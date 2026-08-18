Aaj Ka Rashifal: आज इन राशियों की पलट सकती है किस्मत, रुका पैसा और बड़ी सफलता मिलने के योग

Aaj Ka Rashifal 18 August 2026: आज सावन शुक्ल षष्ठी, मंगलवार और स्वाति नक्षत्र का खास संयोग बन रहा है. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में रहेंगे. ग्रहों की यह स्थिति मिथुन, तुला, धनु और मकर समेत कुछ राशियों को नौकरी, व्यापार और धन के मामले में बड़ा लाभ दिला सकती है.

वहीं कुछ जातकों को खर्च, निवेश और विवाद में सावधानी रखनी होगी. पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल.

मेष राशिफल, 18 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

18 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन शुक्ल षष्ठी शाम 17:52 बजे तक है. रातभर स्वाति नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से सातवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग और दांपत्य जीवन में मजबूती लाएगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर बाद 15:41 से 17:19 बजे तक राहु काल रहेगा. सावन मंगलवार का दिन मेष राशि वालों के लिए रुकी हुई डील्स फाइनल करने और लाभ कमाने का बड़ा मौका देगा.

करियर (Career)

ऑफिस में टीम वर्क का सीधा फायदा आपको मिलेगा. सहकर्मियों और सीनियर्स का पूरा सपोर्ट रहेगा. सेल्स, पीआर, मीडिया और क्लाइंट फेसिंग रोल वालों को बड़ी सफलता मिल सकती है.

अहम फैसले या मीटिंग्स दोपहर 11:58 से 12:51 बजे के बीच रखें. राहु काल (15:41 से 17:19) में दफ्तर की गॉसिप से बिल्कुल दूर रहें.

बिजनेस (Business)

पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आज का दिन तगड़ा रिटर्न दे सकता है. नए क्लाइंट्स जुड़ेंगे. बाजार में साख बढ़ेगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

पैसों के मामले में स्थिति मजबूत रहेगी. फंसा हुआ पेमेंट क्लीयर हो सकता है. पार्टनर या जीवनसाथी के जरिए धन लाभ के योग बनेंगे. राहु काल के दौरान किसी को भी नया उधार देने या बड़ा जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

दांपत्य जीवन में पुरानी अनबन दूर होगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा. लव लाइफ में भरोसा बढ़ेगा. अविवाहितों के लिए शादी की बात आगे बढ़ सकती है.

सेहत (Health)

शरीर में एनर्जी बनी रहेगी. पुरानी सुस्ती खत्म होगी. मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए तला-भुना कम खाएं और पानी ज्यादा पिएं.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, सिंदूरी

सावन मंगलवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीया जलाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें.

शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल और लाल चंदन चढ़ाएं.

हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं.

किसी जरूरतमंद को गुड़ या लाल फल दें.

वृषभ राशिफल, 18 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

18 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन शुक्ल षष्ठी शाम 17:52 बजे तक है. रातभर स्वाति नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर विरोधियों पर बढ़त दिलाने, रुके काम निपटाने और कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत देने वाला साबित होगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर बाद 15:41 से 17:19 बजे तक राहु काल रहेगा. सावन मंगलवार के दिन छठे भाव का चंद्रमा वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मजबूती और पुराने कर्जों से राहत दिलाएगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी. पेंडिंग काम तेजी से निपटेंगे. विरोधी शांत रहेंगे और आपकी कार्यकुशलता की तारीफ होगी. बैंकिंग, कानून, चिकित्सा और टेक्निकल फील्ड से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:51 बजे के बीच पूरे करें. राहु काल (15:41 से 17:19) में सहकर्मियों से बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन पुराने बकाए की वसूली और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनाने का है. लोन या क्रेडिट से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे. सप्लाई चेन और डिलीवरी में सुधार होगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा में यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. पुराने कर्ज को चुकाने में सफलता मिलेगी. गैर-जरूरी खर्चों पर लगाम लगेगी. राहु काल के समय किसी को नया उधार न दें और न ही कोई बड़ा सट्टेबाजी का जोखिम लें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी. ननिहाल पक्ष से सहयोग या अच्छी खबर मिल सकती है. जीवनसाथी का व्यावहारिक सहयोग मिलेगा. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. घर में सुखद माहौल रहेगा.

सेहत (Health)

पेट और पाचन का ध्यान रखें. खान-पान में सादा और सुपाच्य भोजन लें. मौसमी बदलाव से बचें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, सिल्वर

सावन मंगलवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन चढ़ाएं.

हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीया जलाएं और हनुमान बाहुक या चालीसा पढ़ें.

