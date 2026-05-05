हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरइस तरह करेंगे खेती तो बिना बारिश होगी रिकॉर्ड पैदावार, जान लें रेनलेस फार्मिंग का तरीका

इस तरह करेंगे खेती तो बिना बारिश होगी रिकॉर्ड पैदावार, जान लें रेनलेस फार्मिंग का तरीका

Rainless Farming Tips: रेनलेस फार्मिंग उन इलाकों के लिए बहुत बढ़िया है जहां पानी की कमी है. मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट बीजों के इस्तेमाल से नमी बचाकर रिकॉर्ड पैदावार ली जा सकती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 05 May 2026 01:01 PM (IST)
Rainless Farming Tips: रेनलेस फार्मिंग उन इलाकों के लिए बहुत बढ़िया है जहां पानी की कमी है. मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट बीजों के इस्तेमाल से नमी बचाकर रिकॉर्ड पैदावार ली जा सकती है.

बिना बारिश के खेती करना सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है. लेकिन रेनलेस फार्मिंग आज के दौर की हकीकत बन चुकी है. यह तरीका उन इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जहाँ पानी की भारी किल्लत रहती है. इसमें हम आसमान की तरफ देखने के बजाय जमीन की नमी को बचाने और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर फोकस करते हैं.

1/6
रेनलेस फार्मिंग का सबसे पहला और जरूरी कदम है सॉइल मल्चिंग यानी जमीन को ढकना. फसल के अवशेषों या मल्चिंग फिल्म से मिट्टी को कवर कर दिया जाता है. जिससे सूरज की गर्मी नमी को सोख नहीं पाती. जब जमीन के अंदर का पानी भाप बनकर नहीं उड़ता. तो पौधों को कम सिंचाई में भी पूरा पोषण मिलता रहता है.
रेनलेस फार्मिंग का सबसे पहला और जरूरी कदम है सॉइल मल्चिंग यानी जमीन को ढकना. फसल के अवशेषों या मल्चिंग फिल्म से मिट्टी को कवर कर दिया जाता है. जिससे सूरज की गर्मी नमी को सोख नहीं पाती. जब जमीन के अंदर का पानी भाप बनकर नहीं उड़ता. तो पौधों को कम सिंचाई में भी पूरा पोषण मिलता रहता है.
2/6
आजकल ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे मॉडर्न टूल्स ने सिंचाई का पूरा गेम ही बदल दिया है. पाइप के जरिए पानी सीधा पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद पहुंचता है. जिससे एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं होता. यह तकनीक कम पानी में भी पौधों को हाइड्रेटेड रखती है और फसल की ग्रोथ को एकदम रॉकेट की तरह बढ़ा देती है.
आजकल ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे मॉडर्न टूल्स ने सिंचाई का पूरा गेम ही बदल दिया है. पाइप के जरिए पानी सीधा पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद पहुंचता है. जिससे एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं होता. यह तकनीक कम पानी में भी पौधों को हाइड्रेटेड रखती है और फसल की ग्रोथ को एकदम रॉकेट की तरह बढ़ा देती है.
Published at : 05 May 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farmers News Farming Tips

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गांव में है जमीन तो बनवा सकते हैं फार्म स्टे, किसानों के लिए कमाई का नया जरिया
गांव में है जमीन तो बनवा सकते हैं फार्म स्टे, किसानों के लिए कमाई का नया जरिया
एग्रीकल्चर
अपनी फसल में वैल्यू एडिशन कर बनाओ ब्रांड, किसान ऐसे शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग
अपनी फसल में वैल्यू एडिशन कर बनाओ ब्रांड, किसान ऐसे शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग
एग्रीकल्चर
Kashi Abhiman Tomato: अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज
अपने किचन गार्डन में लगाएं 'काशी अभिमान' हाइब्रिड टमाटर, घर बैठे ऐसे ऑर्डर करें बीज
एग्रीकल्चर
Top 5 Beetroot Varieties : ये हैं चुकंदर की टॉप 5 किस्में, जानें किसमें होती है सबसे ज्यादा मुनाफे वाली पैदावार?
ये हैं चुकंदर की टॉप 5 किस्में, जानें किसमें होती है सबसे ज्यादा मुनाफे वाली पैदावार?
Advertisement

वीडियोज

West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari | BJP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

आचार्य पवन त्रिपाठी
आचार्य पवन त्रिपाठीकोषाध्यक्ष , श्री सिद्धिविनायक मंदिर , मुंबई
सनातन का महाशंखनाद: बंगाल से तमिलनाडु तक तुष्टीकरण के 'किले' ध्वस्त
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
'बर्दाश्त नहीं करेंगे...' ईरान के ड्रोन अटैक में तीन भारतीय हुए घायल तो गुस्से में भारत, जारी की चेतावनी
पंजाब
Punjab Politics: 'अरविंद केजरीवाल को अगला सरप्राइज उम्मीद से जल्दी मिलेगा' कांग्रेस नेता के दावे ने बढ़ाई AAP की टेंशन
'अरविंद केजरीवाल को अगला सरप्राइज उम्मीद से जल्दी मिलेगा' कांग्रेस नेता के दावे ने बढ़ाई AAP की टेंशन
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
बिजनेस
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
कौन हैं सुधा रेड्डी? 18000 करोड़ की मालकिन हैं, हैदराबाद की बिजनेस वुमने का मेट गाला लुक चर्चा में
बॉलीवुड
Monday BO: मंडे को 'राजा शिवाजी' ने मारी बाजी, रेंग रही 'एक दिन', 'पैट्रियट' का भी बुरा हाल, जानें- 'भूत बंगला'- 'धुरंधर 2' सहित बाकी फिल्मों का कलेक्शन
मंडे को 'राजा शिवाजी' ने मारी बाजी, 'एक दिन'-'पैट्रियट' का भी बुरा हाल, जानें- बाकी फिल्मों का कलेक्शन
क्रिकेट
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
IPL में पहला विकेट लेने के बाद रघु शर्मा ने निकाली पर्ची, 'जय श्री राम' के साथ क्या था इमोशनल मैसेज?
हेल्थ
Vitamin D Deficiency: क्या बिना बात रहता है बदन दर्द और खराब मूड, कहीं इस विटामिन की कमी से तो नहीं हो रहा ऐसा?
क्या बिना बात रहता है बदन दर्द और खराब मूड, कहीं इस विटामिन की कमी से तो नहीं हो रहा ऐसा?
एग्रीकल्चर
अपनी फसल में वैल्यू एडिशन कर बनाओ ब्रांड, किसान ऐसे शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग
अपनी फसल में वैल्यू एडिशन कर बनाओ ब्रांड, किसान ऐसे शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget