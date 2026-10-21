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आज चंद्रमा-राहु का ग्रहण योग, क्या सचमुच लगेगा ग्रहण? जानें दोनों में बड़ा अंतर

Grahan Yog: आज 21 अक्टूबर को कुंभ राशि में चंद्रमा-राहु की युति है, लेकिन चंद्र ग्रहण नहीं. जानें ग्रहण योग और वास्तविक ग्रहण में अंतर, सूतक और पूजा से जुड़ी बात.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 21 Oct 2026 02:37 PM (IST)
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'ग्रहण योग' का नाम सुनते ही मन में सवाल उठता है कि क्या आज चांद पर ग्रहण लगेगा? क्या सूतक मानना होगा और पूजा-पाठ रोकना पड़ेगा? 21 अक्टूबर 2026 को कोई सूर्य या चंद्र ग्रहण नहीं है.

चंद्रमा और राहु के एक राशि में होने को ज्योतिष में जिस ग्रहण योग से जोड़ा जाता है, उसका अर्थ आसमान में ग्रहण लगना नहीं है. खगोलविद फ्रेड एस्पेनक की ग्रहण सूची में भी आज किसी ग्रहण का उल्लेख नहीं है.

आज क्यों बन रही ग्रहण योग की बात?

21 अक्टूबर की निरयण ग्रह स्थिति में चंद्रमा और राहु कुंभ राशि में हैं. इसी राशि संबंध के आधार पर ज्योतिषीय भाषा में चंद्रमा-राहु की युति और ग्रहण योग की बात कही जा रही है. हालांकि, एक राशि में होना और दोनों का बिल्कुल समान अंश पर पहुंचना अलग स्थितियां हैं. इसलिए केवल राशि देखकर इसे 'पूर्ण ग्रहण' कहना गलत होगा.

ज्योतिषीय मान्यताओं में चंद्रमा को मन और भावनाओं से, जबकि राहु को भ्रम, असामान्य इच्छाओं और बेचैनी से जोड़कर देखा जाता है. इसीलिए इस युति की व्याख्या भावनात्मक उलझन या जल्दबाजी की प्रवृत्ति के रूप में की जाती है.

लेकिन इससे हर व्यक्ति को तनाव होगा या कोई नुकसान तय है, ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है. ये पारंपरिक ज्योतिषीय व्याख्याएं हैं, वैज्ञानिक रूप से स्थापित प्रभाव नहीं.

चंद्र ग्रहण लगने के लिए क्या जरूरी है?

वास्तविक चंद्र ग्रहण तब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए और उसकी छाया चंद्रमा पर पड़े. यह स्थिति पूर्णिमा पर बन सकती है. इसके लिए चंद्रमा का अपनी कक्षा के उस बिंदु के पास होना भी जरूरी है, जहां उसकी कक्षा पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने वाले तल को काटती है. इन्हीं दोनों बिंदुओं को खगोल विज्ञान में चंद्र कक्षीय पात और ज्योतिष में राहु-केतु कहा जाता है.

यानी राहु कोई ऐसा भौतिक पिंड नहीं है, जो चंद्रमा के सामने आकर उसे ढक देता हो. चंद्र ग्रहण में चांद पर पड़ने वाली छाया पृथ्वी की होती है. सूर्य ग्रहण में चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है.

हर महीने चंद्रमा-राहु मिलते हैं, फिर ग्रहण क्यों नहीं लगता?

चंद्रमा लगभग हर महीने राशि चक्र का एक चक्कर लगाता है. इस दौरान वह राहु वाले क्षेत्र से भी गुजरता है. लेकिन ग्रहण के लिए केवल इतनी स्थिति पर्याप्त नहीं है. सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का जरूरी संरेखण भी होना चाहिए.

चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के तल से लगभग पांच डिग्री झुकी है. इस वजह से अधिकांश पूर्णिमा और अमावस्या पर तीनों पिंड ग्रहण बनाने वाली स्थिति में नहीं आते. यही कारण है कि हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या होने के बावजूद हर महीने ग्रहण नहीं लगता.

क्या आज सूतक लगेगा या पूजा रोकनी होगी?

आज वास्तविक ग्रहण नहीं है, इसलिए चंद्रमा-राहु की युति के नाम पर ग्रहण का सूतक मानने का आधार नहीं बनता. नियमित पूजा-पाठ, भगवान को भोग लगाने या भोजन करने पर ग्रहण संबंधी रोक लगाने की जरूरत नहीं है.

इस मामले में सबसे जरूरी फर्क शब्दों का है. 'ग्रहण योग' ज्योतिषीय व्याख्या का नाम है, जबकि सूर्य या चंद्र ग्रहण एक निश्चित खगोलीय घटना है. दोनों को एक मान लेने से ऐसी पाबंदियों और आशंकाओं को जगह मिलती है, जिनका आज के वास्तविक आकाशीय घटनाक्रम से संबंध ही नहीं है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 21 Oct 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Rahu Grahan Yog Astro Special MOON
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