हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरट्रैक्टर खरीदने पर 50 फीसदी सब्सिडी देती है ये सरकार, 5 लाख में मिलेगा 10 लाख वाला ट्रैक्टर

ट्रैक्टर खरीदने पर 50 फीसदी सब्सिडी देती है ये सरकार, 5 लाख में मिलेगा 10 लाख वाला ट्रैक्टर

Tractor Subsidy Scheme: सरकार की नई स्कीम के तहत अब ट्रैक्टर खरीदना बेहद सस्ता हो गया है. किसानों को 50% तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है. जिससे 10 लाख वाला ट्रैक्टर आधी कीमत पर मिल सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 19 Apr 2026 02:01 PM (IST)
Preferred Sources

Tractor Subsidy Scheme:  आजकल खेती को हाई-टेक बनाने के लिए ट्रैक्टर सबसे जरूरी मशीन है. लेकिन इसकी भारी-भरकम कीमत छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के बजट से अक्सर बाहर हो जाती है. किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक शानदार स्कीम लेकर आई है. जिसके तहत ट्रैक्टर खरीदने पर सीधे 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है.

इसका मतलब है कि जो ट्रैक्टर मार्केट में 10 लाख रुपये का मिल रहा है. वह किसानों को सरकारी मदद के बाद मात्र 5 लाख रुपये में मिल सकता है. यह योजना किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. अगर आप भी नया ट्रैक्टर लेने का प्लान बना रहे हैं. तो यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए.

कैसे उठाएं 50% सब्सिडी का फायदा?

झारखंड के किसानों के लिए सरकार की यह स्कीम बहुत फायदे वाली साबित हो रही है. इसका मकसद उन किसानों की मदद करना है जिनके पास संसाधनों की कमी है. इस योजना के तहत ट्रैक्टर की कीमत पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है. 

  • स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान का उस राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है. 
  • छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ महिला किसानों को इस सब्सिडी प्रोग्राम में विशेष प्राथमिकता दी जाती है.

इस सब्सिडी के जरिए आप न केवल नया ट्रैक्टर घर ला सकते हैं. बल्कि खेती की लागत कम करके अपना मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: किसान भाई शुरू करें जीरो बजट फार्मिंग, नोट छापने की मशीन बन जाएगी खेती

किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

इस सरकारी स्कीम के लिए अप्लाई करना अब बहुत आसान हो गया है. बस आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए. पात्रता की बात करें तो किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए और उसने पिछले कुछ सालों में ऐसी किसी दूसरे ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम का लाभ न लिया हो.

आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात (खतौनी) और एक वैलिड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है. समय पर आवेदन करने से आपके चयन की संभावना बढ़ जाती है. क्योंकि कई बार यह 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर भी काम करता है.

कैसे करें योजना में आवेदन?

अगर आप झारखंड के रहने वाले किसान हैं, तो आप सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस अपना सकते हैं. इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के भूमि संरक्षण कार्यालय (Soil Conservation Office) जाना होगा. जहां सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच आप फ्री में आवेदन फॉर्म ले सकते हैं.

  • फॉर्म को सही-सही भरकर आपको डेडलाइन से पहले जमा करना होगा.
  • आवेदन के साथ आपको ट्रैक्टर चलाने का वैलिड लाइसेंस और कम से कम 10 एकड़ खेती योग्य जमीन के दस्तावेज दिखाने होंगे.
  • सरकार इन्हीं किसानों को योजना में प्राथमिकता दे रही है जिनके पास कम से कम 10 एकड़ खेती योग्य जमीन है.

आवेदन जमा होने के बाद जिला स्तरीय समिति की ओर आपकी पात्रता की जांच की जाएगी और चयन होने पर आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय से तुरंत संपर्क करें.

