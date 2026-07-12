क्या लाड़ली बहनों को भी मिलता है किसान सम्मान निधि का पैसा, क्या है नियम?

Ladli Behna Yojana: केंद्र सरकार और देश के अलग-अलग राज्यों की सरकारें किसानों और महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. जिसमें अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग नियम तय किए गए होते हैं. अगर फायदों की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है जो सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है.

वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जरिए देश भर के किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है. जिसे साल में 2000-2000 रुपये की तीन अलग-अलग किस्तों में जारी किया जाता है. अब सवाल आ रहा है कि क्या एमपी की लाड़ली बहनों को पीएम किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिलता है या नहीं?

क्या एमपी की महिलाओं को किसान योजना का लाभ मिलता है?

सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए अलग-अलग नियम और पात्रताएं तय की जाती हैं. जो महिलाएं मध्य प्रदेश की निवासी हैं और पहले से ही लाड़ली बहना योजना का फायदा उठा रही हैं. क्या उन्हें पीएम किसान योजना का लाभ भी मिल सकता है? तो इसका जवाब है हां बिल्कुल मिल सकता है.

सरकार के नियमों में ऐसा कोई बंधन नहीं है जो एक राज्य की महिला को केंद्र की योजना का लाभ लेने से रोके. अगर मध्य प्रदेश की किसी महिला के नाम पर खुद की खेती योग्य जमीन रजिस्टर्ड है और वह एक किसान के तौर पर सभी जरूरी शर्तें पूरी करती हैं. तो वह लाड़ली बहना योजना के साथ-साथ पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ले सकती हैं.

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एक साथ फायदा उठाने के लिए क्या हैं जरूरी नियम?

इन दोनों स्कीमों का पैसा बिना किसी रुकावट के एक साथ पाने के लिए महिलाओं को कुछ नियम और डॉक्युमेंट्स का ध्यान रखना होगा. लाड़ली बहना योजना के लिए महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

वहीं पीएम किसान योजना का लाभ लगातार चालू रखने के लिए महिला किसानों को अपने बैंक खाते की ई-केवाईसीऔर जमीन का भू-सत्यापन टाइम पर पूरा करवाना बेहद जरूरी है. अगर सरकारी रिकॉर्ड में आपका सारा डेटा और आधार लिंक एकदम सही है. तो बिना किसी दिक्कत के दोनों योजनाओं की किस्तें आपके अकाउंट में आती रहेंगी.

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