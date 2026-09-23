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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGanesh Visarjan 2026: 23 सितंबर को 10 दिन पूरे, फिर बप्पा का विसर्जन 25 सितंबर को क्यों?

Ganesh Visarjan 2026: 23 सितंबर को 10 दिन पूरे, फिर बप्पा का विसर्जन 25 सितंबर को क्यों?

Ganesh Visarjan 2026: गणेश उत्सव के 10 दिन 23 सितंबर को पूरे हो रहे हैं, फिर मुख्य गणेश विसर्जन 25 सितंबर को क्यों होगा? जानें तिथि और तारीख का अंतर.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 23 Sep 2026 07:49 AM (IST)
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Ganesh Visarjan 2026: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई गई थी. इस हिसाब से तारीख गिनने पर 23 सितंबर को गणेश उत्सव के 10 दिन पूरे हो रहे हैं. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब गणेश उत्सव को 10 दिनों का पर्व कहा जाता है, तो बप्पा का मुख्य विसर्जन 23 सितंबर के बजाय 25 सितंबर को क्यों किया जाएगा? इसका कारण अंग्रेजी कैलेंडर नहीं, बल्कि पंचांग की तिथियां हैं.

23 सितंबर को पूरे हो रहे हैं 10 दिन

गणेश चतुर्थी से तारीखों की सामान्य गिनती करें तो 14 सितंबर पहला और 23 सितंबर दसवां दिन बनता है. यहीं से भ्रम पैदा हो रहा है. कई लोग मान रहे हैं कि 10 दिन पूरे होते ही गणपति विसर्जन कर देना चाहिए, लेकिन धार्मिक पर्व केवल सूर्योदय से बदलने वाली तारीखों के आधार पर तय नहीं होते.

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गणेश उत्सव भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी को संपन्न होता है. इसलिए मुख्य गणेश विसर्जन के लिए 10 तारीखें पूरी होने के बजाय चतुर्दशी तिथि का होना आवश्यक माना जाता है.

23 सितंबर को कौन-सी तिथि रहेगी?

पंचांग के अनुसार 23 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल द्वादशी रहेगी. इसी कारण इस दिन वामन जयंती भी मनाई जाएगी. इसके बाद त्रयोदशी और फिर चतुर्दशी तिथि आएगी.

भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात लगभग 11:17 बजे शुरू होगी और 25 सितंबर की रात लगभग 11:08 बजे समाप्त होगी. 25 सितंबर को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहने के कारण इसी दिन अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी और मुख्य गणेश विसर्जन किया जाएगा.

10 दिन का उत्सव फिर 12 तारीखों तक क्यों?

यह अंतर तिथि और तारीख की अवधि के कारण बना है. अंग्रेजी कैलेंडर की प्रत्येक तारीख रात 12 बजे बदल जाती है, लेकिन हिंदू पंचांग की तिथि चंद्रमा और सूर्य की गति के आधार पर बदलती है. कोई तिथि 24 घंटे से छोटी या बड़ी हो सकती है. इसी कारण कभी-कभी 10 दिनों का कहा जाने वाला गणेश उत्सव अंग्रेजी कैलेंडर में 10 से अधिक तारीखों तक दिखाई देता है.

इसलिए 14 से 25 सितंबर के बीच 12 तारीखें पड़ने का अर्थ यह नहीं है कि इस बार धार्मिक गणना गलत हो गई है. उत्सव का निर्धारण चतुर्थी से चतुर्दशी तिथि तक होता है.

क्या 23 सितंबर को गणेश विसर्जन नहीं कर सकते?

यह कहना सही नहीं होगा कि 23 सितंबर को विसर्जन करना पूरी तरह वर्जित है. घरों में विराजमान गणपति का विसर्जन अलग-अलग पारिवारिक परंपराओं और संकल्प के अनुसार डेढ़, तीन, पांच, सात या अन्य निर्धारित दिनों में किया जाता है. किसी विशेष कारण से परिवार ने 23 सितंबर को विदाई का संकल्प लिया है तो अपने कुलाचार या पुरोहित की सलाह से विसर्जन किया जा सकता है.

लेकिन जिन श्रद्धालुओं ने गणपति को अनंत चतुर्दशी तक विराजित रखने का संकल्प लिया है, उन्हें 25 सितंबर को ही विसर्जन करना चाहिए. सार्वजनिक पंडालों और बड़े गणेशोत्सवों का मुख्य विसर्जन भी सामान्यतः अनंत चतुर्दशी पर ही होता है.

क्या पंचक का पड़ेगा असर?

23 सितंबर की रात से पंचक शुरू होने को लेकर भी भ्रम बना हुआ है. पंचक मुख्य रूप से कुछ विशेष निर्माण, लकड़ी एकत्र करने, चारपाई बनाने और दक्षिण दिशा की यात्रा जैसे कार्यों में विचार किया जाता है. गणेश विसर्जन एक पर्वकालीन धार्मिक अनुष्ठान है, जिसकी तिथि पहले से अनंत चतुर्दशी के आधार पर निर्धारित होती है. इसलिए केवल पंचक लगने के कारण मुख्य गणेश विसर्जन की तारीख बदलना आवश्यक नहीं माना जाता.

इसलिए 25 सितंबर को होगी बप्पा की मुख्य विदाई

सीधी बात यह है कि 23 सितंबर को तारीख के हिसाब से गणेश उत्सव के 10 दिन अवश्य पूरे हो रहे हैं, लेकिन उस दिन चतुर्दशी तिथि नहीं होगी. अनंत चतुर्दशी 25 सितंबर को उदया तिथि में रहेगी. इसी कारण बप्पा की मुख्य विदाई 23 नहीं, बल्कि 25 सितंबर को की जाएगी.

FAQ

गणेश विसर्जन 2026 कब है?
मुख्य गणेश विसर्जन 25 सितंबर 2026 को अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाएगा.

क्या 23 सितंबर को गणेश विसर्जन कर सकते हैं?
पारिवारिक परंपरा या पूर्व संकल्प के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन अनंत चतुर्दशी वाला मुख्य विसर्जन 25 सितंबर को होगा.

गणेश उत्सव के 10 दिन 23 सितंबर को पूरे होने के बाद भी विसर्जन 25 सितंबर को क्यों है?
क्योंकि गणेश उत्सव का समापन अंग्रेजी तारीखों की गिनती से नहीं, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तिथि से निर्धारित होता है.

क्या पंचक में गणेश विसर्जन किया जा सकता है?
गणेश विसर्जन पर्व की निर्धारित तिथि पर होने वाला धार्मिक अनुष्ठान है. सामान्यतः पंचक के कारण इसकी तारीख नहीं बदली जाती.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 23 Sep 2026 07:10 AM (IST)
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