यह भी पढ़ें: अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं पर्पल पत्तागोभी, होगा शानदार फायदा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 19 Apr 2026 02:01 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Tractor Subsidy Schemes For Farmers
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
ट्रैक्टर खरीदने पर 50 फीसदी सब्सिडी देती है ये सरकार, 5 लाख में मिलेगा 10 लाख वाला ट्रैक्टर
ट्रैक्टर खरीदने पर 50 फीसदी सब्सिडी देती है ये सरकार, 5 लाख में मिलेगा 10 लाख वाला ट्रैक्टर
एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं पर्पल पत्तागोभी, होगा शानदार फायदा
अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं पर्पल पत्तागोभी, होगा शानदार फायदा
एग्रीकल्चर
किसान भाई शुरू करें जीरो बजट फार्मिंग, नोट छापने की मशीन बन जाएगी खेती
किसान भाई शुरू करें जीरो बजट फार्मिंग, नोट छापने की मशीन बन जाएगी खेती
एग्रीकल्चर
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
घर की क्यारी में ऐसे करें पपीते की खेती, बाजार से खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत
Advertisement

वीडियोज

sansani: पति का मर्डर... पत्नी का 'इमोशनल' नाटक ! | MP News
Kanpur Accident : सड़क किनारे चल रहे बुजुर्ग को कार ने हवा में उछाला, रोंगटे खड़े कर देगा Video!
PM Modi Address To Nation: महिला आरक्षण पर PM के मन की बात! | Chitra Tripathi | Women Reservation
Saas Bahu Aur Saazish: Vikrant को देख Aishwarya के छूटे पसीने, मासूम को खाई में धकेल कर हुई फरार | Mannat
PM Modi Address To Nation: ''हम हारे नहीं, हर रुकावट हटाकर रहेंगे'- पीएम |Women Reservation | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही तैयार... रूस ने दिया 100 Su-57 फाइटर जेट्स का तगड़ा ऑफर, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश!
बिहार
'लालू यादव की बेटी सांसद...अखिलेश की पत्नी सांसद', सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की भी लगाई क्लास
'लालू यादव की बेटी सांसद...अखिलेश की पत्नी सांसद', सम्राट चौधरी ने कांग्रेस की भी लगाई क्लास
इंडिया
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
'पक्षपातपूर्ण, ड्रामेबाजी...', PM मोदी के देश के नाम संबोधन पर भड़का विपक्ष, खरगे बोले- 59 बार सिर्फ कांग्रेस...
ओटीटी
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
'नायक' से 'मद्रास कैफे' तक, जरूर देखें ये 7 इंडियन पॉलिटिकल फिल्में, ओटीटी पर हैं अवेलेबल
आईपीएल 2026
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा; फ्रेंचाइजी ने दिया अपडेट
लगातार 5 हार के बाद खुलेगी KKR किस्मत! 18 करोड़ वाला खिलाड़ी टीम से जुड़ा
विश्व
19 दिनों में दागीं 4 बैलिस्टिक मिसाइलें... किम जोंग की करतूत से टेंशन में जापान-साउथ कोरिया, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव
19 दिनों में दागीं 4 बैलिस्टिक मिसाइलें... किम जोंग की करतूत से टेंशन में जापान-साउथ कोरिया, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव
एग्रीकल्चर
खेती को ही बनाना है बिजनेस तो ये फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा, किसानों के लिए है फायदे का सौदा
खेती को ही बनाना है बिजनेस तो ये फसलें देंगी तगड़ा मुनाफा, किसानों के लिए है फायदे का सौदा
ट्रेंडिंग
Viral Video: ये सर्कस चल रहा है क्या... मनमाड रेलवे स्टेशन पर बिजली के तारों पर चढ़कर लड़ रहे थे लोग, वीडियो देख कंफ्यूज हुए यूजर्स
ये सर्कस चल रहा है क्या... मनमाड रेलवे स्टेशन पर बिजली के तारों पर चढ़कर लड़ रहे थे लोग, वीडियो देख कंफ्यूज हुए यूजर्स
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget