Aaj Ka Rashifal: 15 जुलाई 2026, बुधवार को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन है. आज पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य अमृत सिद्धि योग और कर्क राशि में गुरु-चंद्रमा का विशेष संयोग बन रहा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह दिन पूजा, निवेश, सोना-चांदी की खरीद और नए कार्यों की शुरुआत के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 का आरंभ

आज से आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है. यह वर्ष में दो बार आती है. एक माघ मास में और एक आषाढ़ मास में. गुप्त नवरात्रि को तांत्रिक नवरात्रि भी कहते हैं. इन नौ दिनों में मां दुर्गा के दस महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना की जाती है. जो साधक इन नौ दिनों में मां की आराधना, उपवास और जप करते हैं, उनके जीवन में सिद्धि, सफलता और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है.

गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक रहेगी. आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा करें. सफेद पुष्प, चावल और गाय का घी अर्पित करें. 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' का 108 बार जाप करें. नवरात्रि का व्रत संकल्प लें.

आज का नक्षत्र- पुष्य नक्षत्र

आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रात 21:47:53 तक रहेगा. 27 नक्षत्रों में पुष्य को नक्षत्रों का राजा कहा गया है. पुष्य में खरीदारी, निवेश, नई व्यावसायिक शुरुआत और गहने-संपत्ति खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है. आज पुष्य नक्षत्र में गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ है तो यह एत दुर्लभ संयोग है, जो आपकी नौ दिनों की साधना को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा.

आज का दुर्लभ संयोग- गुरू पुष्य नक्षत्र में

गुरू (बृहस्पति) आज कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में विराजमान हैं. पुष्य बृहस्पति का ही नक्षत्र है और गुरू अपने नक्षत्र में है. साथ ही चंद्रमा भी आज कर्क राशि के पुष्य नक्षत्र में है. चंद्रमा और गुरू दोनों पुष्य में होने से गुरू पुष्य अमृत सिद्धि योग बन रहा है. यह योग वर्ष में बहुत कम बनता है और आज यह गुप्त नवरात्रि के पहले दिन बन रहा है तो यह असाधारण रूप से शुभ है. अब एक नजर आज का पंचांग पर डाल लेते हैं-

आज का पंचांग, 15 जुलाई 2026

तिथि: शुक्ल प्रतिपदा (11:53:40 तक), फिर द्वितीया

नक्षत्र: पुष्य (21:47:53 तक)

योग: हर्षण (08:04:35 तक), फिर वज्र

करण: बव-बालव

पक्ष: शुक्ल

वार: बुधवार

चंद्र राशि: कर्क

सूर्योदय: 05:32:45

सूर्यास्त: 19:21:01

राहु काल: 12:26:53 से 14:10:25

अभिजीत मुहूर्त: कोई नहीं (बुधवार)

यमगण्ड: 07:16:17 से 08:59:49

दुष्टमुहूर्त: 11:59:16 से 12:54:30

कंटक: 17:30:35 से 18:25:48

दिशाशूल: उत्तर

चंद्रबल: वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ

मेष राशिफल, 15 जुलाई 2026 (Mesh Rashifal Today)

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन चतुर्थ भाव में पुष्य नक्षत्र के चंद्रमा और गुरू की कृपा से घरेलू सुख में वृद्धि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के प्रारंभ पर मां दुर्गा की आराधना से जीवन में नई शक्ति का है. बुधवार, 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सुबह 11:53:40 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा आज कर्क राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव, सुख और माता स्थान) में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव में पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा , घरेलू सुख, भूमि-भवन और माता के आशीर्वाद के लिए अत्यंत शुभ संयोग. साथ ही गुरू भी आज कर्क (आपके चतुर्थ भाव) में पुष्य नक्षत्र में हैं , यह चतुर्थ भाव की ऊर्जा को और दोगुना करता है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी मंगल देव वृषभ राशि (आपके द्वितीय भाव) में गोचर कर रहे हैं. बुधवार को बुध देव का प्रभाव संचार और व्यापार में सहायक होगा. आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा मेष राशि के जातकों के लिए विशेष फलदायी है क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है जो आपके धन स्थान का प्रतीक है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन घरेलू आधार मजबूत करते हुए करियर में नई ऊर्जा का है. चतुर्थ भाव में पुष्य नक्षत्र के चंद्रमा और गुरू का दुर्लभ संयोग घर से काम करने वाले जातकों के लिए असाधारण ऊर्जा लाएगा.

