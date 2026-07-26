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पशुपालक रहें सावधान, बरसात में इस रोग से बचाएं पशु

Animal Husbandry Tips: बरसात में पशुओं पर एक ऐसी खतरनाक बीमारी का खतरा मंडराता है, जिससे उनका चलना-फिरना और दूध देना बंद हो सकता है. भारी नुकसान से बचने के लिए जान लें यह उपाएं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 26 Jul 2026 07:46 AM (IST)
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Animal Husbandry Tips: बरसात के मौसम में जहां चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वहीं पशुपालकों के लिए यह मौसम काफी चुनौतियों भरा होता है. मॉनसून के दिनों में बाड़े में लगातार पानी भरने, कीचड़ और गंदगी की वजह से मवेशियों में खुर-गलन नाम की खतरनाक बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है. यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. 

जो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों के पैरों के खुरों को सबसे पहले अपना शिकार बनाता है. अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो पशुओं के खुरों में घाव और असहनीय दर्द होने लगता है. जिससे वे लंगड़ाकर चलने लगते हैं. इसका सीधा असर पशुओं की खुराक और उनके दूध उत्पादन पर पड़ता है. जानें कैसे इस रोग को पहचान कर करें बचाव.

पहचानें खुर-गलन बीमारी के शुरुआती लक्षण 

खुर-गलन बीमारी की शुरुआत में मवेशियों के पैरों के खुरों के बीच वाले हिस्से में हल्की सूजन और लाली दिखाई देने लगती है. धीरे-धीरे यह सूजन घाव में बदल जाती है और उसमें से बहुत बुरी बदबू आने लगती है. दर्द इतना तेज होता है कि पशु एक जगह खड़े होने या चलने-फिरने से कतराते हैं. 

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बीमार मवेशी लगातार पैर पटकते रहते हैं और सुस्त होकर खाना-पीना तक कम कर देते हैं. इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ने पर मवेशियों को तेज बुखार भी आ सकता है. दूध देने वाले पशुओं का दूध उत्पादन अचानक काफी गिर जाता है जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.

बीमारी से बचाव के असरदार उपाय

इस बीमारी से अपने मवेशियों को सुरक्षित रखने का सबसे पहला नियम है बाड़े में साफ-सफाई और सूखापन बनाए रखना. पशुओं को कभी भी लंबे समय तक पानी या कीचड़ में न खड़ा रहने दें. इसके साथ ही लाल दवा पोटैशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट के हल्के घोल से मवेशियों के पैरों को नियमित रूप से धोएं. 

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अगर खुरों में घाव या इन्फेक्शन के कोई भी लक्षण दिखाई दें. तो तुरंत उस पर एंटीसेप्टिक स्प्रे या मलहम लगाएं. किसी भी तरह की लापरवाही बरते बिना तुरंत नजदीकी पशु डॉक्टर से संपर्क करें और एंटीबायोटिक दवाओं का सही कोर्स करवाएं जिससे बीमारी आगे न फैले और गाय-भैंस के दूध उत्पादन पर असर न पड़े. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 07:46 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Animal Husbandry Dairy Farming Farming Tips
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