एक्सप्लोरर
Summer Crops: मई-जून के सीजन में ये फसलें देंगी तगड़ा रिटर्न, खेती को बनाएं मुनाफे का बिजनेस
Summer Farming Tips: मई-जून की भीषण गर्मी में सही फसलों का चुनाव किसानों के लिए मुनाफे की लॉटरी साबित हो सकता है. कद्दू, लौकी और भिंडी जैसी सब्जियों की इस सीजन में भारी डिमांड रहती है.
मई और जून की भीषण गर्मी अक्सर किसानों को डरा देती है. लेकिन असल में यह सीजन कमाई का सबसे शानदार मौका होता है. अगर आप सही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें. तो इन दो महीनों में ऐसी फसलें ले सकते हैं जो मार्केट में आते ही हाथों-हाथ बिक जाएंगी.
1/6
2/6
Published at : 25 Apr 2026 03:29 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
आम के बाग में शुरू किया मधुमक्खी पालन, दोगुनी हो गई पैदावार; किसान ने पेश की मिसाल
एग्रीकल्चर
6 Photos
जमीन कम है तो न हों परेशान, सिर्फ 2-3 बीघा में सब्जी की खेती से किसान कर रहे हैं कमाल
एग्रीकल्चर
6 Photos
मुर्गी-बकरी पालन हुआ पुराना, अब इस पक्षी को पालकर कमाएं लाखों, खरीदने वालों की लगती है लाइन
एग्रीकल्चर
6 Photos
रेगिस्तान में आसानी से उगाई जा सकती है ये फसलें, गुजरात और राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
DAP और यूरिया डाल-डालकर बेजान हो गई है मिट्टी, इस तरीके से फिर से हो जाएगी उपजाऊ
एग्रीकल्चर
किसानों की किस्मत बदल देगी यह स्विस बकरी, 7 लीटर दूध के साथ बना देगी मालामाल
एग्रीकल्चर
1 एकड़ में कितनी जैविक खाद डालनी चाहिए, फसल बुवाई से पहले किसान जान लें काम की बात
एग्रीकल्चर
घर की छत पर ऐसे कर सकते हैं कद्दू की खेती, खत्म हो जाएगी सब्जी की टेंशन
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
आम के बाग में शुरू किया मधुमक्खी पालन, दोगुनी हो गई पैदावार; किसान ने पेश की मिसाल
भावेष पाण्डेय
Opinion