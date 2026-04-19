ट्रैक्टर खरीदने पर 50 फीसदी सब्सिडी देती है ये सरकार, 5 लाख में मिलेगा 10 लाख वाला ट्रैक्टर

Tractor Subsidy Scheme: आजकल खेती को हाई-टेक बनाने के लिए ट्रैक्टर सबसे जरूरी मशीन है. लेकिन इसकी भारी-भरकम कीमत छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के बजट से अक्सर बाहर हो जाती है. किसानों की इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक शानदार स्कीम लेकर आई है. जिसके तहत ट्रैक्टर खरीदने पर सीधे 50 फीसदी तक की सब्सिडी दी जा रही है.

इसका मतलब है कि जो ट्रैक्टर मार्केट में 10 लाख रुपये का मिल रहा है. वह किसानों को सरकारी मदद के बाद मात्र 5 लाख रुपये में मिल सकता है. यह योजना किसानों की आमदनी दोगुनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. अगर आप भी नया ट्रैक्टर लेने का प्लान बना रहे हैं. तो यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए.

कैसे उठाएं 50% सब्सिडी का फायदा?

झारखंड के किसानों के लिए सरकार की यह स्कीम बहुत फायदे वाली साबित हो रही है. इसका मकसद उन किसानों की मदद करना है जिनके पास संसाधनों की कमी है. इस योजना के तहत ट्रैक्टर की कीमत पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है.

स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान का उस राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है.

छोटे और सीमांत किसानों के साथ-साथ महिला किसानों को इस सब्सिडी प्रोग्राम में विशेष प्राथमिकता दी जाती है.

इस सब्सिडी के जरिए आप न केवल नया ट्रैक्टर घर ला सकते हैं. बल्कि खेती की लागत कम करके अपना मुनाफा भी बढ़ा सकते हैं.

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किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

इस सरकारी स्कीम के लिए अप्लाई करना अब बहुत आसान हो गया है. बस आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए. पात्रता की बात करें तो किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए और उसने पिछले कुछ सालों में ऐसी किसी दूसरे ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम का लाभ न लिया हो.

आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात (खतौनी) और एक वैलिड मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है. समय पर आवेदन करने से आपके चयन की संभावना बढ़ जाती है. क्योंकि कई बार यह 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर भी काम करता है.

कैसे करें योजना में आवेदन?

अगर आप झारखंड के रहने वाले किसान हैं, तो आप सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस अपना सकते हैं. इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के भूमि संरक्षण कार्यालय (Soil Conservation Office) जाना होगा. जहां सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच आप फ्री में आवेदन फॉर्म ले सकते हैं.

फॉर्म को सही-सही भरकर आपको डेडलाइन से पहले जमा करना होगा.

आवेदन के साथ आपको ट्रैक्टर चलाने का वैलिड लाइसेंस और कम से कम 10 एकड़ खेती योग्य जमीन के दस्तावेज दिखाने होंगे.

सरकार इन्हीं किसानों को योजना में प्राथमिकता दे रही है जिनके पास कम से कम 10 एकड़ खेती योग्य जमीन है.

आवेदन जमा होने के बाद जिला स्तरीय समिति की ओर आपकी पात्रता की जांच की जाएगी और चयन होने पर आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा. अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी भूमि संरक्षण कार्यालय से तुरंत संपर्क करें.

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