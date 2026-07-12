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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या लाड़ली बहनों को भी मिलता है किसान सम्मान निधि का पैसा, क्या है नियम?

क्या लाड़ली बहनों को भी मिलता है किसान सम्मान निधि का पैसा, क्या है नियम?

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना योजना में लाभ लेने वाली महिलाओं को क्या पीएम किसान निधि का पैसा भी मिल सकता है? जान लें दोनों योजनाओं के नियम और पात्रता क्या हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 12 Jul 2026 12:22 PM (IST)
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Ladli Behna Yojana: केंद्र सरकार और देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें किसानों और महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. जिसमें अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग नियम तय किए गए होते हैं. अगर फायदों की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है. 

वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए देश भर के किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. जिसे साल में 2000-2000 रुपये की तीन अलग-अलग किस्तों में जारी किया जाता है. अब सवाल आ रहा है कि क्या एमपी की  लाड़ली बहनों को पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिलता है या नहीं?

क्या एमपी की महिलाओं को किसान योजना का लाभ मिलता है?

सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए अलग-अलग नियम और पात्रताएं तय की जाती हैं. जो महिलाएं मध्य प्रदेश की निवासी हैं और पहले से ही लाड़ली बहना योजना का फायदा उठा रही हैं. क्या उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ भी मिल सकता है? तो इसका जवाब है हां बिल्कुल मिल सकता है. 

सरकार के नियमों में ऐसा कोई बंधन नहीं है जो एक राज्य की महिला को केंद्र की योजना का लाभ लेने से रोके. अगर मध्य प्रदेश की किसी महिला के नाम पर खुद की खेती योग्य जमीन रजिस्टर्ड है और वह एक किसान के तौर पर सभी जरूरी शर्तें पूरी करती हैं. तो वह लाड़ली बहना योजना के साथ-साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ले सकती हैं.

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एक साथ फायदा उठाने के लिए क्या हैं जरूरी नियम?

इन दोनों स्कीमों का पैसा बिना किसी रुकावट के एक साथ पाने के लिए महिलाओं को कुछ नियम और डॉक्युमेंट्स का ध्यान रखना होगा. लाड़ली बहना योजना के लिए महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. 

वहीं पीएम किसान योजना का लाभ लगातार चालू रखने के लिए महिला किसानों को अपने बैंक खाते की ई-केवाईसीऔर जमीन का भू-सत्यापन टाइम पर पूरा करवाना बेहद जरूरी है. अगर सरकारी रिकॉर्ड में आपका सारा डेटा और आधार लिंक एकदम सही है. तो बिना किसी दिक्कत के दोनों योजनाओं की किस्तें आपके अकाउंट में आती रहेंगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 Jul 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana Schemes For Farmers Ladli Behna Yojana
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