बुधवार को बुध देव का प्रभाव संचार और लेखन कार्यों में विशेष सहायक होगा. आज यमगण्ड (07:16 से 08:59) के बाद सुबह 09:00 से 11:58 का समय सर्वश्रेष्ठ है. दुष्टमुहूर्त (11:59 से 12:54) और राहु काल (12:26 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 का समय भी शुभ है.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन पुष्य नक्षत्र में नई व्यावसायिक शुरुआत का सर्वोत्तम दिन है. पुष्य नक्षत्र में शुरू किया गया व्यापार, निवेश और खरीदारी अत्यंत फलदायी होता है. रियल एस्टेट, भूमि-भवन से जुड़े व्यापार के लिए आज का दिन वर्ष का सर्वोत्तम है. सुबह 09:00 से 11:58 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पुष्य नक्षत्र में निवेश को अत्यंत शुभ माना जाता है. चतुर्थ भाव में गुरू-चंद्र का संयोग रियल एस्टेट, FMCG, गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (07:16 से 08:59) और राहु काल (12:26 से 14:10) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. सुबह 09:00 से 11:58 और दोपहर 14:10 से 17:30 के बीच निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन माता का आशीर्वाद और घरेलू सुख का है. गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन परिवार के साथ मिलकर मां शैलपुत्री की पूजा करने से परिवार में असाधारण सुख और समृद्धि आएगी. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. पुष्य नक्षत्र में शुरू की गई कोई भी नई स्वास्थ्य दिनचर्या दीर्घकालिक लाभ देगी. गुप्त नवरात्रि का व्रत रखने से शरीर और मन को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 9, 5 लकी कलर: केसरिया, सफेद

अचूक उपाय: आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प, गाय का घी और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' का 108 बार जाप करें. पुष्य नक्षत्र में सुबह 09:00 से 11:58 के बीच किसी जरूरतमंद को अन्नदान करें या गाय को घास खिलाएं.

वृषभ राशिफल, 15 जुलाई 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन तृतीय भाव में पुष्य नक्षत्र और गुरू की कृपा से साहस और संचार में असाधारण उत्कर्ष का है. बुधवार, 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सुबह 11:53:40 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा और गुरू दोनों आज कर्क राशि (आपकी राशि से तृतीय भाव) में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. तृतीय भाव में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का संयोग, साहस, पराक्रम, संचार और भाई-बहनों के सहयोग के लिए अत्यंत शुभ. चंद्रबल भी आज वृषभ के लिए अनुकूल है.

सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी ही राशि (लग्न) में मंगल देव यूरेनस के साथ गोचर कर रहे हैं. लग्न में मंगल असाधारण ऊर्जा देगा. बुधवार को बुध देव, वृषभ के पंचम और द्वितीय भाव के स्वामी, का विशेष प्रभाव रचनात्मकता और धन में सहायक होगा. आज मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से पुण्यदायी है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साहस, संचार और नेटवर्किंग का है. तृतीय भाव में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का दुर्लभ संयोग आपकी अभिव्यक्ति और प्रेजेंटेशन को असाधारण रूप से प्रभावशाली बनाएगा. यमगण्ड (07:16 से 08:59) के बाद सुबह 09:00 से 11:58 सर्वश्रेष्ठ समय है. दुष्टमुहूर्त (11:59 से 12:54) और राहु काल (12:26 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन पुष्य नक्षत्र में नई व्यावसायिक शुरुआत और नेटवर्किंग का सर्वोत्तम दिन है. भाई-बहनों के सहयोग से बड़ी उपलब्धि संभव है. सुबह 09:00 से 11:58 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

तृतीय भाव में गुरू-चंद्र का संयोग और पुष्य नक्षत्र टेलीकॉम, मीडिया, FMCG और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (07:16 से 08:59) और राहु काल (12:26 से 14:10) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भाई-बहनों का सहयोग और मां शैलपुत्री की कृपा से जीवन में नई शक्ति का है. गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन मां की पूजा से परिवार में सौभाग्य आएगा. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. पुष्य नक्षत्र में नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें.

लकी नंबर: 6, 5 लकी कलर: सफेद, हरा

अचूक उपाय: आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन , जब मां शैलपुत्री का वाहन आपकी ही राशि वृषभ है, मां को सफेद पुष्प, गाय का घी और खीर अर्पित करें. 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' का 108 बार जाप करें. पुष्य नक्षत्र में सुबह सोना, चांदी या कोई संपत्ति खरीदना आज विशेष शुभ है.

मिथुन राशिफल, 15 जुलाई 2026 (Mithun Rashifal Today)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वितीय भाव में पुष्य नक्षत्र और गुरू की कृपा से धन में वृद्धि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के प्रारंभ पर मां दुर्गा की आराधना से जीवन में नई समृद्धि का है. बुधवार, 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सुबह 11:53:40 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा और गुरू दोनों आज कर्क राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव, धन और वाणी स्थान) में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं.

पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का द्वितीय भाव में होना, यह धन और वाणी के लिए अत्यंत शुभ है. बुधवार को बुध देव, मिथुन के लग्नेश , का दिन है. आज मिथुन के लग्नेश बुध और द्वितीय भाव में गुरू-चंद्र का पुष्य नक्षत्र वाला संयोग, आपके लिए वर्ष का सर्वोत्तम धन-संयोग है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन वाणी के बल पर और बुधवार के लग्नेश बुध की कृपा से असाधारण सफलता का है. द्वितीय भाव में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का संयोग आपकी वाणी और बौद्धिक क्षमता को शिखर पर ले जाएगा. यमगण्ड (07:16 से 08:59) के बाद सुबह 09:00 से 11:58 सर्वश्रेष्ठ करियर समय है है. दुष्टमुहूर्त (11:59 से 12:54) और राहु काल (12:26 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन धन में वृद्धि और पुष्य नक्षत्र में नई व्यावसायिक शुरुआत का वर्ष का सर्वोत्तम दिन है. बुध देव की कृपा से IT, मीडिया और संचार व्यापार में असाधारण सफलता मिलेगी. सुबह 09:00 से 11:58 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वितीय भाव में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का दुर्लभ संयोग FMCG, गोल्ड, IT और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए वर्ष के सर्वोत्तम निवेश संकेत देता है. यमगण्ड (07:16 से 08:59) और राहु काल (12:26 से 14:10) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाणी पर संयम और गुप्त नवरात्रि पर मां की कृपा से परिवार में सुख का है. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. पुष्य नक्षत्र में कोई नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें.

लकी नंबर: 5, 3 लकी कलर: हरा, सफेद

अचूक उपाय: आज बुधवार को और गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन , 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' दोनों का जाप करें. मां शैलपुत्री को सफेद खीर अर्पित करें. पुष्य नक्षत्र में आज सोना, चांदी या कोई भी मूल्यवान संपत्ति खरीदना अत्यंत शुभ है.

कर्क राशिफल, 15 जुलाई 2026 (Kark Rashifal Today)

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत विशेष और ऐतिहासिक है. आज चंद्रमा आपकी ही राशि , कर्क , में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरू (बृहस्पति) भी कर्क में पुष्य नक्षत्र में हैं. यह गुरू पुष्य अमृत सिद्धि योग है, वर्ष में बहुत कम बनने वाला दुर्लभ योग. साथ ही आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ और बुधवार का संयोग, कर्क राशि के जातकों के लिए यह दिन वर्ष का सर्वोत्तम दिन है.

बुधवार, 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सुबह 11:53:40 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा (आपके लग्नेश) आज आपकी ही राशि में पुष्य नक्षत्र में हैं , लग्न में लग्नेश! यह अत्यंत बलशाली स्थिति है. गुरू भी कर्क में पुष्य नक्षत्र में, यह गुरू पुष्य योग! चंद्रबल आज कर्क के लिए अनुकूल है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके जीवन के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. लग्न में लग्नेश चंद्रमा और गुरू का पुष्य नक्षत्र में दुर्लभ संयोग, आपकी साख, व्यक्तित्व, बौद्धिक क्षमता और भाग्य सभी एकसाथ शिखर पर होंगे. बुधवार को बुध देव का प्रभाव संचार में और निखार लाएगा.

सुबह 09:00 से 11:58, आज का सर्वश्रेष्ठ समय है. दुष्टमुहूर्त (11:59 से 12:54) और राहु काल (12:26 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से 17:30 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके व्यावसायिक जीवन का वर्ष का सर्वोत्तम दिन है. गुरू पुष्य योग में शुरू किया गया व्यापार, निवेश या खरीदारी अत्यंत फलदायी होता है. आज सोना, चांदी, संपत्ति, गहने और दीर्घकालिक निवेश के लिए वर्ष का सर्वोत्तम दिन है. सुबह 09:00 से 11:58 के बीच कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

गुरू पुष्य अमृत सिद्धि योग में किया गया निवेश वर्षों तक फलदायी रहता है. रियल एस्टेट, FMCG, गोल्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए आज का दिन वर्ष का सर्वोत्तम निवेश दिन है. यमगण्ड (07:16 से 08:59) और राहु काल (12:26 से 14:10) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. सुबह 09:00 से 11:58 या दोपहर 14:10 से 17:30 में निवेश करें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वर्ष का सर्वोत्तम दिन है. गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा और गुरू पुष्य योग का त्रिवेणी संयोग, जीवनसाथी और परिवार के साथ आज कोई विशेष शुभ कार्य करें. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. गुरू पुष्य योग में शुरू की गई कोई भी नई स्वास्थ्य दिनचर्या दीर्घकालिक लाभ देगी.

