Kal Ka Rashifal, 22 October 2026 (कल का राशिफल): गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी और महत्वपूर्ण रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि (पापांकुशा एकादशी व्रत) दोपहर 02:49:35 (14:49:35) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद द्वादशी तिथि का आरंभ होगा. वहीं शतभिषा नक्षत्र रात 08:49:33 (20:49:33) बजे तक रहेगा, तत्पश्चात पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा.

करण की बात करें तो दोपहर 02:49:35 बजे तक विष्टि (भद्रा) करण रहेगा, जिसके बाद देर रात 26:49:34 (तड़के 02:49:34) बजे तक बव करण रहेगा. इसके अलावा रात 11:39:29 (23:39:29) बजे तक अत्यंत शुभकारी वृद्धि योग का प्रभाव बना रहेगा, जिसके बाद ध्रुव योग का संयोग बनेगा.

गुरुवार का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की आराधना का पावन अवसर है. एकादशी तिथि, शतभिषा नक्षत्र और वृद्धि योग के शुभ प्रभाव से मेष, धनु, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को रुका हुआ धन वापस मिलने, प्राइवेट नौकरी में प्रमोशन, नए मकान या दुकान की खरीदारी और पुराने निवेश से भारी मुनाफे के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 22 अक्टूबर 2026 का पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

कल का पंचांग (22 अक्टूबर 2026, गुरुवार, पापांकुशा एकादशी)

तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी (दोपहर 14:49:35 बजे तक), तत्पश्चात द्वादशी

आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी (दोपहर 14:49:35 बजे तक), तत्पश्चात द्वादशी नक्षत्र: शतभिषा नक्षत्र (रात 20:49:33 बजे तक), तत्पश्चात पूर्वाभाद्रपद

शतभिषा नक्षत्र (रात 20:49:33 बजे तक), तत्पश्चात पूर्वाभाद्रपद करण: विष्टि/भद्रा (दोपहर 14:49:35 बजे तक), तत्पश्चात बव (देर रात 26:49:34 बजे तक)

विष्टि/भद्रा (दोपहर 14:49:35 बजे तक), तत्पश्चात बव (देर रात 26:49:34 बजे तक) पक्ष: शुक्ल पक्ष

शुक्ल पक्ष योग: वृद्धि योग (रात 23:39:29 बजे तक), तत्पश्चात ध्रुव योग

वृद्धि योग (रात 23:39:29 बजे तक), तत्पश्चात ध्रुव योग वार: गुरुवार (भगवान विष्णु व देवगुरु बृहस्पति की आराधना का दिन)

मेष कल का राशिफल 22 अक्टूबर 2026

कल का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहेगा. अटका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. आप सामाजिक कार्यों में हाथ बंटाने का विचार करेंगे. परिस्थितियों का सही विश्लेषण आपको समस्याओं के सटीक समाधान तक पहुंचाएगा. नकारात्मक प्रभाव डालने वाले लोगों से दूरी बनाना हितकर रहेगा. कार्य संबंधी यात्रा सुखद सिद्ध होगी. आर्ट्स के विद्यार्थियों को शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा और प्रतियोगी छात्रों को सफलता मिलेगी. लवमेट के साथ सुखद समय व्यतीत होगा.

वृष कल का राशिफल 22 अक्टूबर 2026

कल का दिन आपके लिए अनुकूल और फलदायी रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों की सराहना होगी, हालांकि दूसरों के मामलों में दखल देने से बचें. किसी जटिल काम को आसान तरीके से पूरा करने की नई राह मिलेगी. नई योजनाओं पर कार्य आरंभ हो सकता है. पारिवारिक जिम्मेदारियां बखूबी निभाएंगे. आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और अटके कार्यों को पूरा करने में प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा. शाम को मित्रों संग अच्छा समय बीतेगा. व्यापार विस्तार को लेकर सार्थक चर्चा होगी.

मिथुन कल का राशिफल 22 अक्टूबर 2026

कल का दिन सामान्य रहेगा. रुके हुए कार्य संपन्न होने से मानसिक तनाव में कमी आएगी. कार्यप्रणाली में बदलाव या नए तौर-तरीकों पर विचार करेंगे. आजीविका और रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं. दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर योजनाओं को गति देंगे. बातचीत और व्यवहार में अहंकार (इगो) पर नियंत्रण रखें. जीवनसाथी के साथ डिनर की योजना बन सकती है. भाई-बहनों के बीच का मनमुटाव दूर होगा. पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दें.

