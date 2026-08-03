Singh Weekly Horoscope 3 to 9 August 2026: इस सप्ताह सिंह राशि वालों पर किस्मत मेहरबान रहेगी. सप्ताह की शुरुआत से ही आपके कई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होने लगेंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ-साथ अपने काम का अच्छा परिणाम भी मिलेगा. विदेश में करियर बनाने की कोशिश कर रहे लोगों को बेहतर अवसर मिलने की संभावना है.

करियर और आर्थिक स्थिति

प्रतियोगी परीक्षाओं और इंटरव्यू में सफलता के संकेत हैं. व्यापारियों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. यदि आप नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर आगे बढ़ें. सप्ताह के अंतिम दिनों में करियर और कारोबार में तरक्की के योग बनेंगे, लेकिन विरोधी आपकी योजनाओं में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं. इसलिए अपनी रणनीति और योजनाओं को गोपनीय रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा. पार्टनरशिप में कारोबार करने वाले लोग किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी पूरी जांच अवश्य कर लें.

पारिवारिक जीवन

परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और उनके अनुभव से किसी महत्वपूर्ण निर्णय में लाभ होगा. भूमि, भवन या वाहन खरीदने की लंबे समय से चली आ रही योजना पूरी हो सकती है. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के भी संकेत हैं. परिवार के साथ किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी.

शिक्षा और सामाजिक जीवन

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह काफी शुभ रहेगा. पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी और एकाग्रता बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेने से मान-सम्मान बढ़ेगा. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा. यदि किसी बात को लेकर पहले से मतभेद चल रहे थे तो उन्हें दूर करने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग हर महत्वपूर्ण निर्णय में आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें. नियमित योग, व्यायाम और संतुलित आहार अपनाने से आप पूरे सप्ताह खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. यात्रा के दौरान खान-पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें.

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