लकी नंबर: 2, 5 लकी कलर: सफेद, पीला

अचूक उपाय: आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन और गुरू पुष्य योग में, सुबह 09:00 के बाद मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प, गाय का घी, खीर और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' और 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. आज गोल्ड या सिल्वर खरीदें या कोई दीर्घकालिक निवेश करें , यह पुष्य नक्षत्र में किया गया निवेश जीवनभर फलदायी रहेगा.

सिंह राशिफल, 15 जुलाई 2026 (Singh Rashifal Today)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन द्वादश भाव में पुष्य नक्षत्र और गुरू से आध्यात्मिक उन्नति और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर मां दुर्गा की तांत्रिक कृपा से जीवन की बाधाओं को दूर करने का है. बुधवार, 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सुबह 11:53:40 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा और गुरू दोनों आज कर्क राशि (आपकी राशि से द्वादश भाव) में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. द्वादश भाव में गुरू-चंद्र का पुष्य नक्षत्र में होना आध्यात्मिक उन्नति, मोक्ष और तांत्रिक साधना के लिए अत्यंत शुभ है.

गुप्त नवरात्रि और सिंह राशि का विशेष संबंध: आज शुक्र सिंह राशि के मघा नक्षत्र में हैं. सिंह राशि में शुक्र की उपस्थिति और गुप्त नवरात्रि का संयोग, सिंह राशि के जातकों के लिए मां की तांत्रिक कृपा पाने का दुर्लभ अवसर है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन एकांत में गहन कार्य और रणनीतिक सोच का है. द्वादश में गुरू-चंद्र का पुष्य नक्षत्र में होना दीर्घकालिक योजनाएं बनाने के लिए असाधारण ऊर्जा देता है. यमगण्ड (07:16 से 08:59) के बाद सुबह 09:00 से 11:58 सर्वश्रेष्ठ समय. दुष्टमुहूर्त (11:59 से 12:54) और राहु काल (12:26 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से शाम 17:30 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन पुष्य नक्षत्र में दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाएं बनाने का सर्वोत्तम दिन है. सुबह 09:00 से 11:58 के बीच कोई बड़ा निर्णय लें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

द्वादश में गुरू-चंद्र के बावजूद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव निवेश के लिए सकारात्मक है. गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में आज निवेश करें. यमगण्ड (07:16 से 08:59) और राहु काल (12:26 से 14:10) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन आध्यात्मिक चिंतन का है. गुप्त नवरात्रि पर मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन की बाधाएं दूर होंगी. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन ध्यान और आध्यात्मिक साधना से लाभकारी रहेगा. गुप्त नवरात्रि का व्रत रखने से मन और शरीर को शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 5 लकी कलर: सुनहरा, सफेद

अचूक उपाय: आज गुप्त नवरात्रि पर मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प और गाय का घी अर्पित करें. 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' का जाप करें. पुष्य नक्षत्र में सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़ या सोना-चांदी का दान करें.

कन्या राशिफल, 15 जुलाई 2026 (Kanya Rashifal Today)

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन एकादश भाव में पुष्य नक्षत्र और गुरू से आर्थिक लाभ और बुधवार को लग्नेश बुध देव की विशेष कृपा से जीवन में नई समृद्धि का दुर्लभ संयोग है. बुधवार, 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सुबह 11:53:40 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा और गुरू दोनों आज कर्क राशि (आपकी राशि से एकादश भाव, लाभ स्थान) में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं.

एकादश भाव में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का दुर्लभ संयोग, अटके धन की वापसी, नए लाभ और मित्रों का सहयोग के लिए वर्ष का सर्वोत्तम संयोग. चंद्रबल आज कन्या के लिए अनुकूल है.

बुधवार का दिन और लग्नेश बुध मिलकर दोहरी कृपा बरसा रहे हैं. बुधवार कन्या राशि के लग्नेश बुध देव का दिन है. आज एकादश में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र और बुधवार के लग्नेश का यह त्रिवेणी संयोग कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष का सर्वोत्तम दिन बना रहा है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आर्थिक लाभ और वर्ष के सर्वोत्तम करियर उपलब्धि का है. एकादश भाव में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का दुर्लभ संयोग सीनियर्स की भरपूर प्रशंसा और नए अवसर लाएगा. बुधवार को लग्नेश बुध की कृपा से संचार, लेखन और विश्लेषणात्मक कार्यों में असाधारण सफलता मिलेगी. सुबह 09:00 से 11:58 सर्वश्रेष्ठ. दुष्टमुहूर्त (11:59 से 12:54) और राहु काल (12:26 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से 17:30 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन पुष्य नक्षत्र में अटके धन की वापसी और नई व्यावसायिक शुरुआत का वर्ष का सर्वोत्तम दिन है. सुबह 09:00 से 11:58 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

एकादश में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का दुर्लभ संयोग IT, FMCG, गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए वर्ष के सर्वोत्तम निवेश संकेत देता है. यमगण्ड (07:16 से 08:59) और राहु काल (12:26 से 14:10) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. आज पुष्य नक्षत्र में किया गया निवेश जीवनभर फलदायी रहेगा.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन मित्रों और परिवार से असाधारण सहयोग का है. गुप्त नवरात्रि पर मां शैलपुत्री की पूजा से परिवार में सुख आएगा. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. पुष्य नक्षत्र में नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करना विशेष फलदायी है.

