गर्मियों के इस दौर में बेल वाली सब्जियां जैसे कद्दू, लौकी और तरोई सबसे तगड़ा रिटर्न देने की ताकत रखती हैं. इनकी डिमांड बाजार में साल भर रहती है, लेकिन इस मौसम में इनकी आवक कम होने से दाम काफी चढ़े रहते हैं. कम पानी और थोड़ी सी केयर के साथ ये फसलें आपका बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ा सकती हैं.