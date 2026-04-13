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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM KISAN Nidhi Scheme: क्या लाडली बहना योजना के साथ किसान निधि का पैसा भी ले सकती हैं MP की महिला किसान, क्या है नियम?

PM KISAN Nidhi Scheme: क्या लाडली बहना योजना के साथ किसान निधि का पैसा भी ले सकती हैं MP की महिला किसान, क्या है नियम?

लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं. यह पैसा सीधे डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 13 Apr 2026 06:03 PM (IST)
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Ladli Behna Yojana and PM KISAN Scheme: मध्य प्रदेश राज्य सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की 35वीं किस्त 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डीबीटी के माध्यम से 1.25 करोड़ बहनों के खाते में ट्रांसफर कर दी है. मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की चर्चा होती रहती है. यह दोनों ही योजना आम जनता को आर्थिक मदद देने वाली बड़ी योजनाएं हैं.

ऐसे में कई बार लोगों के मन में सवाल उठते रहते हैं कि क्या इन दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ ले सकते हैं या नहीं. इसे लेकर नियमों को समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों योजनाएं अलग-अलग कैटेगरी के लाभार्थियों के लिए बनाई गई है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि क्या लाडली बहन योजना के साथ एमपी की महिलाएं किसान निधि का पैसा भी ले सकती है और इसे लेकर क्या नियम बने हुए हैं.

लाडली बहन योजना क्या है और किन्हें मिलता है इसका लाभ

लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं. यह पैसा सीधे डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होता है. इस योजना का लाभ 21 से 60 साल की विवाहित महिलाओं, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता सहित सभी महिलाओं को मिलता है. जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है.

क्या है प्रधानमंत्री किसान निधि योजना?

प्रधानमंत्री किसान निधि योजना केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है, जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन होती है और वह जरूरी शर्तें पूरी करते हैं.

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क्या महिलाएं किसान दोनों योजनाओं का ले सकती है लाभ?

अगर कोई महिला मध्य प्रदेश की निवासी है और वह लाडली बहन योजना की पात्रता पूरी करती है. साथ ही उसके नाम पर खेती की जमीन भी है और वह पीएम किसान निधि योजना के नियमों में फिट बैठती है तो वह दोनों योजनाओं का लाभ ले सकती है. यानी दोनों योजनाओं के लाभार्थी अलग-अलग मानदंडों पर तय होते हैं. इसलिए पात्रता पूरी होने पर किसी तरह की रोक नहीं है.

किन मामलों में रुक सकता है पैसा?

हालांकि पीएम किसान योजना में कई किसानों को अगली किस्त नहीं मिलती है. इसकी बड़ी वजह यह होती है कि उन्होंने ई-केवाईसी या भू-सत्यापन जैसे जरूरी काम पूरे नहीं किए होते हैं. ऐसे में महिला किसानों को दोनों योजनाओं का लाभ पाने के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी करनी जरूरी होती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 13 Apr 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
Ladli Behna Yojana PM KISAN Scheme Women Farmer Benefits MP Government Schemes
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