लकी नंबर: 3, 5 लकी कलर: हरा, सफेद

अचूक उपाय: आज बुधवार को लग्नेश बुध देव के दिन और गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन , मां शैलपुत्री को सफेद खीर और गाय का घी अर्पित करें. 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' का 108 बार जाप करें. पुष्य नक्षत्र में आज सोना-चांदी, गहने या लॉन्ग-टर्म निवेश करें , यह जीवनभर फलदायी रहेगा.

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तुला राशिफल, 15 जुलाई 2026 (Tula Rashifal Today)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन दशम भाव में पुष्य नक्षत्र और गुरू से करियर में ऐतिहासिक उपलब्धि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा से जीवन में नई समृद्धि का दुर्लभ अवसर है. बुधवार, 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सुबह 11:53:40 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा और गुरू दोनों आज कर्क राशि (आपकी राशि से दशम भाव, कर्म स्थान) में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. दशम भाव में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का दुर्लभ संयोग, करियर में असाधारण शिखर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए वर्ष का सर्वोत्तम संयोग. चंद्रबल आज तुला के लिए अनुकूल है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके जीवन के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. दशम भाव में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का दुर्लभ संयोग दफ्तर में आपकी साख, अधिकार और प्रभाव को शिखर पर ले जाएगा. सीनियर्स की जमकर तारीफ और पदोन्नति के योग बन सकते हैं.

बुधवार को बुध देव का प्रभाव संचार में निखार लाएगा. सुबह 09:00 से 11:58, आज का सर्वश्रेष्ठ समय है. दुष्टमुहूर्त (11:59 से 12:54) और राहु काल (12:26 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से 17:30 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन व्यावसायिक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाने का वर्ष का सर्वोत्तम दिन है. दशम में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र बाजार में आपकी साख को शिखर पर ले जाएंगे. सुबह 09:00 से 11:58 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

दशम में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का संयोग रियल एस्टेट, सरकारी बॉन्ड, गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए वर्ष के सर्वोत्तम निवेश संकेत देता है. यमगण्ड (07:16 से 08:59) और राहु काल (12:26 से 14:10) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामाजिक प्रतिष्ठा और मां की कृपा का है. गुप्त नवरात्रि पर मां शैलपुत्री की पूजा से दाम्पत्य जीवन में समृद्धि आएगी. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, यात्रा से बचें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. पुष्य नक्षत्र में नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें.

लकी नंबर: 2, 5 लकी कलर: क्रीम, सफेद

अचूक उपाय: आज गुप्त नवरात्रि पर मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प और गाय का घी अर्पित करें. माता लक्ष्मी को भी सफेद गुलाब और मिश्री अर्पित करें. पुष्य नक्षत्र में आज सोना-चांदी खरीदें या कोई दीर्घकालिक निवेश करें. 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' का 108 बार जाप करें.

वृश्चिक राशिफल, 15 जुलाई 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन नवम भाव में पुष्य नक्षत्र और गुरू से भाग्योदय और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर मां दुर्गा की तांत्रिक कृपा से जीवन में असाधारण शक्ति का है. बुधवार, 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सुबह 11:53:40 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा और गुरू दोनों आज कर्क राशि (आपकी राशि से नवम भाव, भाग्य स्थान) में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. नवम भाव में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का दुर्लभ संयोग, भाग्य का असाधारण उदय. चंद्रबल आज वृश्चिक के लिए अनुकूल है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन भाग्य के सहयोग से किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का है. नवम भाव में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का संयोग भाग्य को अचानक जागृत करेगा. सुबह 09:00 से 11:58, आज का सर्वश्रेष्ठ समय है. दोपहर 14:10 से 17:30 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्य के अप्रत्याशित सहयोग और पुष्य नक्षत्र में नई व्यावसायिक शुरुआत का है. सुबह 09:00 से 11:58 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

नवम में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का दुर्लभ संयोग FMCG, गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (07:16 से 08:59) और राहु काल (12:26 से 14:10) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन पिता और गुरु से आशीर्वाद का है. गुप्त नवरात्रि पर मां की पूजा से जीवन में असाधारण शक्ति आएगी. उत्तर दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल है. पुष्य नक्षत्र में नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें.

