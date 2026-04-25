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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरSummer Crops: मई-जून के सीजन में ये फसलें देंगी तगड़ा रिटर्न, खेती को बनाएं मुनाफे का बिजनेस

Summer Crops: मई-जून के सीजन में ये फसलें देंगी तगड़ा रिटर्न, खेती को बनाएं मुनाफे का बिजनेस

Summer Farming Tips: मई-जून की भीषण गर्मी में सही फसलों का चुनाव किसानों के लिए मुनाफे की लॉटरी साबित हो सकता है. कद्दू, लौकी और भिंडी जैसी सब्जियों की इस सीजन में भारी डिमांड रहती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 25 Apr 2026 03:29 PM (IST)
Summer Farming Tips: मई-जून की भीषण गर्मी में सही फसलों का चुनाव किसानों के लिए मुनाफे की लॉटरी साबित हो सकता है. कद्दू, लौकी और भिंडी जैसी सब्जियों की इस सीजन में भारी डिमांड रहती है.

मई और जून की भीषण गर्मी अक्सर किसानों को डरा देती है. लेकिन असल में यह सीजन कमाई का सबसे शानदार मौका होता है. अगर आप सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें. तो इन दो महीनों में ऐसी फसलें ले सकते हैं जो मार्केट में आते ही हाथों-हाथ बिक जाएंगी.

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गर्मियों के इस दौर में बेल वाली सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी और तरोई सबसे तगड़ा रिटर्न देने की ताकत रखती हैं. इनकी डिमांड बाजार में साल भर रहती है, लेकिन इस मौसम में इनकी आवक कम होने से दाम काफी चढ़े रहते हैं. कम पानी और थोड़ी सी केयर के साथ ये फसलें आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ा सकती हैं.
गर्मियों के इस दौर में बेल वाली सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी और तरोई सबसे तगड़ा रिटर्न देने की ताकत रखती हैं. इनकी डिमांड बाजार में साल भर रहती है, लेकिन इस मौसम में इनकी आवक कम होने से दाम काफी चढ़े रहते हैं. कम पानी और थोड़ी सी केयर के साथ ये फसलें आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ा सकती हैं.
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भिंडी और करेला भी इस सीजन की वो फसलें हैं. जो किसानों के लिए लॉटरी जैसा काम करती हैं. गर्मियों में शादी-ब्याह और पार्टियों का दौर होता है, जहां इन सब्जियों की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. अगर आप अच्छी क्वालिटी की हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, तो पैदावार उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल सकती है.
भिंडी और करेला भी इस सीजन की वो फसलें हैं. जो किसानों के लिए लॉटरी जैसा काम करती हैं. गर्मियों में शादी-ब्याह और पार्टियों का दौर होता है, जहां इन सब्जियों की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. अगर आप अच्छी क्वालिटी की हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, तो पैदावार उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल सकती है.
Published at : 25 Apr 2026 03:29 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Farmers News Farming Tips

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