कर्क कल का राशिफल 22 अक्टूबर 2026

कल का दिन आपके लिए शानदार रहेगा. अचानक धन लाभ होने के योग हैं, जिससे जरूरी घरेलू सामान की खरीदारी कर सकेंगे. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. कार्यस्थल पर नए अवसर प्राप्त होंगे. नकारात्मक विचारों और क्रोध पर संयम बनाए रखने की जरूरत है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. लवमेट के साथ चल रहे गिले-शिकवे दूर होंगे.

सिंह कल का राशिफल 22 अक्टूबर 2026

कल का दिन आपके पक्ष में रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में सीनियर और सहकर्मी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट होकर आपकी प्रशंसा करेंगे. किसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा. समय प्रबंधन का ध्यान रखकर सभी महत्वपूर्ण कार्य समय पर निपटा सकेंगे. पिता द्वारा सौंपी गई व्यापारिक जिम्मेदारियों को आप सफलतापूर्वक संभालेंगे. पारिवारिक विवादों को बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें. आपके सकारात्मक व्यवहार से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

कन्या कल का राशिफल 22 अक्टूबर 2026

कल का दिन नई ऊर्जा और उमंग लेकर आएगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, खरीदारी के लिए बाजार जा सकते हैं. प्रवेश परीक्षा (एंट्रेंस एग्जाम) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है, मेहनत का उचित परिणाम मिलेगा. शाम को किसी मित्र के मांगलिक या उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा. बड़ी कंपनियों में कार्यरत जातकों के लिए दिन विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा. विरोधी आपकी रणनीतियों से प्रभावित होंगे.

तुला कल का राशिफल 22 अक्टूबर 2026

कल का दिन आपके लिए शुभ और शांत रहेगा. आपके विनम्र स्वभाव की हर जगह प्रशंसा होगी. आर्थिक मामलों में सजग रहें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, अन्यथा भविष्य में बजट गड़बड़ा सकता है. व्यर्थ की चिंताओं से बचें और जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें स्वीकार करना सीखें. भागदौड़ भरे दिन में से भी आप अपने लिए वक्त निकल पाएंगे और पसंदीदा कार्यों में समय बिताएंगे.

वृश्चिक कल का राशिफल 22 अक्टूबर 2026

कल का दिन आपके अनुकूल रहेगा. भूमि, भवन या दुकान खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है. संतान को नई नौकरी मिलने से परिवार में हर्ष का वातावरण रहेगा. लंबे समय से चली आ रही किसी स्वास्थ्य समस्या से राहत मिलने के आसार हैं. कार्यक्षेत्र में हठ या जिद से बचें और दूसरों के प्रति मनमुटाव न रखें. मित्रों के साथ मिलकर किसी नए व्यापार की रूपरेखा बन सकती है. जीवनसाथी के साथ खुलकर संवाद करने का समय मिलेगा.

धनु कल का राशिफल 22 अक्टूबर 2026

कल का दिन प्रगति और तरक्की के नए रास्ते खोलेगा. विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रहेगा और मेहनत का फल मिलेगा. निजी क्षेत्र (प्राइवेट जॉब) में कार्यरत जातकों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं; वहां अपनी वाणी पर संयम रखें. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के नए रिश्ते या बातचीत आगे बढ़ सकती है.

मकर कल का राशिफल 22 अक्टूबर 2026

कल का दिन संतुलन बनाकर चलने का रहेगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या बदली हुई भूमिका मिल सकती है. आय और पद में वृद्धि के अच्छे अवसर मिलेंगे. धन का सही उपयोग करने पर ध्यान दें. किसी भी कार्य को जल्दबाजी के बजाय योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें. दिन भर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय से कठिन कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे.

कुंभ कल का राशिफल 22 अक्टूबर 2026

कल का दिन बेहद लाभकारी रहने वाला है. पूर्व में किए गए किसी निवेश से उत्तम रिटर्न मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. नए वाहन या किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की खरीदारी का योग बन रहा है. अपनी भावनाएं किसी करीबी से साझा करेंगे और वे आपके विचारों को महत्व देंगे. परिवार में आपकी बात का सम्मान होगा. संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा.

मीन कल का राशिफल 22 अक्टूबर 2026

कल का दिन जीवन में नई दिशा और प्रेरणा लेकर आएगा. रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा, जिससे आपके अनुभव में वृद्धि होगी. परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. आर्थिक लेनदेन या किसी को उधार देते समय सावधानी बरतें. अपने निर्णय स्वयं लें, दूसरों के विचारों के प्रभाव में आने से बचें. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतर होगा और घर में शांति रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं व खेल जगत से जुड़े जातकों के लिए दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला है.

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