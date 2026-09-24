Anant Chaturdashi 2026: अनंत सूत्र पुरुष किस हाथ और महिलाएं किस हाथ में बांधें? जानें नियम

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAnant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी पर सूत्र बांधने से पहले जान लें, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग है नियम

Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी पर सूत्र बांधने से पहले जान लें, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग है नियम

Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर को है. पुरुष अनंत सूत्र दाहिनी भुजा और महिलाएं बाईं भुजा पर बांधती हैं. जानें इसे कब धारण करना चाहिए.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 24 Sep 2026 07:18 AM (IST)
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Anant Chaturdashi 2026: अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा के बाद चौदह गांठों वाला सूत्र धारण किया जाता है. इसे बांधते समय सबसे आम सवाल होता है कि पुरुष इसे किस हाथ में बांधें और महिलाएं किस हाथ में?

प्रचलित पूजा परंपरा के अनुसार पुरुष दाहिनी भुजा और महिलाएं बाईं भुजा पर अनंत सूत्र बांधती हैं. यह सूत्र पूजा के बाद धारण किया जाता है.

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अनंत सूत्र किस हाथ में बांधने का नियम है?

पुरुष अनंत सूत्र अपनी दाहिनी भुजा पर और महिलाएं बाईं भुजा पर बांधती हैं. कई लोग इसे कलाई पर भी बांध लेते हैं, लेकिन पूजा विधि के वर्णनों में भुजा पर बांधने का उल्लेख मिलता है. परिवार की अपनी स्थापित परंपरा हो तो उसके अनुसार भी पूजा की जा सकती है. हाथ बदल जाने को किसी अनिष्ट की निश्चित वजह बताना उचित नहीं है.

पूजा से पहले या बाद में बांधें?

अनंत सूत्र को साधारण धागे की तरह सीधे हाथ में नहीं बांधा जाता. परंपरा में पहले धागे पर चौदह गांठें लगाकर उसे भगवान विष्णु के सामने रखा जाता है. फिर भगवान अनंत और सूत्र की पूजा की जाती है. पूजा पूरी होने पर सूत्र धारण करें. घर में पूजा कर रहे हों तो साफ स्थान पर विष्णु जी की तस्वीर या प्रतिमा के सामने सूत्र रखकर फूल, धूप और दीप से पूजन कर सकते हैं.

चौदह गांठें इस व्रत की पहचान हैं. इनके धार्मिक अर्थ को लेकर अलग-अलग परंपराओं में अलग व्याख्याएं मिलती हैं. इसलिए किसी एक व्याख्या को सभी परिवारों के लिए अनिवार्य नियम मानने की जरूरत नहीं है. सूत्र बांधते समय भगवान अनंत का स्मरण करें और व्रत कथा सुनने की परंपरा हो तो उसे भी पूजा में शामिल करें.

2026 में अनंत चतुर्दशी कब है?

पंचांग के अनुसार 2026 में अनंत चतुर्दशी शुक्रवार, 25 सितंबर को मनाई जाएगी. इसी दिन अनंत व्रत की पूजा और गणेशोत्सव के समापन से जुड़ी परंपराएं भी निभाई जाती हैं. पूजा का समय और स्थानीय विधि जानने के लिए अपने शहर का पंचांग देखना ठीक रहेगा.

FAQ

1. पुरुष अनंत सूत्र किस हाथ में बांधें?
प्रचलित परंपरा के अनुसार पुरुष पूजा के बाद दाहिनी भुजा पर अनंत सूत्र बांधते हैं.

2. महिलाएं अनंत सूत्र किस हाथ में बांधें?
महिलाएं बाईं भुजा पर अनंत सूत्र बांधती हैं.

3. अनंत सूत्र पूजा से पहले बांधें या बाद में?
पहले भगवान अनंत के सामने सूत्र रखकर उसकी पूजा की जाती है. इसके बाद उसे धारण किया जाता है.

4. अनंत सूत्र में कितनी गांठें होती हैं?
परंपरा के अनुसार अनंत सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं.

5. अनंत चतुर्दशी 2026 कब है?
अनंत चतुर्दशी शुक्रवार, 25 सितंबर 2026 को है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 24 Sep 2026 07:14 AM (IST)
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