हनुमान जी को सिंदूर और गुड़-चने का भोग लगाएं.

किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या मौसमी फल दान करें.

मिथुन राशिफल, 18 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

18 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन शुक्ल षष्ठी शाम 17:52 बजे तक है. रातभर स्वाति नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से पांचवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर बुद्धि, रचनात्मकता, संतान सुख और अचानक धन लाभ के रास्ते खोलेगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर बाद 15:41 से 17:19 बजे तक राहु काल रहेगा. सावन मंगलवार के दिन पांचवें भाव का चंद्रमा मिथुन राशि वालों को बौद्धिक क्षमता और सही फैसलों से बड़ा फायदा दिलाएगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपके नए आइडियाज और कार्यशैली की तारीफ होगी. सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा. मीडिया, लेखन, आईटी, रिसर्च, शिक्षा और डिजाइनिंग से जुड़े लोगों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए दोपहर 11:58 से 12:51 बजे का समय उत्तम है. राहु काल (15:41 से 17:19) में काम में जल्दबाजी से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों को नई रणनीतियों से शानदार मुनाफा होगा. शेयर मार्केट, ट्रेडिंग और रचनात्मक उत्पादों के कारोबार में तेजी आएगी. नए ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी. पुराने निवेश से बढ़िया रिटर्न मिल सकता है. अचानक धन लाभ के योग बनेंगे. हालांकि, दोपहर बाद राहु काल के समय बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी या बड़ा जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

लव लाइफ में रोमांस और भरोसा बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा. संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. परिवार में हंसी-खुशी का माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. खान-पान हल्का और पौष्टिक रखें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में वॉक शामिल करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का पीला

सावन मंगलवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और दूर्वा चढ़ाएं.

हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीया जलाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ें.

हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल या मौसमी फल दान करें.

कर्क राशिफल, 18 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

18 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन शुक्ल षष्ठी शाम 17:52 बजे तक है. रातभर स्वाति नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर घरेलू सुख-सुविधाओं, मानसिक शांति और संपत्ति से जुड़े मामलों में मजबूती लाएगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर बाद 15:41 से 17:19 बजे तक राहु काल रहेगा. सावन मंगलवार के दिन चौथे भाव का चंद्रमा कर्क राशि वालों को कार्यक्षेत्र में स्थिरता और परिवार का पूरा सहयोग दिलाएगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. काम में एकाग्रता बनी रहेगी. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. रियल एस्टेट, वाहन, इंटीरियर, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. महत्वपूर्ण फैसले दोपहर 11:58 से 12:51 बजे के बीच लें. राहु काल (15:41 से 17:19) में दफ्तर के तनाव से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन मुनाफा बढ़ाने और साख मजबूत करने का है. प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल और घरेलू सामान के कारोबार में तेजी आएगी. ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. वाहन या घर की सुख-सुविधाओं पर सोच-समझकर खर्च हो सकता है. पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बनेंगे. राहु काल के समय बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश न करें और किसी को उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

घर में शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. माता जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. शाम को परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी. मानसिक शांति महसूस करेंगे. खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं. मौसमी ठंडक से बचें. पर्याप्त पानी पिएं और हल्का योग करें.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: दूधिया सफेद, क्रीम

सावन मंगलवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन चढ़ाएं.

हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीया जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें.

हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं.

किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या गुड़ का दान करें.

सिंह राशिफल, 18 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

18 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन शुक्ल षष्ठी शाम 17:52 बजे तक है. रातभर स्वाति नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर पराक्रम, आत्मविश्वास, नेटवर्किंग और संवाद क्षमता में जबरदस्त मजबूती लाएगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर बाद 15:41 से 17:19 बजे तक राहु काल रहेगा. सावन मंगलवार के दिन तीसरे भाव का चंद्रमा सिंह राशि वालों को नई ऊर्जा और अटके काम निपटाने का साहस देगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी सक्रियता और सूझबूझ की तारीफ होगी. काम में गति आएगी. सहकर्मियों और टीम का पूरा सहयोग मिलेगा. मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स, आईटी और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. अहम मीटिंग्स और फैसले दोपहर 11:58 से 12:51 बजे के बीच रखें. राहु काल (15:41 से 17:19) में किसी से न उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए नए संपर्कों के विस्तार और बाजार में पकड़ मजबूत करने का दिन है. छोटे सौदों से बड़ा मुनाफा निकलेगा. ऑनलाइन व लोकल मार्केट में मांग बढ़ेगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यक्तिगत प्रयासों से आमदनी के नए रास्ते बनेंगे. पुरानी योजनाओं से धन लाभ होगा. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रहेगा. दोपहर बाद राहु काल के समय बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा. छोटे भाई-बहनों का पूरा साथ मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. घर में सुख-शांति और उत्साह का माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी और चुस्त-दुरुस्त रहेगी. ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा. खान-पान में सात्विक भोजन लें. मौसमी बदलाव से बचाव रखें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम जोड़ें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: सुनहरा, नारंगी

सावन मंगलवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और लाल चंदन चढ़ाएं.

हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीया जलाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ें.

हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं.

किसी जरूरतमंद को गुड़, गेहूं या लाल फल का दान करें.

सिंह राशिफल, 18 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

18 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन शुक्ल षष्ठी शाम 17:52 बजे तक है. रातभर स्वाति नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तीसरे भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर पराक्रम, आत्मविश्वास, नेटवर्किंग और संवाद क्षमता में जबरदस्त मजबूती लाएगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर बाद 15:41 से 17:19 बजे तक राहु काल रहेगा. सावन मंगलवार के दिन तीसरे भाव का चंद्रमा सिंह राशि वालों को नई ऊर्जा और अटके काम निपटाने का साहस देगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी सक्रियता और सूझबूझ की तारीफ होगी. काम में गति आएगी. सहकर्मियों और टीम का पूरा सहयोग मिलेगा. मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स, आईटी और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. अहम मीटिंग्स और फैसले दोपहर 11:58 से 12:51 बजे के बीच रखें. राहु काल (15:41 से 17:19) में किसी से न उलझें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए नए संपर्कों के विस्तार और बाजार में पकड़ मजबूत करने का दिन है. छोटे सौदों से बड़ा मुनाफा निकलेगा. ऑनलाइन व लोकल मार्केट में मांग बढ़ेगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यक्तिगत प्रयासों से आमदनी के नए रास्ते बनेंगे. पुरानी योजनाओं से धन लाभ होगा. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रहेगा. दोपहर बाद राहु काल के समय बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा. छोटे भाई-बहनों का पूरा साथ मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. घर में सुख-शांति और उत्साह का माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी और चुस्त-दुरुस्त रहेगी. ऊर्जा का स्तर ऊंचा बना रहेगा. खान-पान में सात्विक भोजन लें. मौसमी बदलाव से बचाव रखें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम जोड़ें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: सुनहरा, नारंगी

सावन मंगलवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और लाल चंदन चढ़ाएं.

हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीया जलाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ें.

हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं.

किसी जरूरतमंद को गुड़, गेहूं या लाल फल का दान करें.

तुला राशिफल, 18 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

18 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन शुक्ल षष्ठी शाम 17:52 बजे तक है. रातभर स्वाति नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी लग्न भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर आपके व्यक्तित्व में निखार, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में मजबूती लाएगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर बाद 15:41 से 17:19 बजे तक राहु काल रहेगा. सावन मंगलवार के दिन लग्न भाव का चंद्रमा तुला राशि वालों को नए अवसर भुनाने और काम में पहचान बनाने का मौका देगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी कार्यशैली और नए विचारों की सराहना होगी. सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. अधूरे प्रोजेक्ट्स तेजी से निपटेंगे. फैशन, डिजाइनिंग, कला, मीडिया, कंसल्टिंग और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े लोगों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. जरूरी फैसले दोपहर 11:58 से 12:51 बजे के बीच लें. राहु काल (15:41 से 17:19) में काम में जल्दबाजी या दफ्तरी गॉसिप से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन नए सौदे पक्के करने और बाजार में पकड़ मजबूत करने का है. पार्टनरशिप के काम में अच्छा मुनाफा होगा. ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. पुराना रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं. निजी जरूरतों पर सोच-समझकर खर्च होगा. दोपहर बाद राहु काल के समय सट्टेबाजी या बड़ा जोखिम लेने से बचें और किसी को नया उधार न दें.

रिलेशनशिप (Relationship)

दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में भरोसा गहरा होगा. अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है. परिवार में सुख-शांति रहेगी.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति बनी रहेगी. खान-पान में सात्विक आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम या ध्यान शामिल करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, क्रीम, गुलाबी

सावन मंगलवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन चढ़ाएं.

हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीया जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें.

हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

किसी जरूरतमंद को गुड़, लाल फल या सफेद अनाज का दान करें.

