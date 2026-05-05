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(Source: ECI/ABP News)
इस तरह करेंगे खेती तो बिना बारिश होगी रिकॉर्ड पैदावार, जान लें रेनलेस फार्मिंग का तरीका
Rainless Farming Tips: रेनलेस फार्मिंग उन इलाकों के लिए बहुत बढ़िया है जहां पानी की कमी है. मल्चिंग, ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट बीजों के इस्तेमाल से नमी बचाकर रिकॉर्ड पैदावार ली जा सकती है.
बिना बारिश के खेती करना सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है. लेकिन रेनलेस फार्मिंग आज के दौर की हकीकत बन चुकी है. यह तरीका उन इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जहाँ पानी की भारी किल्लत रहती है. इसमें हम आसमान की तरफ देखने के बजाय जमीन की नमी को बचाने और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर फोकस करते हैं.
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Published at : 05 May 2026 01:00 PM (IST)
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