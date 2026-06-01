अल नीनो से खराब हुई फसल तो इस योजना में मिलेगी मदद, जान लें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस

PM Fasal Bima Yojana: भारत में गर्मियों के बीच अल नीनो की दस्तक हो चुकी है जिसका बुरा असर खेती किसानी पर भी देखने को मिल रहा है. बदलते मौसम के इस खतरनाक इफेक्ट के कारण कभी भयंकर सूखा तो कभी बिन मौसम भारी बारिश किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है. ऐसे अनचाहे संकट से किसानों को बचाने और उनकी जेब को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार की एक बेहद शानदार स्कीम काम आती है.

जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY). अगर अल नीनो या किसी भी दूसरी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से आपकी फसल बर्बाद हो जाती है. तो यह योजना आपके फाइनेंशियल लॉस की पूरी भरपाई करती है. आज के डिजिटल दौर में इस सरकारी स्कीम का लाभ उठाना और अपनी फसल को सिक्योर करना बेहद आसान हो चुका है. चलिए बताते हैं कि कैसे आप इस योजना के तहत अपनी डूबी हुई रकम या नुकसान का क्लेम पा सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या है.

कम प्रीमियम में बड़ा फायदा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसानों को अपनी जेब से बहुत ही मामूली प्रीमियम देना पड़ता है. खरीफ की फसलों के लिए सिर्फ दो प्रतिशत, रबी की फसलों के लिए डेढ़ प्रतिशत और कमर्शियल या बागवानी फसलों के लिए अधिकतम पांच प्रतिशत प्रीमियम तय किया गया है. जबकि बाकी का बड़ा हिस्सा सरकार खुद भरती है.

ऐसे पता करें प्रीमियम

आप घर बैठे इस योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर इन्शुरन्स कैलकुलेटर की मदद से अपनी फसल और जमीन के हिसाब से प्रीमियम की सटीक राशि का पता लगा सकते हैं. इसके लिए आपको बस पोर्टल पर अपनी स्टेट, क्रॉप, डिस्ट्रिक्ट और जमीन का एरिया सिलेक्ट करना होता है. यह मॉडर्न और डिजिटल तरीका किसानों को किसी भी एजेंट के चक्कर काटे बिना पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ घर बैठे सारी कैलकुलेशन समझने में मदद करता है.

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फसल नुकसान का क्लेम

अगर अल नीनो के कारण सूखा पड़ता है या आपकी फसल को नुकसान पहुंचता है. तो आपको घटना के 72 घंटों के भीतर इसकी जानकारी सीधे इंश्योरेंस कंपनी, लोकल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या टोल-फ्री नंबर पर देनी होती है. इसके बाद अधिकारी आपके खेत पर आकर नुकसान का सर्वे करते हैं और रिपोर्ट के आधार पर क्लेम की राशि सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है.

स्टेटस चेक करने का आसान तरीका

अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है. आप पीएम फसल बीमा योजना के पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक कर सकते हैं. वहा अपना रसीद नंबर या एप्लीकेशन नंबर डालकर आप एक क्लिक में देख सकते हैं कि आपका क्लेम कहाँ तक पहुँचा है. संकट के समय में यह स्कीम किसानों के लिए एक सॉलिड सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है.

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