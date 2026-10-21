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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोसौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई कब? 22 और 28 अक्टूबर पर टिकी नजरें

सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई कब? 22 और 28 अक्टूबर पर टिकी नजरें

सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई का मामला हाई कोर्ट पहुंचा. CJP की कुंडली में 22 और 28 अक्टूबर के ताराबल, सहयोग और अड़चनों का विश्लेषण.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 21 Oct 2026 05:27 PM (IST)
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दीपके के बाहर आने के बाद अब सबकी निगाहें सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई पर टिकी हैं. निचली अदालत द्वारा न्यायिक हिरासत बढ़ाने के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है. कानूनी टीम मामले की जल्द सुनवाई की कोशिश में है, लेकिन अब तक रिहाई का नया आदेश पुष्ट नहीं हुआ है.

इस बीच CJP की कुंडली, मौजूदा ग्रह दशा और चंद्र गोचर के तालमेल को देखें तो 22 अक्टूबर और फिर 28 अक्टूबर की दोपहर बाद संगठन के प्रयासों को सकारात्मक सहयोग मिलने के ज्योतिषीय संकेत उभरते हैं.

रिहाई में पेच कहां फंसा है और क्यों बढ़ी मुश्किलें?

दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत 19 अक्टूबर को दो दिन बढ़ाकर 21 अक्टूबर तक की गई थी. यह मामला केवल सामान्य मुचलका या बॉन्ड भरने तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी और प्रक्रियागत स्तर पर कई पेच फंसे हुए हैं. एक तरफ जहां पहले दिए गए बॉन्ड के कथित उल्लंघन, इलाके में शांति भंग होने की आशंका और पेश किए गए जमानतदारों की स्वीकार्यता पर विवाद बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष ने इन आधारों को चुनौती दी है.

बचाव पक्ष का तर्क है कि बिना किसी निष्पक्ष व स्वतंत्र आकलन के हिरासत बढ़ाई गई है और जमानतदारों को स्वीकार न करने की प्रक्रिया अनुचित है. अब उच्च न्यायालय के सामने इन आपत्तियों और प्रक्रियागत वैधता पर फैसला होना बाकी है, जिससे रिहाई की दिशा तय होगी.

22 अक्टूबर का संकेत क्यों अहम माना जा रहा है?

CJP की कुंडली (16 मई 2026, रात 11:37 बजे, नई दिल्ली) में जन्म का चंद्रमा वृषभ राशि के कृत्तिका नक्षत्र में स्थित है. लाहिड़ी अयनांश के आधार पर 22 अक्टूबर को चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेगा, जो जन्म नक्षत्र कृत्तिका से ‘क्षेम तारा’ बनाता है.

वैदिक ज्योतिष में क्षेम तारा को सुरक्षा, अनुकूलता और संकट टलने का सूचक माना गया है. इसके अलावा जन्म राशि से चंद्रमा का दसवें भाव में गोचर चंद्रबल को भी मजबूती देता है.

यह स्थिति दर्शाती है कि संगठन की कानूनी पैरवी और समर्थन जुटाने की कोशिशों को इस दिन बेहतर अनुकूलता मिल सकती है, जिससे कानूनी बाधाएं दूर होने की राह आसान हो सकती है.

शनि का प्रभाव: राहत के साथ कड़ी प्रक्रिया का दबाव

दशा गणना के अनुसार 18 अक्टूबर के आसपास 'सूर्य-गुरु-शनि' का प्रत्यंतर शुरू हुआ है. शनि मकर लग्न का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा है, जो सीधे तौर पर पराक्रम, संवाद और निरंतर प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है.

इसका अर्थ यह है कि शनि यहां केवल बाधा नहीं डाल रहा, बल्कि हर कानूनी बिंदु पर ठोस तैयारी, जिम्मेदारी और सघन पैरवी की मांग कर रहा है. वहीं, गोचर में कर्क राशि का गुरु सहायता का पक्ष मजबूत करता है.

इन दोनों का संयुक्त प्रभाव यह दिखाता है कि बाहरी सहयोग और राहत की गुंजाइश तो बन रही है, लेकिन पूरी प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी किए बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी.

28 अक्टूबर को क्या बदलेगा और आगे की राह

गोचर के आधार पर दूसरा अनुकूल समय 28 अक्टूबर को दोपहर लगभग 1:30 बजे के बाद बनता है, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा. यह कृत्तिका से ‘संपत तारा’ की श्रेणी में आता है और चंद्रमा के अपनी उच्च राशि वृषभ में होने से चंद्रबल भी काफी मजबूत रहेगा.

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह समय संसाधनों और सहयोग को प्रभावी ढंग से जुटाने के लिए मददगार माना जाता है, जबकि इसके उलट 24 अक्टूबर को साधक तारा होने के बावजूद चंद्रमा का शनि से निकट संपर्क संकेतों को मिला-जुला बना देता है.

22 और 28 अक्टूबर मुख्य रूप से संगठन के स्तर पर मिलने वाले समर्थन की ओर इशारा करते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की रिहाई का अंतिम और प्रामाणिक फैसला केवल उच्च न्यायालय के अगले आदेश पर ही निर्भर करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 21 Oct 2026 03:23 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Prediction 2026 Ashutosh Ranka CJP Protest Saurav Dass
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