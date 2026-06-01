हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअल नीनो से खराब हुई फसल तो इस योजना में मिलेगी मदद, जान लें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस

अल नीनो से खराब हुई फसल तो इस योजना में मिलेगी मदद, जान लें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस

PM Fasal Bima Yojana: भारत में गर्मियों के बीच अल नीनो की दस्तक से खेती को नुकसान पहुंच रहा है. फसलों की बर्बादी से किसानों को बचाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना बेहद मददगार है.ऐसे उठाएं फायदा.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 01 Jun 2026 06:53 AM (IST)
Preferred Sources

PM Fasal Bima Yojana: भारत में गर्मियों के बीच अल नीनो की दस्तक हो चुकी है जिसका बुरा असर खेती किसानी पर भी देखने को मिल रहा है. बदलते मौसम के इस खतरनाक इफेक्ट के कारण कभी भयंकर सूखा तो कभी बिन मौसम भारी बारिश किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है. ऐसे अनचाहे संकट से किसानों को बचाने और उनकी जेब को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार की एक बेहद शानदार स्कीम काम आती है. 

जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY). अगर अल नीनो या किसी भी दूसरी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से आपकी फसल बर्बाद हो जाती है. तो यह योजना आपके फाइनेंशियल लॉस की पूरी भरपाई करती है. आज के डिजिटल दौर में इस सरकारी स्कीम का लाभ उठाना और अपनी फसल को सिक्योर करना बेहद आसान हो चुका है. चलिए बताते हैं कि कैसे आप इस योजना के तहत अपनी डूबी हुई रकम या नुकसान का क्लेम पा सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या है.

कम प्रीमियम में बड़ा फायदा 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसानों को अपनी जेब से बहुत ही मामूली प्रीमियम देना पड़ता है. खरीफ की फसलों के लिए सिर्फ दो प्रतिशत, रबी की फसलों के लिए डेढ़ प्रतिशत और कमर्शियल या बागवानी फसलों के लिए अधिकतम पांच प्रतिशत प्रीमियम तय किया गया है. जबकि बाकी का बड़ा हिस्सा सरकार खुद भरती है. 

ऐसे पता करें प्रीमियम

आप घर बैठे इस योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर इन्शुरन्स कैलकुलेटर की मदद से अपनी फसल और जमीन के हिसाब से प्रीमियम की सटीक राशि का पता लगा सकते हैं. इसके लिए आपको बस पोर्टल पर अपनी स्टेट, क्रॉप, डिस्ट्रिक्ट और जमीन का एरिया सिलेक्ट करना होता है. यह मॉडर्न और डिजिटल तरीका किसानों को किसी भी एजेंट के चक्कर काटे बिना पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ घर बैठे सारी कैलकुलेशन समझने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: पूरा पानी मिलने पर भी क्यों सूखने लगते हैं गमले के पौधे? जानिए इसके पीछे का असली साइंस और इसे ठीक करने का तरीका

फसल नुकसान का क्लेम 

अगर अल नीनो के कारण सूखा पड़ता है या आपकी फसल को नुकसान पहुंचता है. तो आपको घटना के 72 घंटों के भीतर इसकी जानकारी सीधे इंश्योरेंस कंपनी, लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या टोल-फ्री नंबर पर देनी होती है. इसके बाद अधिकारी आपके खेत पर आकर नुकसान का सर्वे करते हैं और रिपोर्ट के आधार पर क्लेम की राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है. 

स्टेटस चेक करने का आसान तरीका

अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है. आप पीएम फसल बीमा योजना के पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं. वहा अपना रसीद नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालकर आप एक क्लिक में देख सकते हैं कि आपका क्लेम कहाँ तक पहुँचा है. संकट के समय में यह स्कीम किसानों के लिए एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है.

