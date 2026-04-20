Taiwan Pink Guava: ताइवान के पिंक अमरूद कैसे कर रहे किसानों का फायदा, आधे एकड़ में ही होगी लाखों की कमाई
Taiwan Pink Guava: ताइवान पिंक अमरूद की खेती आज किसानों के लिए कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाला एक बेहतरीन विकल्प बनती जा रही है, वही बाजार में ऊंची कीमत के कारण यह फसल तेजी से लोकप्रिय हो रही है.
Taiwan Pink Guava: यह तो आपने सुना होगा अगर अच्छा मुनाफा कमाना है तो सब्जी और फल उगाइए. साथ ही आज के समय में किसान पारंपरिक फसलों के साथ-साथ नई और उन्नत किस्मों की खेती की ओर तेजी से भी बढ़ रहे हैं. वहीं ऐसे में अगर ताइवान पिंक अमरूद की खेती की जाए तो ये आपको साधारण फलों के मुकाबले काफी अधिक लाभ दे सकता है, जो अपनी बेहतर क्वालिटी और ज्यादा मुनाफे के कारण चर्चा में है. साथ ही कम जमीन में अधिक उत्पादन और बाजार में अच्छी कीमत मिलने की वजह से यह फसल किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है.
प्रीमियम किस्म और खासियत
ताइवान पिंक अमरूद को दुनिया भर में एक प्रीमियम किस्म के रूप में जाना जाता है. यह खास किस्म ताइवान में विकसित की गई है और अपने मीठे स्वाद, गुलाबी गूदे और आकर्षक रंग के कारण इसे काफी पसंद किया जाता है. यही वजह है कि यह फल अब इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी से पहचान बना चुका है. आमतौर पर फलदार पेड़ों में सालों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इस अमरूद के पौधे में सिर्फ 6 महीने में फल लग जाते हैं.
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भारत में खेती और कमाई
भारत में भी अब किसान ताइवान पिंक अमरूद की खेती तेजी से करने लगे हैं. इसकी रोपाई आमतौर पर बारिश के मौसम यानी जुलाई से सितंबर के बीच की जाती है, साथ ही मध्यप्रदेश के हरदा, खरगौन, धार, बड़वानी और बुरहानपुर जैसे इलाकों में कई किसान इसे अपनाकर शानदार मुनाफा भी कमा रहे हैं. खेती विशेषज्ञ बताते है कि, कुछ किसानों ने पहले साल में ही 1 से 1.5 लाख रुपये प्रति एकड़ की कमाई कर ली है. जैसे-जैसे पौधे बड़े होते हैं, कमाई भी बढ़ती जाती है. साथ ही हाई डेंसिटी खेती से कम जमीन में ज्यादा उत्पादन मिलता है, जिससे आधे एकड़ में भी लाखों रुपये तक की कमाई संभव हो जाती है.
फायदे और बाजार में कीमत
ताइवान पिंक अमरूद किसानों के लिए फायदेमंद इसलिए साबित हो रहा है क्योंकि इसकी लागत के मुकाबले मुनाफा ज्यादा है. इसकी पौध जल्दी तैयार होती है और फल जल्दी बाजार में बिकने लगते हैं. साथ ही इसकी मांग ज्यादा होने के कारण किसानों को अच्छे दाम मिलते हैं. इसके अलावा यह फसल लंबे समय तक उत्पादन देती है, जिससे बार-बार नई फसल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. दो से तीन साल में यही आमदनी 4 से 5 लाख रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच जाती है. कम जगह में ज्यादा उत्पादन होने से छोटे किसान भी अच्छी कमाई कर पा रहे हैं.
दाम और पोषण की खासियत
अब बात करते हैं दाम की तो ताइवान पिंक अमरूद का बाजार भाव सामान्य अमरूद से ज्यादा होता है. जहां आम अमरूद बाजार में 30 से 40 रुपये किलो बिकता है, वहीं ताइवान पिंक अमरूद 80 से 100 रुपये किलो तक आराम से बिक जाता है. वजह साफ है इसका साइज बड़ा होता है, वजन 250 ग्राम से लेकर 700 से 750 ग्राम तक पहुंच जाता है. अगर बात करें इससे मिलने वाले फायदे की तो, इसमें विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.
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