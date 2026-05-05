इस तरह करेंगे खेती तो बिना बारिश होगी रिकॉर्ड पैदावार, जान लें रेनलेस फार्मिंग का तरीका

आजकल ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे मॉडर्न टूल्स ने सिंचाई का पूरा गेम ही बदल दिया है. पाइप के जरिए पानी सीधा पौधों की जड़ों तक बूंद-बूंद पहुंचता है. जिससे एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं होता. यह तकनीक कम पानी में भी पौधों को हाइड्रेटेड रखती है और फसल की ग्रोथ को एकदम रॉकेट की तरह बढ़ा देती है.