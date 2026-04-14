इस चीज के बिना रुक जाएगा सरकार योजनाओं से मिलने वाला पैसा, किसान भाई जरूर बनवा लें यह आईडी

Farmer ID Registration: किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारी कई तरह की योजनाएं चला रही है. जिसमें किसानों को हर महीने पैसे दिए जाते हैं, खेती के लिए लोन दिया जाता है और कई अलग-अलग तरह की योजनाएं भी इनमें शामिल है. लेकिन अब इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए किसानों को कुछ जरूरी काम करने होंगे. दरअसल सरकार के नए नियमों के अनुसार अगर किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो उन्हें एक आईडी बनवानी होगी. इसके बाद ही उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि किस चीज के बिना किसानों को सरकारी योजनाओं से मिलने वाला पैसा रुक जाएगा और किसानों को कौन सी आईडी बनवा लेनी चाहिए.



फार्मर आईडी नहीं बनवाई तो रुक जाएगा पैसा



अगर आप भी किसान है और आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनाई है, तो इसे लेकर सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है. सरकार ने साफ कर दिया है की तय सीमा के बाद बिना फार्मर आईडी के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. सरकार के निर्देश अनुसार 15 मई 2026 के बाद उर्वरक, बीज और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है. जिन किसानों ने यह आईडी नहीं बनवाई होगी, वह इन सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं. इतना ही नहीं पीएम किसान योजना की अगली किस्त भी बिना फार्मर आईडी के रुक सकती है.



बड़ी संख्या में किसान अभी भी रजिस्ट्रेशन से दूर



आंकड़ों के अनुसार अभी भी बड़ी संख्या में किसान इस प्रक्रिया से बाहर है.कई क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन की गति धीमी है, जिसे तेज करने के लिए सरकार ने मिशन मोड में अभियान शुरू किया है. प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगवाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पंचायत स्तर पर भी कैंप लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा जिन गांवों में रजिस्ट्रेशन कम हुआ है, वहां विशेष अभियान चलाकर लक्ष्य पूरा करने की योजना बनाई जा रही है. इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि हर एलिजिबल किसान तक यह सुविधा पहुंच सके.



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क्यों जरूरी है फार्मर आईडी?



फार्मर आईडी एक डिजिटल रिकॉर्ड है, जिसमें किसान की जमीन, फसल और बैंक से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाती है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी किसानों तक पारदर्शी तरीके से पहुंच रहा है या नहीं. साथ ही इससे फर्जीवाड़ा रोकने और सब्सिडी के सही वितरण में भी मदद मिलेगी.



इन कामों में भी होगी फार्मर आईडी जरूरी



आने वाले समय में फार्मर आईडी सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रहेगी. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल बेचने, फसल बीमा का लाभ लेने, कृषि ऋण पाने और प्राकृतिक आपदा में राहत के लिए भी आईडी अनिवार्य है .सरकार खाद की बिक्री को भी इस आईडी से जोड़ने की तैयारी कर रही है. जिससे कालाबाजारी पर रोक लग सकेगी.

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