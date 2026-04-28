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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोLibra Tarot Horoscope May 2026: तुला राशि के करियर में बदलाव और रिश्तों में बढ़ सकता है भ्रम

Libra Tarot Horoscope May 2026: तुला राशि के करियर में बदलाव और रिश्तों में बढ़ सकता है भ्रम

Libra Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना शुरू होने वाला है. टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानिए तुला राशि वालों का टैरो मासिक राशिफल (Tula Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 28 Apr 2026 08:00 PM (IST)
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Libra Tarot Card Horoscope May 2026: मई का महीना तुला राशि के जातकों के लिए अंदरूनी बदलाव और खुद को नए रूप में ढालने का संकेत लेकर आ रहा है. इस दौरान आप बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने भीतर चल रही बातों को समझने की कोशिश करेंगे. कई पुरानी सोच, आदतें या भावनात्मक बोझ अब धीरे-धीरे खत्म होते नजर आ सकते हैं, जिससे आप मानसिक रूप से हल्का और स्पष्ट महसूस करेंगे.

यह समय आपको अपने जीवन की दिशा पर दोबारा विचार करने और जरूरी बदलाव करने के लिए प्रेरित करेगा. करियर, वित्त और रिश्तों से जुड़े कुछ अहम फैसले सामने आ सकते हैं, जहां आपको संतुलन और समझदारी से काम लेना होगा. अगर आप इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, तो यही महीना आपके लिए एक मजबूत नई शुरुआत की नींव बन सकता है.आइए टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा से जानते हैं तुला राशि के कार्ड्स मई महीने के लिए क्या संकेत दे रहे हैं.

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तुला मासिक टैरो राशिफल (Tula masik tarot Card rashifal in Hindi)

  • टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि वालों के लिए मई का महीना आत्मचिंतन, पुरानी परतों को उतारने और नई मानसिकता अपनाने का समय है. इस दौरान आप अपने भीतर चल रहे विचारों और भावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगा. यह समय आंतरिक रूप से खुद को बदलने का संकेत देता है और आपको अपने पुराने पैटर्न छोड़कर नई शुरुआत की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा.
  • करियर में रिसर्च, गवर्नमेंट या टेक्निकल क्षेत्रों में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, विशेषकर वे लोग जो नौकरी बदलना चाह रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रह सकता है. कार्यरत जातकों को गुप्त प्रोजेक्ट या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की पूर्ति करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी समझदारी और गोपनीयता दोनों की परीक्षा होगी. अचानक नीतिगत बदलाव या विभागीय फेरबदल का असर काम पर पड़ेगा, इसलिए लचीलापन बनाए रखना जरूरी रहेगा.
  • वित्तीय मामलों में पैतृक संपत्ति, बीमा या टैक्स संबंधित मामलों में स्पष्टता लानी होगी, जिससे भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो. निवेश के फैसले भावनाओं के बजाय विवेक से लें, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान का कारण बन सकती है.
  • प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी लेकिन भ्रम या संदेह भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए पारदर्शिता और संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. यह समय रिश्तों को समझने और उन्हें मजबूत बनाने का भी संकेत देता है.
  • स्वास्थ्य के मामले में हार्मोनल असंतुलन, गुप्त रोग और जननांगों से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं-योग, ध्यान और आयुर्वेदिक उपायों से राहत मिलेगी. साथ ही, नियमित जांच और संतुलित दिनचर्या अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 28 Apr 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Libra Tula Rashifal Tarot Monthly Horoscope Tarot Card Monthly Horoscope Masik Rashifal 2026 May 2026 Horoscope
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