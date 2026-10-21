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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजोहरान ममदानी ने नवरात्रि पर किया गरबा, पहुंचे मंदिर और लिया आशीर्वाद- Video

जोहरान ममदानी ने नवरात्रि पर किया गरबा, पहुंचे मंदिर और लिया आशीर्वाद- Video

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर गले में दुप्पट्टा पहने हुए गरबा की धुन पर कदम ताल करते दिखाई दे रहे हैं. उनके आसपास लोग भी गरबा के जश्न में डूब हैं.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 21 Oct 2026 04:24 PM (IST)
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न्यूयार्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी नवरात्रि में भारतीय समुदाय के साथ गरबा खेलते नजर आए. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पूरी तरह गरबा के उत्सव में रंगे हुए दिखाए दिए और लोगों के साथ गरबा के स्टेप्स को मिलाते दिखे.

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर गले में दुप्पट्टा पहने हुए गरबा की धुन पर कदम ताल करते दिखाई दे रहे हैं. उनके आसपास लोग भी गरबा के जश्न में डूबे हैं. वीडियो सामने आने के बाद ममदानी का यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

उनका एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों वीडियो में वह भारतीय समुदाय के साथ नवरात्रि में शामिल होते नजर आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
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एक्स पर पोस्ट कर दी शुभकामनाएं

ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर हिंदू समुदाय के अलग-अलग त्योहारों को लेकर शुभकामनाएं भी दीं. उन्होंने लिखा, 'इस सप्ताह हमारे हिंदू पड़ोसी नवरात्रि के त्योहार के दौरान देवी दुर्गा का उत्सव मना रहे हैं. गरबा नृत्य करेंगे, सिंदूर खेला से देवी दुर्गा की पूजा करेंगे, बड़ों का आशीर्वाद (टीका) लेंगे, घरों में गोलू सजाएंगे और बहुत कुछ करेंगे. चाहे आपका परिवार इसे दुर्गा पूजा, दशहरा या नवरात्रि कहे लेकिन यह त्योहार आपके लिए आत्ममंथन और नई शुरुआत का बने.'

अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी, के अलावा अन्य अलग-अलग हिस्सों में हिंदु समुदाय के लोगों ने दुर्गा पूजा, नवरात्रि और अन्य त्योहारों को मनाने के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाई है.

यह भी पढ़ें - जहां चुनाव, वहां तनाव! दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन के पीछे क्या है वजह?

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 04:24 PM (IST)
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