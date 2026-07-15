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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAmarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी के पिघलने के बाद भी नहीं टूटी आस्था, अमरनाथ यात्रा 2026 में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी के पिघलने के बाद भी नहीं टूटी आस्था, अमरनाथ यात्रा 2026 में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

Amarnath Yatra 2026: हिम शिवलिंग के जल्दी पिघलने के बावजूद अमरनाथ यात्रा 2026 में श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ. अब तक 3 लाख से अधिक भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 15 Jul 2026 04:50 AM (IST)
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Amarnath Yatra 2026: बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. अमरनाथ यात्रा 2026 ने इस बार एक और बड़ा पड़ाव पार कर लिया है. यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है. 

प्रशासन की ओर से की गई बेहतर व्यवस्थाएं, कड़ी सुरक्षा और तीर्थयात्रियों के सकारात्मक अनुभव इस साल यात्रा को पहले से अधिक सफल बना रहे हैं.

अमरनाथ यात्रा 2026 में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन:

अमरनाथ यात्रा 2026 में मंगलवार शाम तक 3,07,354 श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं. यह आंकड़ा दर्शाता है कि कठिन पर्वतीय मार्ग और मौसम की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत बनी हुई है.

मंगलवार तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 5,335 श्रद्धालुओं का 13वां जत्था रवाना हुआ. यह जत्था बालटाल और पहलगाम स्थित बेस कैंपों की ओर पहुंचा, जहां से श्रद्धालु अपनी पवित्र यात्रा आगे बढ़ा रहे हैं.

एक दिन में सबसे ज्यादा दर्शन का रिकॉर्ड:

यात्रा के दौरान सोमवार का दिन सबसे खास रहा. इस दिन 24,259 श्रद्धालुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए, जो इस साल एक दिन में दर्शन करने वालों की सबसे बड़ी संख्या रही.

इन श्रद्धालुओं में विभिन्न वर्गों के लोग शामिल रहे—

  • 17,076 पुरुष
  • 6,407 महिलाएं
  • 295 बच्चे
  • 182 साधु
  • 18 साध्वियां
  • 7 ट्रांसजेंडर श्रद्धालु
  • 274 सुरक्षाकर्मी

यह आंकड़ा बताता है कि अमरनाथ यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी का भी उदाहरण बन चुकी है.

शिवलिंग जल्दी पिघलने के बावजूद नहीं कम हुआ उत्साह:

इस साल प्राकृतिक कारणों से पवित्र हिम शिवलिंग अपेक्षाकृत जल्दी पिघल गया. इसके बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आई. रोजाना बड़ी संख्या में यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं और पंजीकरण के बाद यात्रा शुरू कर रहे हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि श्रद्धालुओं के लिए केवल हिम शिवलिंग ही आकर्षण का केंद्र नहीं होता, बल्कि बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा तक पहुंचने का आध्यात्मिक अनुभव भी उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है. यही वजह है कि यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है.

बेहतर व्यवस्थाओं ने जीता श्रद्धालुओं का विश्वास:

अमरनाथ यात्रा 2026 में प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं. यात्रा मार्ग पर रहने, भोजन, चिकित्सा सहायता, स्वच्छता, परिवहन और संचार जैसी आवश्यक सुविधाओं को पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित बनाया गया है.

यात्रा मार्ग पर मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, हेल्प सेंटर और आपातकालीन सेवाएं चौबीसों घंटे सक्रिय हैं. वहीं, बेस कैंपों पर श्रद्धालुओं के ठहरने और भोजन की भी बेहतर व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

सुरक्षा व्यवस्था बनी सबसे बड़ी ताकत:

अमरनाथ यात्रा दुनिया की सबसे संवेदनशील धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है. ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने इस बार भी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है.

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंदरकोट, रामबन और बनिहाल जैसे प्रमुख पड़ावों पर सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती की गई है. यात्रा जत्थों की नियंत्रित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक प्रबंधन भी सख्ती से लागू किया जा रहा है.

यात्रा के संचालन में सिविल प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और अन्य एजेंसियां मिलकर लगातार काम कर रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके.

श्रद्धालुओं की सकारात्मक प्रतिक्रिया से बढ़ा उत्साह:

यात्रा पूरी कर लौट रहे श्रद्धालु व्यवस्थाओं की खुलकर सराहना कर रहे हैं. साफ-सफाई, चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग को लेकर मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रियाओं का असर देशभर में देखने को मिल रहा है.

इन्हीं अनुभवों के कारण बड़ी संख्या में नए श्रद्धालु भी यात्रा की योजना बना रहे हैं. ऑन-द-स्पॉट रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर लगातार बढ़ती भीड़ इस बात का संकेत है कि बाबा बर्फानी के दर्शन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है.

प्रशासन लगातार कर रहा है समीक्षा:

अधिकारियों के अनुसार यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है. मौसम, सुरक्षा और तीर्थयात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आवश्यक बदलाव भी किए जा रहे हैं.

प्रशासन का उद्देश्य केवल यात्रा को सफल बनाना नहीं, बल्कि प्रत्येक श्रद्धालु को सुरक्षित, आरामदायक और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक अनुभव प्रदान करना है.

यह भी पढ़े- Amarnath Yatra 2026: बिना एडवांस रजिस्ट्रेशन न जाएं जम्मू-कश्मीर, जानिए यात्रा से जुड़े नए नियम और प्रशासन की अहम अपील

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 15 Jul 2026 04:50 AM (IST)
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