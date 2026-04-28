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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAquarius Tarot Horoscope May 2026: कुंभ राशि के जीवन में बड़ा बदलाव! घर, करियर और रिश्तों में बढ़ेगी हलचल

Aquarius Tarot Horoscope May 2026: कुंभ राशि के जीवन में बड़ा बदलाव! घर, करियर और रिश्तों में बढ़ेगी हलचल

Aquarius Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना शुरू होने वाला है. टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानिए कुंभ राशि वालों का टैरो मासिक राशिफल (Kumbh Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Apr 2026 10:13 PM (IST)
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Aquarius Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए घर, परिवार और मानसिक संतुलन को प्राथमिकता देने का संकेत लेकर आ रहा है. इस दौरान आपका ध्यान बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने निजी जीवन और भावनात्मक स्थिरता पर रहेगा. टैरो कार्ड्स इशारा कर रहे हैं कि यह समय जिम्मेदारियों को समझने और रिश्तों को मजबूत करने का है, जहां भावनाएं भी गहराई से जुड़ती नजर आएंगी.

इस महीने कुछ ऐसे बदलाव सामने आ सकते हैं जो आपके रहने, काम करने या सोचने के तरीके को प्रभावित करेंगे. करियर और निजी जीवन दोनों में संतुलन बनाना जरूरी होगा, क्योंकि यही संतुलन आपको आगे सही दिशा देगा. अगर आप धैर्य और समझदारी से फैसले लेते हैं, तो यह समय आपको स्थिरता और मानसिक शांति की ओर ले जा सकता है. आइए टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानते हैं कुंभ राशि के कार्ड्स मई महीने के लिए क्या संकेत दे रहे हैं.

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कुंभ मासिक टैरो राशिफल (Kumbh Masik Tarot Card Rashifal in Hindi)

  • टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों का मई के महीने में फोकस घरेलू जीवन, मानसिक शांति और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर अधिक रहने वाला है. इस दौरान आप अपने घर-परिवार को लेकर ज्यादा संवेदनशील रहेंगे और कई मामलों में भावनात्मक निर्णय भी ले सकते हैं. इस महीने किसी के प्रति आपकी भावनाएं गहरी होंगी, जिससे आपके रिश्तों में भी नई समझ और जुड़ाव देखने को मिल सकता है. साथ ही घर-परिवार के विषय प्रमुखता से सामने आएंगे और आप उनके समाधान की ओर सक्रिय रूप से बढ़ेंगे.
  • करियर में आप वर्क फ्रॉम होम, ट्रांसफर या ऑफिस शिफ्टिंग जैसे निर्णय लें सकते हैं, जिससे आपकी कार्यशैली और माहौल दोनों में बदलाव आ सकता है. यदि नौकरी की तलाश में हैं, तो पारिवारिक संपर्क या आसपास के क्षेत्र से जुड़ा अवसर मिलेगा, जो आपके लिए स्थिरता का कारण बन सकता है. कानूनी मामलों या सरकारी कागजों को पूरी पारदर्शिता के साथ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और भविष्य की परेशानियों से बचाव भी होगा.
  • आर्थिक रूप से जमीन, वाहन या घरेलू खर्चों में वृद्धि संभावित है, इसलिए बजट को संतुलित रखना जरूरी रहेगा. हालांकि ये खर्च आपके जीवन की जरूरतों और आराम से जुड़े हो सकते हैं.
  • प्रेम जीवन में भावनाओं की प्रगाढ़ता बढ़ेगी और रिश्तों में अपनापन महसूस होगा. पुराने किसी परिचित से भावनात्मक जुड़ाव फिर से जाग सकता है, जिससे पुरानी यादें और नए एहसास दोनों साथ आ सकते हैं.
  • इस महीने सेहत को लेकर लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है. छाती, फेफड़े और नींद से जुड़ी जिन लोगों को समस्या है उन्हें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. साथ ही नियमित दिनचर्या और तनाव से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रह सकें.

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ऑDisclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 28 Apr 2026 10:13 PM (IST)
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Aquarius Kumbh Rashifal Tarot Monthly Horoscope Tarot Card Monthly Horoscope Masik Rashifal 2026 May 2026 Horoscope
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