वृश्चिक राशिफल, 18 अगस्त 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

18 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन शुक्ल षष्ठी शाम 17:52 बजे तक है. रातभर स्वाति नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से बारहवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर विदेश से जुड़े मामलों, दूरस्थ संपर्कों और आध्यात्मिक कार्यों में सफलता दिलाने वाला साबित होगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर बाद 15:41 से 17:19 बजे तक राहु काल रहेगा. सावन मंगलवार के दिन बारहवें भाव का चंद्रमा वृश्चिक राशि वालों को फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखने और समझदारी से फैसले लेने की सलाह दे रहा है.

करियर (Career)

ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दें. मल्टीनेशनल कंपनी, रिसर्च, डेटा एनालिसिस और विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने वालों को अच्छी प्रगति मिलेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:51 बजे के बीच निपटाएं. राहु काल (15:41 से 17:19) में दफ्तर की राजनीति और जोखिम भरे फैसलों से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन आयात-निर्यात और ऑनलाइन मार्केट से लाभ कमाने का है. दूरस्थ स्थानों के ग्राहकों से नए ऑर्डर मिल सकते हैं. लेन-देन में लिखा-पढ़ी पूरी रखें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना जरूरी है. कुछ अचानक घरेलू या व्यावसायिक खर्च सामने आ सकते हैं. पुराना फंसा पैसा निकालने के प्रयास तेज करें. दोपहर बाद राहु काल के समय बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए छोटी बातों को नजरअंदाज करें. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. परिवार के साथ शाम को समय बिताने से मन हल्का होगा.

सेहत (Health)

सेहत सामान्य रहेगी. काम के अधिक दबाव से आंखों में थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. खान-पान हल्का रखें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में प्राणायाम व ध्यान शामिल करें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, मैरून

सावन मंगलवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और लाल चंदन चढ़ाएं.

हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीया जलाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें.

हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

किसी जरूरतमंद को गुड़, मसूर की दाल या लाल फल का दान करें.

धनु राशिफल, 18 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

18 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन शुक्ल षष्ठी शाम 17:52 बजे तक है. रातभर स्वाति नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर आय में वृद्धि, बड़े लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के मजबूत संकेत दे रहा है.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर बाद 15:41 से 17:19 बजे तक राहु काल रहेगा. सावन मंगलवार के दिन ग्यारहवें भाव का चंद्रमा धनु राशि वालों को आर्थिक मजबूती और संपर्कों से बड़ा फायदा दिलाएगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी. सीनियर्स और उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं. शिक्षा, बैंकिंग, मैनेजमेंट, कंसल्टिंग और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बेहतरीन मौके मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:51 बजे के बीच निपटाएं. राहु काल (15:41 से 17:19) में सहकर्मियों के साथ किसी विवाद में न पड़ें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन शानदार लाभ और कारोबार के विस्तार का है. पुराने निवेश या सौदों से अच्छा मुनाफा होगा. बड़े ग्राहकों और नए नेटवर्क से व्यापार में गति आएगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति काफी मजबूत रहेगी. आय के नए रास्ते खुलेंगे. रुका हुआ धन वापस मिलने के पूरे आसार हैं. बचत में बढ़ोतरी होगी. दोपहर बाद राहु काल के समय बिना सोचे-समझे सट्टेबाजी या बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

मित्रों और बड़े भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता और आपसी विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में तालमेल बेहतर रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी और ऊर्जा से भरपूर रहेगी. मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. खान-पान में सादा और पौष्टिक आहार लें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में नियमित वॉक या योग शामिल करें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया

सावन मंगलवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और चंदन चढ़ाएं.

हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीया जलाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें.

हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, केला या पीले फल का दान करें.

मकर राशिफल, 18 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

18 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन शुक्ल षष्ठी शाम 17:52 बजे तक है. रातभर स्वाति नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दसवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा, नई जिम्मेदारियों और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि लाएगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर बाद 15:41 से 17:19 बजे तक राहु काल रहेगा. सावन मंगलवार के दिन दसवें भाव का चंद्रमा मकर राशि वालों को करियर में नई ऊंचाई और अधिकारियों का पूरा सहयोग दिलाएगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी मेहनत और अनुशासन की तारीफ होगी. उच्च अधिकारियों का मार्गदर्शन मिलेगा. पदोन्नति या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिलने के योग हैं. रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, सरकारी सेवा, कानून और प्रशासन से जुड़े लोगों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:51 बजे के बीच पूरे करें. राहु काल (15:41 से 17:19) में किसी भी तरह की दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन प्रतिष्ठा बढ़ाने और नए अनुबंध हासिल करने का है. सरकारी टेंडर या बड़े सौदों में सफलता मिल सकती है. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. पेशेवर प्रयासों और पुराने निवेश से अच्छा लाभ होगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति होगी. खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा. दोपहर बाद राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति रहेगी. पिता और वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा. घर में गरिमा और सौहार्द का माहौल बना रहेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी. मानसिक रूप से संतुष्ट और सक्रिय महसूस करेंगे. काम के बीच थोड़ा आराम जरूर लें. खान-पान सादा रखें. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का व्यायाम शामिल करें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, गहरा स्लेटी

सावन मंगलवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं.

हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीया जलाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ें.

हनुमान जी को बूंदी या इमरती का भोग लगाएं.

किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को गुड़, लाल फल या भोजन दान करें.

कुंभ राशिफल, 18 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

18 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन शुक्ल षष्ठी शाम 17:52 बजे तक है. रातभर स्वाति नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से नौवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर भाग्य में वृद्धि, धार्मिक कार्यों में रुचि और अटके काम पूरे कराने में मददगार रहेगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर बाद 15:41 से 17:19 बजे तक राहु काल रहेगा. सावन मंगलवार के दिन नौवें भाव का चंद्रमा कुंभ राशि वालों को नई योजनाएं शुरू करने और लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ दिलाएगा.

करियर (Career)

ऑफिस में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सीनियर्स और मेंटर्स का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. उच्च शिक्षा, रिसर्च, मीडिया, लीगल, आईटी और कंसल्टिंग से जुड़े लोगों को बेहतरीन नतीजे मिलेंगे. महत्वपूर्ण फैसले दोपहर 11:58 से 12:51 बजे के बीच लें. राहु काल (15:41 से 17:19) में किसी भी तरह के असमंजस या विवाद से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन नए संपर्कों के विस्तार और बड़े अनुबंध हासिल करने का है. लंबी दूरी के व्यापार और डिजिटल माध्यमों से अच्छा मुनाफा होगा. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहेगी. पूर्व में किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं. धार्मिक व शुभ कार्यों पर धन खर्च हो सकता है. दोपहर बाद राहु काल के समय बिना सोचे-समझे बड़ा सट्टा या नया उधार देने से बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

परिवार में सुख-शांति और धार्मिक माहौल रहेगा. पिता और वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण रहेंगे. लव लाइफ में आपसी विश्वास बढ़ेगा.

सेहत (Health)

सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं. पर्याप्त पानी पिएं और दिनचर्या में हल्का ध्यान या योग शामिल करें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: आसमानी, नीला

सावन मंगलवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और सफेद चंदन चढ़ाएं.

हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीया जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ें.

हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

किसी जरूरतमंद को गुड़, लाल फल या भोजन दान करें.

मीन राशिफल, 18 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

18 अगस्त 2026, मंगलवार को सावन शुक्ल षष्ठी शाम 17:52 बजे तक है. रातभर स्वाति नक्षत्र रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (तुला राशि) में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर शोध, गुप्त विद्याओं और अचानक लाभ के द्वार खोलेगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दोपहर बाद 15:41 से 17:19 बजे तक राहु काल रहेगा. सावन मंगलवार के दिन आठवें भाव का चंद्रमा मीन राशि वालों को धैर्य और सतर्कता से काम करने की सलाह दे रहा है.

करियर (Career)

ऑफिस में अपने काम पर पूरा ध्यान रखें. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, इंश्योरेंस, टैक्सेशन और तकनीकी कार्यों से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी. जरूरी काम दोपहर 11:58 से 12:51 बजे के बीच निपटाएं. राहु काल (15:41 से 17:19) में दफ्तर की राजनीति और किसी भी तरह की बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन पुराने सौदों को सुलझाने और बकाए की वसूली का है. लेन-देन और कागजी कार्रवाई में पूरी पारदर्शिता रखें. आज उत्तर दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस दिशा की यात्रा टालें. जरूरी हो तो थोड़ा गुड़ खाकर ही घर से निकलें.

फाइनेंस (Finance)

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. अचानक पैतृक धन या अटका हुआ लाभ मिल सकता है. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. दोपहर बाद राहु काल के समय बड़ा जोखिम लेने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखें. ससुराल पक्ष से सहयोग मिल सकता है. जीवनसाथी की सलाह का सम्मान करें. किसी भी बात पर तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें और घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रखें.

सेहत (Health)

सेहत का ध्यान रखें. खान-पान में सादा और सुपाच्य भोजन लें. समय पर भोजन करें. पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए योग व ध्यान करें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, सुनहरा

सावन मंगलवार का उपाय

सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल और पीला चंदन चढ़ाएं.

हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीया जलाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ें.

हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

किसी जरूरतमंद को चने की दाल, पीले फल या गुड़ का दान करें.

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