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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Weekly Horoscope 3-9 May 2026: कुंभ राशि के लिए Jackpot Week! नौकरी में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Kumbh Weekly Horoscope 3-9 May 2026: कुंभ राशि के लिए Jackpot Week! नौकरी में मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ राशि के लिए मई का नया सप्ताह यानी 3 से 9 मई करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 03 May 2026 08:51 AM (IST)
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Kumbh Weekly Horoscope 3 to 9 May 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ और सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित हो सकता है. सप्ताह की शुरुआत से ही आपको अच्छे समाचार मिलने लगेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा. किस्मत का भरपूर साथ मिलने से आपके कई काम आसानी से पूरे होते नजर आएंगे.

आप अपने कार्यों को पूरे समर्पण और लगन के साथ पूरा करेंगे, जिसका परिणाम आपको सराहना के रूप में मिलेगा. यह समय आपके लिए नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आ रहा है.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपके लिए शानदार रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, उन्हें आप बेहतर तरीके से निभाने में सफल रहेंगे. सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों की ओर से आपकी मेहनत की सराहना होगी, जिससे आपका मनोबल और बढ़ेगा. आपके काम करने के तरीके और समर्पण से आपकी एक मजबूत पहचान बनेगी और आगे बढ़ने के अवसर भी मिल सकते हैं.

व्यापार और आर्थिक स्थिति

व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह लाभकारी साबित हो सकता है. कारोबार में मनचाहा मुनाफा मिलने के संकेत हैं और आपके प्रयास सफल होते नजर आएंगे. सप्ताह के अंत में कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा आपके लिए बेहद शुभ और फायदेमंद साबित होगी.

इस यात्रा के माध्यम से आपको नए अवसर मिल सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आएगी.

पारिवारिक जीवन

पारिवारिक जीवन इस सप्ताह सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. सप्ताह के बीच में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके लंबे समय से चले आ रहे विवाद सुलझ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बेहतर होगा. घर में किसी शुभ कार्य का आयोजन भी हो सकता है, जिससे खुशी का वातावरण बना रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

धर्म और आध्यात्म

इस सप्ताह खासतौर पर महिलाओं का रुझान धार्मिक कार्यों की ओर अधिक रहेगा. पूजा-पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होगी. भगवान के प्रति आस्था और विश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल संकेत दे रहा है. यदि आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने की सोच रहे हैं, तो आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है और प्रेम संबंध विवाह में बदल सकता है. विवाहित जातकों के लिए भी यह समय सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा और आप दोनों के बीच प्रेम और समझ बढ़ेगी.

शत्रु और चुनौतियां

इस सप्ताह आपके शत्रु आपसे दूरी बनाए रखेंगे और आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश सफल नहीं हो पाएगी. आप अपनी समझदारी और आत्मविश्वास से हर स्थिति को अपने पक्ष में करने में सफल रहेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 May 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Kumbh Weekly Horoscope 2026
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