लकी नंबर: 1, 5 लकी कलर: गहरा लाल, सफेद

अचूक उपाय: आज गुप्त नवरात्रि पर मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प और गाय का घी अर्पित करें. हनुमान जी को भी सिंदूर अर्पित करें. पुष्य नक्षत्र में सोना-चांदी खरीदें या दीर्घकालिक निवेश करें. 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' का जाप करें.

धनु राशिफल, 15 जुलाई 2026 (Dhanu Rashifal Today)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अष्टम भाव में पुष्य नक्षत्र और गुरू से गहन परिवर्तन और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर लग्नेश बृहस्पति और मां दुर्गा की एकसाथ कृपा का दुर्लभ अवसर है. बुधवार, 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सुबह 11:53:40 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा और गुरू दोनों आज कर्क राशि (आपकी राशि से अष्टम भाव) में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं.

धनु-गुरू विशेष: गुरू धनु राशि के लग्नेश हैं. आज लग्नेश गुरू पुष्य नक्षत्र में हैं , यह अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग है. अष्टम भाव में होने के बावजूद, पुष्य नक्षत्र में लग्नेश का बल असाधारण शुभ फल देता है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन गहन परिवर्तन और लग्नेश गुरू की विशेष कृपा से करियर में नई दिशा का है. सुबह 09:00 से 11:58 सर्वश्रेष्ठ. दुष्टमुहूर्त (11:59 से 12:54) और राहु काल (12:26 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से 17:30 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन पुष्य नक्षत्र में दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाएं बनाने का है. सुबह 09:00 से 11:58 के बीच नई डील पर विचार करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

अष्टम में पुष्य नक्षत्र में लग्नेश गुरू का संयोग गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए सकारात्मक संकेत देता है. यमगण्ड (07:16 से 08:59) और राहु काल (12:26 से 14:10) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन गुप्त नवरात्रि पर मां की कृपा से बाधाओं को दूर करने का है. उत्तर दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. गुप्त नवरात्रि का व्रत रखने से शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 3, 5 लकी कलर: पीला, सफेद

अचूक उपाय: आज गुप्त नवरात्रि पर और लग्नेश गुरू के पुष्य नक्षत्र में होने के दुर्लभ संयोग पर , मां शैलपुत्री को पीले पुष्प और गाय का घी अर्पित करें. 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' और 'ॐ बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. पुष्य नक्षत्र में सुबह 09:00 से 11:58 के बीच गोल्ड या लॉन्ग-टर्म निवेश करें.

मकर राशिफल, 15 जुलाई 2026 (Makar Rashifal Today)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सप्तम भाव में पुष्य नक्षत्र और गुरू से साझेदारी में असाधारण सफलता और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा से जीवन में नई ऊर्जा का है. बुधवार, 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सुबह 11:53:40 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा और गुरू दोनों आज कर्क राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. सप्तम भाव में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का दुर्लभ संयोग, साझेदारी और वैवाहिक जीवन के लिए वर्ष का सर्वोत्तम संयोग. चंद्रबल आज मकर के लिए अनुकूल है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन साझेदारी और टीम वर्क का है. सप्तम में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र सहकर्मियों के साथ असाधारण तालमेल बनाएंगे. सुबह 09:00 से 11:58, सर्वश्रेष्ठ. दोपहर 14:10 से 17:30 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन साझेदारी वाले कार्यों में असाधारण सफलता का है. पुष्य नक्षत्र में नई साझेदारी शुरू करें. सुबह 09:00 से 11:58 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

सप्तम में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का संयोग रियल एस्टेट, FMCG, गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए वर्ष के सर्वोत्तम निवेश संकेत देता है. यमगण्ड (07:16 से 08:59) और राहु काल (12:26 से 14:10) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन जीवनसाथी के साथ वर्ष का सर्वोत्तम दिन है. सप्तम में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का संयोग दाम्पत्य जीवन में असाधारण सुख और स्थिरता लाएगा. उत्तर दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अनुकूल है. पुष्य नक्षत्र में नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें.

लकी नंबर: 4, 5 लकी कलर: नीला, सफेद

अचूक उपाय: आज गुप्त नवरात्रि पर मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प और गाय का घी अर्पित करें. पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं. पुष्य नक्षत्र में सुबह सोना-चांदी या दीर्घकालिक निवेश करें. 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' का जाप करें.

कुंभ राशिफल, 15 जुलाई 2026 (Kumbh Rashifal Today)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन षष्ठ भाव में पुष्य नक्षत्र और गुरू से प्रतिस्पर्धा में असाधारण विजय और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा से जीवन में नई शक्ति का है.

बुधवार, 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सुबह 11:53:40 तक रहेगी. ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा और गुरू दोनों आज कर्क राशि (आपकी राशि से षष्ठ भाव) में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. षष्ठ भाव में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का दुर्लभ संयोग, शत्रुओं पर असाधारण विजय और प्रतियोगिता में सफलता के वर्ष के सर्वोत्तम योग. चंद्रबल आज कुंभ के लिए अनुकूल है.