यह भी पढ़ें: मशरूम की खेती से कमाना है छप्परफाड़ मुनाफा? कंपोस्ट बनाने से पहले इस आसान और जरूरी ट्रिक को बिल्कुल न भूलें

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 01 Jun 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Government Scheme PM Fasal Bima Yojana El Nino
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
अल नीनो से खराब हुई फसल तो इस योजना में मिलेगी मदद, जान लें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस
अल नीनो से खराब हुई फसल तो इस योजना में मिलेगी मदद, जान लें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस
एग्रीकल्चर
बाजार में 1000 रुपये किलो तक बिकती है ये जड़ीबूटी, 5 साल तक होगी आमदनी
बाजार में 1000 रुपये किलो तक बिकती है ये जड़ीबूटी, 5 साल तक होगी आमदनी
एग्रीकल्चर
पूरा पानी मिलने पर भी क्यों सूखने लगते हैं गमले के पौधे? जानिए इसके पीछे का असली साइंस और इसे ठीक करने का तरीका
पूरा पानी मिलने पर भी क्यों सूखने लगते हैं गमले के पौधे? जानिए इसके पीछे का असली साइंस और इसे ठीक करने का तरीका
एग्रीकल्चर
बारिश के मौसम में बर्बाद नहीं होगी एक भी फसल, इस तकनीक से सब्जियों की खेती कर कमाएं बंपर मुनाफा
बारिश के मौसम में बर्बाद नहीं होगी एक भी फसल, इस तकनीक से सब्जियों की खेती कर कमाएं बंपर मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Encroachment
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Illegal Encroachment
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी ने बुलाई TMC विधायकों की बैठक, 80 में से सिर्फ 20 ही पहुंचे, रद्द करनी पड़ी मीटिंग
ममता बनर्जी ने बुलाई TMC विधायकों की बैठक, 80 में से सिर्फ 20 ही पहुंचे, रद्द करनी पड़ी मीटिंग
स्पोर्ट्स
Rajat Patidar Statement: RCB की खिताबी जीत के बाद विराट कोहली को लेकर ये क्या बोल गए कप्तान पाटीदार, कहा- 'हम उनके पास जाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि...'
RCB की खिताबी जीत के बाद विराट कोहली को लेकर ये क्या बोल गए कप्तान पाटीदार, कहा- 'हम उनके पास जाने में हिचकिचाते हैं क्योंकि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS राजीव कृष्ण बने यूपी के स्थायी DGP, नियुक्ति का आदेश जारी; CM योगी से भी की मुलाकात
IPS राजीव कृष्ण बने यूपी के स्थायी DGP, नियुक्ति का आदेश जारी; CM योगी से भी की मुलाकात
बॉलीवुड
'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?
'मेरी दुनिया खत्म...', जब बॉबी देओल को लग गई थी नशे की लत, मुश्किल दौर में वाइफ ने भी छोड़ दिया था साथ?
विश्व
Exclusive: प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
प्रेम के लिए लांघी सरहद, PoK से LoC पार कर बारामूला पहुंचा जीशान, प्रेमिका संग सेना ने हिरासत में लिया
विश्व
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
शांति वार्ता के बीच ईरान की अमेरिका को दो टूक, कहा- 'जब तक अधिकार सुरक्षित नहीं, तब तक...'
हेल्थ
Pankaj Bhadouria Breast Cancer:मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरिया को ब्रेस्ट कैंसर, 50 के पार महिलाओं में क्यों बढ़ जाता है खतरा?
मास्टरशेफ विनर पंकज भदौरिया को ब्रेस्ट कैंसर, 50 के पार महिलाओं में क्यों बढ़ जाता है खतरा?
ट्रेंडिंग
Super Cool!’ UK व्लॉगर हुआ हैदराबाद मेट्रो का फैन, सफाई और सिस्टम देखकर रह गया दंग
Super Cool!’ UK व्लॉगर हुआ हैदराबाद मेट्रो का फैन, सफाई और सिस्टम देखकर रह गया दंग
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
Embed widget