Horoscope Today: 5 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का प्रभाव मेष राशि की राह तेज़, वृषभ को संतुलन और मिथुन को दे रहा गहरी समझ, जानें आज का राशिफल
मेष (Aries) राशिफल, 5 दिसंबर 2025
वृषभ चंद्रमा आज आपकी ऊर्जा को नियंत्रित और दिशा-बद्ध करेगा. काम में कोई लंबित मुद्दा अचानक सामने आएगा और आपको तुरंत समाधान देना पड़ सकता है. दबाव रहेगा लेकिन आपका निर्णय सटीक साबित होगा. रिश्तों में आपकी चुप्पी Partner को उलझन दे सकती है, थोड़ा खुलकर बोलें. छात्रों के लिए Practical व Memory-Based topics अच्छे. सेहत में गले का खिंचाव.
Career: पुराने काम निपटाएं.
Love: चुप्पी रिश्ते में दूरी बढ़ाएगी.
Education: प्रैक्टिकल स्टडी फायदेमंद.
Health: गला संवेदनशील.
Finance: छोटे-छोटे खर्च बढ़ेंगे.
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
Lucky Color: White । Lucky Number: 6
वृषभ (Taurus) राशिफल, 5 दिसंबर 2025
चंद्रमा आपकी ही राशि में आज आपकी बातों में वजन, चेहरे पर आत्मविश्वास और कदमों में स्थिरता. ऑफिस में आपके सुझाव निर्णायक भूमिका निभाएंगे. किसी बड़े बदलाव की नींव आज पड़ सकती है. रिश्तों में आप possessive न हों, वरना partner पर दबाव महसूस होगा. छात्रों के लिए याददाश्त तेज़. सेहत बढ़िया.
Career: authority मजबूत.
Love: भावनाएं साफ़ रखें.
Education: memory sharp.
Health: सामान्य.
Finance: सेविंग बढ़ेगी.
उपाय: सफेद चावल दान.
Lucky Color: Silver । Lucky Number: 2
मिथुन (Gemini) राशिफल, 5 दिसंबर 2025
वृषभ चंद्रमा आज आपको धीमा लेकिन बेहद गहरा विचार देगा. कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे चीजें साफ़ दिखने लगें. ऑफिस में accuracy और details को लेकर आपकी मेहनत नोटिस होगी. रिश्तों में अनकही बातें मत दबाएं. सामने से clarity दें. छात्रों के लिए Research-based subjects श्रेष्ठ. सेहत में हल्की सुस्ती.
Career: detail-oriented काम करें.
Love: क्लियर बात रिश्ते सुधारेंगी.
Education: रिसर्च-पावर तेज़.
Health: थकान.
Finance: खर्च संतुलित.
उपाय: किसी गरीब को फल दें.
Lucky Color: Yellow । Lucky Number: 3
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