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन प्रतिस्पर्धियों पर असाधारण विजय का है. षष्ठ में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र दफ्तर में विरोधी तत्वों को पूरी तरह शांत करेंगे. सुबह 09:00 से 11:58 सर्वश्रेष्ठ. दोपहर 14:10 से 17:30 भी शुभ.

बिजनेस (Business)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने और पुष्य नक्षत्र में नई व्यावसायिक शुरुआत का वर्ष का सर्वोत्तम दिन है. सुबह 09:00 से 11:58 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

षष्ठ में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र का संयोग हेल्थकेयर, FMCG, गोल्ड और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स के लिए बेहतरीन संकेत देता है. यमगण्ड (07:16 से 08:59) और राहु काल (12:26 से 14:10) में कोई वित्तीय निर्णय न लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन गुप्त नवरात्रि पर मां की कृपा से जीवन की बाधाओं को दूर करने का है. उत्तर दिशा में दिशाशूल है.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन पुरानी बीमारियों से असाधारण राहत का है. पुष्य नक्षत्र में नई स्वास्थ्य दिनचर्या शुरू करें.

लकी नंबर: 4, 5 लकी कलर: नीला, सफेद

अचूक उपाय: आज गुप्त नवरात्रि पर मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प अर्पित करें. पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल चढ़ाएं. पुष्य नक्षत्र में सुबह सोना-चांदी खरीदें. 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' का जाप करें.

मीन राशिफल, 15 जुलाई 2026 (Meen Rashifal Today)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन पंचम भाव में पुष्य नक्षत्र और लग्नेश बृहस्पति की विशेष कृपा से रचनात्मकता में असाधारण उत्कर्ष और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर मां दुर्गा की तांत्रिक कृपा से जीवन में नई शक्ति और समृद्धि का दुर्लभ संयोग है. बुधवार, 15 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा सुबह 11:53:40 तक रहेगी.

ग्रहों की स्थिति देखें तो चंद्रमा और लग्नेश गुरू दोनों आज कर्क राशि (आपकी राशि से पंचम भाव, रचनात्मकता, बुद्धि और संतान स्थान) में पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. पंचम भाव में लग्नेश गुरू का पुष्य नक्षत्र में होना, रचनात्मकता, बुद्धि और शिक्षा के लिए वर्ष का सर्वोत्तम संयोग. सूर्योदय के समय की लग्न कुंडली के अनुसार, आपकी राशि से तृतीय भाव में मंगल देव वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं.

आज मीन राशि के जातकों के लिए तीन असाधारण संयोग एकसाथ हैं. पहला, लग्नेश गुरू पुष्य नक्षत्र में (पंचम भाव में). दूसरा, बुधवार (बुध-गुरू मित्रता से दोहरी कृपा). तीसरा, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ (तांत्रिक शक्ति का उदय).

करियर (Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके जीवन के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. पंचम भाव में लग्नेश गुरू का पुष्य नक्षत्र में होना आपकी बौद्धिक क्षमता, रचनात्मकता और नेतृत्व शक्ति को असाधारण रूप से प्रखर करेगा. बुधवार को बुध-गुरू की मित्रता से संचार और बौद्धिक कार्यों में असाधारण सफलता मिलेगी. सुबह 09:00 से 11:58, आज का सर्वश्रेष्ठ समय है. दुष्टमुहूर्त (11:59 से 12:54) और राहु काल (12:26 से 14:10) में नया कार्य न करें. दोपहर 14:10 से 17:30 , दूसरा श्रेष्ठ समय है.

बिजनेस (Business)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रचनात्मक और बौद्धिक व्यापार में लग्नेश गुरू की विशेष कृपा से असाधारण सफलता का है. पंचम में पुष्य नक्षत्र में गुरू-चंद्र, ज्ञान, शिक्षा और प्रकाशन से जुड़े व्यापार में आज विशेष अवसर हैं. पुष्य नक्षत्र में शुरू किया गया व्यापार या निवेश जीवनभर फलदायी रहता है, इसलिए आज का दिन कोई भी नई व्यावसायिक शुरुआत के लिए सर्वोत्तम है. सुबह 09:00 से 11:58 के बीच नई डील फाइनल करें.

