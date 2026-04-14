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गन्ने की खेती करने वाले किसान सावधान, ये 3 गलतियां कर सकती हैं आपकी मेहनत बेकार

Sugarcane Farming Tips: गन्ने की फसल में इन गलतियों को समय रहते सुधार कर ही किसान भाई बम्पर पैदावार और मुनाफा कमा सकते हैं. जान लीजिए नहीं तो फिर होगा नुकसान.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 Apr 2026 02:15 PM (IST)
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Sugarcane Farming Tips:  गन्ने की खेती हमारे देश के लाखों किसानों की रीढ़ की हड्डी है. लेकिन कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी वैसी पैदावार नहीं मिल पाती जिसकी उम्मीद होती है. इसकी सबसे बड़ी वजह वो छोटी-छोटी गलतियां हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. गन्ने की फसल को तैयार होने में लंबा वक्त लगता है. इसलिए शुरुआत से ही सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. 

अगर आप खाद डालने के समय या कीटों की पहचान करने में चूक जाते हैं. तो आपकी पूरी लागत और मेहनत पानी में मिल सकती है. आज के दौर में सिर्फ पसीना बहाने से काम नहीं चलेगा. बल्कि उन बारीकियों को समझना होगा जो फसल की मिठास और वजन दोनों बढ़ाती हैं. अगर किसान भाई इन आम दिखने वाली गलतियों को समय रहते सुधार लें. तो उनकी आमदनी में जबरदस्त उछाल आना तय है.

खाद का इस्तेमाल ध्यान से करें

गन्ने की बेहतर ग्रोथ के लिए सही मात्रा में खाद देना बहुत जरूरी है. लेकिन अक्सर किसान भाई जोश में आकर जरूरत से ज्यादा यूरिया डाल देते हैं. इससे फसल लंबी तो दिखती है. लेकिन वह अंदर से खोखली और कमजोर हो जाती है. जिससे गिरने का डर बढ़ जाता है. नाइट्रोजन के साथ-साथ पोटाश और फास्फोरस का सही तालमेल बिठाना जरूरी है. जिससे गन्ने की मोटाई और उसमें रस की मात्रा सही बनी रहे.

  • खाद हमेशा मिट्टी की जांच कराने के बाद ही डालें जिससे जमीन की ताकत बनी रहे.
  • बैलेंस खाद देने से फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वह मौसम की मार झेल पाती है.

बिना सोचे-समझे खाद झोंकना न केवल पैसों की बर्बादी है बल्कि यह मिट्टी की सेहत को भी हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है.

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कीटों और बीमारियों की पहचान न करना

गन्ने की फसल में सबसे बड़ी परेशानी शूट बोरर या तना छेदक जैसे कीट होते हैं. जो चुपके से पूरी फसल को अंदर से चट कर जाते हैं. किसान अक्सर तब जागते हैं जब नुकसान साफ दिखने लगता है. लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. शुरुआत से ही खेत की निगरानी करना और कीटों के शुरुआती संकेतों को पहचानना ही समझदारी है. जिससे सही कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा सके.

  • पत्तियों का रंग बदलना या ऊपर से सूखना कीटों के हमले का पहला इशारा हो सकता है.
  • जैविक तरीकों या नीम के तेल का छिड़काव करके भी शुरुआती दौर में इन दुश्मनों को रोका जा सकता है.

अगर आप कीटों के हमले को नजरअंदाज करते हैं. तो यह आपकी पूरी फसल की मिठास और वजन को मिट्टी में मिला सकता है.

सिंचाई और जल निकासी 

गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे पानी तो चाहिए. लेकिन खेत में पानी खड़ा रहना इसके लिए जहर के समान है. कई किसान भाई सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी देंगे. गन्ना उतना ही मोटा होगा. जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है. ज्यादा पानी से जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और फसल पीली पड़ने लगती है. वहीं नमी की कमी होने पर गन्ने की बढ़वार रुक जाती है और वह पतला रह जाता है.

  • सिंचाई हमेशा जरूरत के हिसाब से ही करें और खेत में पानी निकालने का रास्ता जरूर रखें.
  • जड़ों के पास हल्की नमी बनाए रखना गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए सबसे कारगर तरीका माना जाता है.

सही समय पर और सही मात्रा में पानी देना ही आपकी फसल को शानदार बनाता है और उसे सूखने या सड़ने से बचाता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 14 Apr 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Sugarcane
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