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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस रंग की गाजर ने मार्केट में मचाया गदर, लागत लाल गाजर से कम और कमाई डबल

इस रंग की गाजर ने मार्केट में मचाया गदर, लागत लाल गाजर से कम और कमाई डबल

Yellow Carrot Farming Tips: लाल गाजर के मुकाबले पीली गाजर किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है. मात्र 70-80 दिनों में तैयार होने वाली यह फसल कम पानी और कम लागत में डबल मुनाफा देती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 05 May 2026 04:27 PM (IST)
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Yellow Carrot Farming Tips: खेती की दुनिया में अब कुछ अलग हटकर करने का वक्त आ गया है. अक्सर हमने मार्केट में लाल या नारंगी गाजर ही देखी है. लेकिन अब किसान ने पीली गाजर उगाकर खेती के में अच्छी कमाई कर सकते हैं. पीली गाजर न सिर्फ दिखने में अलग है.  बल्कि सेहत और स्वाद के मामले में भी यह लाल गाजर को कड़ी टक्कर दे रही है. 

सबसे खास बात यह है कि इसकी खेती में लागत कम है और मुनाफा लाल गाजर के मुकाबले लगभग दोगुना मिल रहा है. आज का जागरूक ग्राहक कुछ नया और हेल्दी ट्राई करना चाहता है. यही वजह है कि मार्केट में इस यूनिक गाजर की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है. जान लीजिए इसे उगाने का तरीका.

ऐसे करें पीली गाजर की खेती

पीली गाजर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बहुत ही कम समय में कटाई के लिए तैयार हो जाती है. बुवाई के मात्र 70 से 80 दिनों के अंदर किसान इसकी खुदाई शुरू कर सकते हैं. जहां पारंपरिक फसलों में महीनों का इंतजार करना पड़ता है. वहीं यह फसल  शॉर्ट टर्म-हाई प्रॉफिट का परफेक्ट उदाहरण है.

इसके अलावा इसे लाल गाजर की तुलना में बहुत कम सिंचाई की जरूरत होती है. कम पानी में भी यह जमीन के अंदर अच्छी ग्रोथ करती है. जिससे किसानों का बिजली और पानी का खर्चा बचता है. कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट देने वाली यह फसल सूखे प्रभावित इलाकों के लिए भी एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है.

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इस वजह से हाई डिमांड

पीली गाजर सिर्फ रंग में ही अलग नहीं है. बल्कि यह गुणों की खान है. इसमें ल्यूटिन और अन्य जरूरी मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. जो आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. आजकल लोग अपनी डाइट को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं. इसलिए वे सुपरफूड्स की तलाश में रहते हैं. 

पीली गाजर को लोग सलाद, हलवे और जूस के लिए हाथों-हाथ खरीद रहे हैं. मार्केट में इसकी सप्लाई अभी कम है और डिमांड ज्यादा. जिसकी वजह से किसानों को इसका प्रीमियम रेट मिल रहा है. जब आपकी उपज यूनिक होती है. तो आप मार्केट के रेट खुद तय करने की ताकत रखते हैं.

ऐसे होता है मुनाफा

खेती के बिजनेस में मजा तब आता है. जब आपकी लागत घटे और कमाई बढ़े. पीली गाजर की खेती में खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल बहुत ही सीमित होता है. क्योंकि इसमें बीमारियां लगने का खतरा काफी कम रहता है. एक तरफ जहां लाल गाजर के दाम में उतार-चढ़ाव बना रहता है. 

वहीं पीली गाजर अपने खास लुक की वजह से मार्केट में ऊंचे दामों पर बिकती है. किसान इस फसल से एक सीजन में लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं. अगर आप भी लीक से हटकर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं. तो पीली गाजर की खेती आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 05 May 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Carrot Farming Tips Carrot Farming
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