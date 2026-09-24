Anant Chaturdashi 2026: अनंत सूत्र पुरुष किस हाथ और महिलाएं किस हाथ में बांधें? जानें नियम

Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी पर सूत्र बांधने से पहले जान लें, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग है नियम
Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर को है. पुरुष अनंत सूत्र दाहिनी भुजा और महिलाएं बाईं भुजा पर बांधती हैं. जानें इसे कब धारण करना चाहिए.
Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा के बाद चौदह गांठों वाला सूत्र धारण किया जाता है. इसे बांधते समय सबसे आम सवाल होता है कि पुरुष इसे किस हाथ में बांधें और महिलाएं किस हाथ में?
प्रचलित पूजा परंपरा के अनुसार पुरुष दाहिनी भुजा और महिलाएं बाईं भुजा पर अनंत सूत्र बांधती हैं. यह सूत्र पूजा के बाद धारण किया जाता है.
अनंत सूत्र किस हाथ में बांधने का नियम है?
पुरुष अनंत सूत्र अपनी दाहिनी भुजा पर और महिलाएं बाईं भुजा पर बांधती हैं. कई लोग इसे कलाई पर भी बांध लेते हैं, लेकिन पूजा विधि के वर्णनों में भुजा पर बांधने का उल्लेख मिलता है. परिवार की अपनी स्थापित परंपरा हो तो उसके अनुसार भी पूजा की जा सकती है. हाथ बदल जाने को किसी अनिष्ट की निश्चित वजह बताना उचित नहीं है.
पूजा से पहले या बाद में बांधें?
अनंत सूत्र को साधारण धागे की तरह सीधे हाथ में नहीं बांधा जाता. परंपरा में पहले धागे पर चौदह गांठें लगाकर उसे भगवान विष्णु के सामने रखा जाता है. फिर भगवान अनंत और सूत्र की पूजा की जाती है. पूजा पूरी होने पर सूत्र धारण करें. घर में पूजा कर रहे हों तो साफ स्थान पर विष्णु जी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने सूत्र रखकर फूल, धूप और दीप से पूजन कर सकते हैं.
चौदह गांठें इस व्रत की पहचान हैं. इनके धार्मिक अर्थ को लेकर अलग-अलग परंपराओं में अलग व्याख्याएं मिलती हैं. इसलिए किसी एक व्याख्या को सभी परिवारों के लिए अनिवार्य नियम मानने की जरूरत नहीं है. सूत्र बांधते समय भगवान अनंत का स्मरण करें और व्रत कथा सुनने की परंपरा हो तो उसे भी पूजा में शामिल करें.
2026 में अनंत चतुर्दशी कब है?
पंचांग के अनुसार 2026 में अनंत चतुर्दशी शुक्रवार, 25 सितंबर को मनाई जाएगी. इसी दिन अनंत व्रत की पूजा और गणेशोत्सव के समापन से जुड़ी परंपराएं भी निभाई जाती हैं. पूजा का समय और स्थानीय विधि जानने के लिए अपने शहर का पंचांग देखना ठीक रहेगा.
FAQ
1. पुरुष अनंत सूत्र किस हाथ में बांधें?
प्रचलित परंपरा के अनुसार पुरुष पूजा के बाद दाहिनी भुजा पर अनंत सूत्र बांधते हैं.
2. महिलाएं अनंत सूत्र किस हाथ में बांधें?
महिलाएं बाईं भुजा पर अनंत सूत्र बांधती हैं.
3. अनंत सूत्र पूजा से पहले बांधें या बाद में?
पहले भगवान अनंत के सामने सूत्र रखकर उसकी पूजा की जाती है. इसके बाद उसे धारण किया जाता है.
4. अनंत सूत्र में कितनी गांठें होती हैं?
परंपरा के अनुसार अनंत सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं.
5. अनंत चतुर्दशी 2026 कब है?
अनंत चतुर्दशी शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को है.
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