शास्त्रों में यह स्थिति विरोधियों पर विजय का संकेत मानी जाती है. इसका मतलब था कि भले ही सत्ता डगमगाती हुई दिखाई दे, लेकिन अंत में वह पूरी तरह गिर नहीं सकती.
इन दोनों संकेतों को साथ रखें तो काउंटिंग का पूरा पैटर्न सामने आता है. सुबह के रुझान विपक्ष के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे सकते हैं. टीवी स्क्रीन पर नंबर बदलते रहेंगे, और कई बार ऐसा लगेगा कि सत्ता हाथ से निकल रही है. दोपहर तक स्थिति और ज्यादा उलझ सकती है, जहां कई सीटों पर अंतर बेहद कम रहेगा और हर राउंड के साथ ट्रेंड बदलता रहेगा. लेकिन जैसे-जैसे अंतिम चरण आएगा, एक अचानक स्थिरता दिख सकती है, और वही पक्ष बढ़त बना सकता है जिसके पास पहले से मजबूत आधार है.
यहीं पर सवाल आता है—क्या ममता बनर्जी की सरकार फिर बनेगी? इस पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण का निष्कर्ष यही संकेत देता है कि उनकी वापसी संभव है, लेकिन यह वापसी पहले जैसी सहज नहीं होगी. यह जीत आसान नहीं होगी, बल्कि आखिरी समय तक संघर्ष के बाद हासिल होने वाली जीत होगी. सीटों में कमी संभव है, दबाव बढ़ सकता है, और विपक्ष पूरे समय चुनौती देता रहेगा, लेकिन अंत में सत्ता पूरी तरह बदलना आसान नहीं दिखता.
इस दिन का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू यही है कि जो दिखेगा, वही सच नहीं होगा. काउंटिंग के शुरुआती घंटों में जो ट्रेंड बनेगा, वह अंतिम परिणाम से अलग हो सकता है. यही वजह है कि इस दिन धैर्य सबसे बड़ी रणनीति होगी—पार्टियों के लिए भी और दर्शकों के लिए भी. राजनीति में कई बार जीत सिर्फ वोटों से नहीं, बल्कि समय के साथ तय होती है, और इस दिन समय का झुकाव किस ओर है, यही सबसे बड़ा सवाल है.
अगर इस पूरे दिन को एक वाक्य में समझना हो तो यह कहा जा सकता है कि बंगाल में लड़ाई आखिरी राउंड तक खुली रहेगी. सस्पेंस बना रहेगा, ट्रेंड बदलते रहेंगे, और अंत में वही पक्ष बाजी मार सकता है जो शुरुआत से जमीन पर खड़ा था. यह वह चुनाव नहीं है जहां कोई साफ लहर दिखे, बल्कि यह वह चुनाव है जहां हर घंटे कहानी बदलती है और अंतिम पन्ना सबसे अलग होता है.
यह विश्लेषण वैदिक ज्योतिष के पंचांग और प्रश्न कुंडली पर आधारित है. वास्तविक परिणाम कई सामाजिक और राजनीतिक कारकों पर निर्भर करते हैं, लेकिन जब समय खुद संकेत देने लगे, तो उन संकेतों को समझना भी जरूरी हो जाता है.
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Frequently Asked Questions
4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल चुनाव के दिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या खास है?
चुनाव के दिन नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा?
अनुराधा नक्षत्र से शुरू होकर ज्येष्ठा नक्षत्र का सक्रिय होना संतुलन से सत्ता की ओर बदलाव का संकेत देता है। इससे मुकाबले में उतार-चढ़ाव आने की संभावना है।
क्या चुनाव की गिनती सुचारू रूप से होगी?
परिघ योग के सक्रिय होने से गिनती में रुकावटें, टकराव और अस्थिरता आ सकती है। कई सीटों पर नतीजे आखिरी राउंड तक स्पष्ट नहीं होंगे।
सर्वार्थ सिद्धि योग चुनाव के परिणाम के बारे में क्या बताता है?
सर्वार्थ सिद्धि योग बताता है कि अंत में वही जीतेगा जिसकी नींव मजबूत होगी। यानी स्थापित दलों के पास अंतिम बढ़त लेने का मौका अधिक है।
क्या ममता बनर्जी की सरकार फिर से बनेगी?
ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार, ममता बनर्जी की वापसी संभव है, लेकिन यह जीत आसान नहीं होगी। उन्हें कड़े संघर्ष के बाद जीत हासिल हो सकती है।
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