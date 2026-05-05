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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरआलू-मकई को कहें बाय-बाय, फूलों की खेती से करें छप्परफाड़ कमाई, हर 3 महीने में जेब भरेगी

आलू-मकई को कहें बाय-बाय, फूलों की खेती से करें छप्परफाड़ कमाई, हर 3 महीने में जेब भरेगी

Marigold Farming Tips: आलू-मकई जैसी पारंपरिक फसलों के बजाय अब फूलों की खेती किसानों की किस्मत बदल रही है. मात्र 3 महीने में तैयार होने वाली यह फसल कम लागत में बंपर मुनाफा देती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 05 May 2026 03:20 PM (IST)
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Marigold Farming Tips: अगर आप भी पारंपरिक खेती के चक्कर में फंसकर वही आलू और मकई उगा रहे हैं. तो रुकिए अब वक्त आ गया है खेती को अपडेट करने का. अब फूलों की खुशबू से अपनी किस्मत महका रहे हैं. फूलों की खेती खासकर गेंदे के फूल आज के समय का सबसे सॉलिड बिजनेस आइडिया बन गया है. 

इसमें आपको साल भर का इंतजार नहीं करना पड़ता. बल्कि हर 3 महीने में फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लागत कम है और मुनाफा इतना कि आप आलू-मकई की खेती भूल जाएंगे. तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा बदलाव आपकी लाइफ बदल सकता है.

गेंदे की खेती में बंपर रिटर्न 

गेंदे के फूल की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है. जहां दूसरी फसलों में महीनों की मेहनत और लंबा इंतजार होता है. वहीं यह सिर्फ 90 दिनों में आपको कैश देने लगती है. इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है. चाहे शादी-ब्याह का सीजन हो कोई फेस्टिवल हो या चुनावी रैलियां. 

किसानों के लिए यह फास्ट कैश वाली फसल है. गेंदे की खेती आप साल के किसी भी मौसम में कर सकते हैं. बस सही समय पर रोपाई की जरूरत होती है. कम समय में तैयार होने की वजह से आप साल भर में इसकी तीन से चार फसलें आराम से ले सकते हैं. जिससे इनकम का फ्लो कभी नहीं रुकता.

यह भी पढ़ें: अपनी फसल में वैल्यू एडिशन कर बनाओ ब्रांड, किसान ऐसे शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग

छोटे निवेश में बड़ा धमाका

फूलों की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत बड़े खेत या भारी-भरकम बजट की जरूरत नहीं है. आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ एक कट्ठा जमीन में गेंदा उगाकर आप 15 हजार रुपये तक की कमाई आसानी से कर सकते हैं. इसमें बीज और खाद का खर्चा आलू या मकई के मुकाबले काफी कम बैठता है. 

अगर आपके पास कम जमीन है. तब भी आप इस हाई-वैल्यू क्रॉप के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को तरह ऊपर ले जा सकते हैं. यह उन किसानों के लिए बेस्ट है जो कम रिस्क में ज्यादा प्रॉफिट की तलाश में हैं और खेती को बिजनेस की तरह देखते हैं.

लोकल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग

फूलों को बेचने के लिए आपको दूर-दराज की मंडियों के धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती. आपके आस-पास के मंदिर, फूलों की दुकानें और इवेंट प्लानर्स ही आपके पक्के ग्राहक बन जाते हैं. गेंदे के फूल की शेल्फ लाइफ और इसकी डिमांड इसे लोकल लेवल पर भी हिट बनाती है. 

अगर आप अपनी फसल को खुद माला बनाकर या सीधे रिटेल में बेचते हैं. तो आपका मुनाफा और भी बढ़ जाता है. जहां आप बिचौलियों को हटाकर सीधे मार्केट से जुड़ते हैं. फूलों की यह खेती न केवल आपकी जेब भरेगी. बल्कि आपको इलाके का एक सफल प्रोग्रेसिव किसान भी बनाएगी. 

यह भी पढ़ें: इस तरह करेंगे खेती तो बिना बारिश होगी रिकॉर्ड पैदावार, जान लें रेनलेस फार्मिंग का तरीका

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 05 May 2026 03:20 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farming Tips Marigold
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