शेयर मार्केट और निवेश (Share Market & Investment)

पंचम भाव में लग्नेश गुरू का पुष्य नक्षत्र में दुर्लभ संयोग एडटेक, FMCG, गोल्ड, रियल एस्टेट और लॉन्ग-टर्म म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए वर्ष के सर्वोत्तम संकेत देता है. यमगण्ड (07:16 से 08:59) और राहु काल (12:26 से 14:10) में कोई वित्तीय निर्णय न लें. सुबह 09:00 से 11:58 या दोपहर 14:10 से 17:30 में लॉन्ग-टर्म निवेश के ऐतिहासिक निर्णय लें , पुष्य नक्षत्र में किया गया निवेश जीवनभर फलदायी रहेगा.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन संतान और प्रेम में आनंद का है. पंचम में लग्नेश गुरू-चंद्र का पुष्य नक्षत्र में होना संतान पक्ष से खुशी और प्रेम में गहराई लाएगा. आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा करें , लग्नेश बृहस्पति की कृपा और मां की शक्ति एकसाथ मिलकर आपके परिवार में असाधारण सुख और समृद्धि का वरदान देंगी. उत्तर दिशा में दिशाशूल है, इस दिशा में महत्वपूर्ण यात्रा न करें.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन वर्ष के सर्वोत्तम दिनों में से एक है. पंचम में लग्नेश गुरू-चंद्र का पुष्य नक्षत्र में संयोग शरीर, मन और बुद्धि तीनों को असाधारण शक्ति और ऊर्जा देगा. पुष्य नक्षत्र में शुरू की गई कोई भी नई स्वास्थ्य दिनचर्या, व्यायाम, योग, प्राणायाम या औषधि दीर्घकालिक और जीवनभर लाभ देगी. गुप्त नवरात्रि का व्रत रखने से शरीर और मन को असाधारण शुद्धि मिलेगी.

लकी नंबर: 1, 5 लकी कलर: हल्का पीला, सफेद

अचूक उपाय: आज गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन और पुष्य नक्षत्र के दुर्लभ संयोग पर सुबह 09:00 बजे के बाद सफेद या पीले वस्त्र धारण करें. मां शैलपुत्री को सफेद पुष्प, गाय का घी, खीर और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ देवी शैलपुत्र्यै नमः' का 108 बार जाप करें.

लग्नेश बृहस्पति को पीले पुष्प, केला और तुलसी दल अर्पित करें. पुष्य नक्षत्र में सुबह 09:00 से 11:58 के बीच , गोल्ड, सिल्वर, गहने, संपत्ति या कोई भी मूल्यवान वस्तु खरीदें या दीर्घकालिक निवेश करें , यह जीवनभर और पीढ़ियों तक फलदायी रहेगा.

किसी ब्राह्मण, गुरु या जरूरतमंद विद्यार्थी को पीले वस्त्र, केले या चने की दाल का दान करें. यह सब मिलकर आपके जीवन में लग्नेश बृहस्पति की असीम कृपा, मां शैलपुत्री की दिव्य शक्ति और पुष्य नक्षत्र का वर्षभर का पुण्य एकसाथ दिलाएगा.

आज के लिए विशेष FAQ , 15 जुलाई 2026 राशिफल

Q: 15 जुलाई 2026 को कौन सी तिथि है?

आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:53:40 तक है, उसके बाद द्वितीया तिथि आरंभ होगी.

Q: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 कब से शुरू हो रही है?

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आज 15 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है और 23 जुलाई 2026 तक चलेगी.

Q: गुप्त नवरात्रि में किसकी पूजा होती है?

गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के दस महाविद्याओं की साधना होती है. यह नवरात्रि तांत्रिक साधना के लिए विशेष मानी जाती है. प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है.

Q: पुष्य नक्षत्र आज कब तक है?

आज पुष्य नक्षत्र रात 21:47:53 तक है. पुष्य को नक्षत्रराज , नक्षत्रों का राजा , कहते हैं.

Q: पुष्य नक्षत्र में क्या करना शुभ है?

पुष्य नक्षत्र में सोना, चांदी, गहने, संपत्ति खरीदना, नया व्यापार शुरू करना, निवेश करना और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस नक्षत्र में किया गया कार्य दीर्घकालिक और जीवनभर फलदायी रहता है.

Q: आज का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है?

आज सुबह 09:00 से 11:58 और दोपहर 14:10 से 17:30 , ये दोनों समय है आज के सर्वश्रेष्ठ समय हैं. बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं होता.

Q: गुरू पुष्य योग क्या है और आज यह कैसे बन रहा है?

जब बृहस्पति (गुरू) पुष्य नक्षत्र में होते हैं तो गुरू पुष्य योग बनता है. आज गुरू कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में हैं और चंद्रमा भी पुष्य में है, यह गुरू पुष्य अमृत सिद्धि योग है जो वर्ष में बहुत कम बनता है.

Q: आज किन राशियों के लिए विशेष शुभ दिन है?

आज वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रबल अनुकूल है. बुधवार होने से मिथुन और कन्या राशि के जातकों पर लग्नेश बुध की विशेष कृपा रहेगी. और मीन-धनु राशि के जातकों पर लग्नेश गुरू के पुष्य नक्षत्र में होने की विशेष कृपा रहेगी.

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