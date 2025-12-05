Aaj Ka Rashifal: कर्क, सिंह, कन्या राशि वालों के लिए करियर और धन के मामले में बडे़ बदलाव के संकेत! जानें 5 दिसंबर का राशिफल
Aaj Ka Rashifal: 5 दिसंबर 2025 का दिन कर्क, सिंह, कन्या राशि के लिए करियर, बिज़नेस, फ़ाइनेंस और रिश्तों में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है. आइए जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: वृषभ चंद्रमा आज कर्क, सिंह, कन्या के करियर, रिश्तों और फाइनेंस में अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है. 5 दिसंबर का यह 'Horoscope Today' संकेत देता है कि तीनों राशियों के लिए छोटे फैसले भी बड़े नतीजे दे सकते हैं.
कर्क (Cancer) राशिफल, 5 दिसंबर 2025
वृषभ चंद्रमा आज आपकी Intuitive शक्ति बढ़ा देगा. किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से अचानक संपर्क हो सकता है. काम में आपका शांत स्वभाव टीम को संतुलित करेगा लेकिन एक अप्रत्याशित जिम्मेदारी भी आ सकती है. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. छात्रों के लिए Group Study बेहतरीन. सेहत में पेट-गैस.
Career: teamwork मजबूत.
Love: पुरानी भावनाएं सक्रिय होंगी.
Education: समूह अध्ययन लाभकारी.
Health: indigestion.
Finance: स्थिर आय.
उपाय: चावल दूध में मिलाकर पक्षियों को दें.
Lucky Color: Cream । Lucky Number: 4
सिंह (Leo) राशिफल, 5 दिसंबर 2025
वृषभ चंद्रमा आज आपकी Leadership को Calm करेगा. बॉस आपकी Maturity और Balanced approach को पसंद करेंगे. किसी बड़े काम को लेकर आपकी योजना मजबूत होगी. रिश्तों में Partner आपकी Straightforwardness की कद्र करेगा, बस टोन हल्का रखें. छात्रों के लिए Competition Prep अच्छा समय. सेहत सामान्य.
Career: authority subtle but powerful.
Love: honesty रिश्ते मजबूत करेगी.
Education: प्रतियोगी तैयारी बढ़िया.
Health: normal.
Finance: long-term planning succeed.
उपाय: गुड़, गेहूं का दान.
Lucky Color: Gold । Lucky Number: 9
कन्या (Virgo) राशिफल, 5 दिसंबर 2025
वृषभ चंद्रमा आपकी Analytical power को Peak पर ले जाएगा. आज हर काम Detail में जाकर करेंगे और उसी से लाभ मिलेगा. ऑफिस में आपकी सलाह Key-role निभाएगी. रिश्तों में आपकी Practical बात Partner को Comfort देगी. छात्रों के लिए Calculation-heavy subjects शानदार. सेहत में digestion slow.
Career: analysis आज strongest.
Love: clarity रिश्ते smooth करेगी.
Education: गणित/साइंस फोकस.
Health: पेट कमजोर.
Finance: steady improvement.
उपाय: तुलसी को जल दें.
Lucky Color: Green । Lucky Number: 5
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
