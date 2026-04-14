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जल्दी सड़ने वाली फसल को बचाने के लिए लगाएं सोलर ड्रायर, बिहार सरकार दे रही भारी-भरकम सब्सिडी

Solar Dryers Subsidy Scheme: बिहार के किसानों के लिए सोलर ड्रायर योजना वरदान साबित हो रही है. इससे सब्जी और फलों को सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है. सरकार इस पर भारी सब्सिडी दे रही है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 Apr 2026 12:20 PM (IST)
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Solar Dryers Subsidy Scheme: अगर आप बिहार में रहते हैं और किसानी करते हैं. तो यह खबर आपके लिए है. अक्सर देखा जाता है कि टमाटर, मिर्ची, गोभी या फल जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजें सही समय पर न बिक पाने के कारण खेतों में ही सड़ जाती हैं. इस नुकसान से बचाने के लिए बिहार सरकार एक कमाल की योजना लेकर आई है.

जिसमें सोलर ड्रायर लगाने पर भारी सब्सिडी दी जा रही है. यह तकनीक सूरज की गर्मी का इस्तेमाल करके आपकी फसल को सुखा देती है. जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है और आप उन्हें लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं. सरकार का मकसद यह है कि किसान अपनी मेहनत को बर्बाद होने से बचाएं और मार्केट में जब अच्छे दाम मिलें. तब अपनी उपज को बेचें.

फसल की बर्बादी पर लगेगा लगाम 

खेती-किसानी में सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि अगर फसल जल्दी नहीं बिकी, तो वह खराब हो जाएगी. सोलर ड्रायर इसी समस्या का पक्का समाधान है. इसमें फल और सब्जियों को सुखाकर उनकी नमी निकाल दी जाती है जिससे उनमें कीड़े या फफूंद लगने का डर खत्म हो जाता है.

  • सुखाने के बाद भी फसल के जरूरी पोषक तत्व और उसका असली स्वाद बिल्कुल वैसा ही बना रहता है.
  • इससे फसल को दूर-दराज के बड़े बाजारों में भेजना आसान हो जाता है क्योंकि खराब होने का रिस्क कम होता है.

जब फसल सुरक्षित रहेगी तो आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और बर्बादी का डर दिल से निकल जाएगा.

यह भी पढ़ें: Ethanol Plant Setup: गन्ना किसान कैसे लगा सकते हैं एथेनॉल प्लांट, कितनी सब्सिडी देती है सरकार?

आवेदन करने का तरीका

बिहार सरकार इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद देकर उनका बोझ कम कर रही है. सोलर ड्रायर यूनिट लगाने के लिए लागत का एक बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में सीधे किसानों के खाते में भेजा जा रहा है.

  • इस योजना में अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से भारी छूट मिल रही है ताकि हर छोटा किसान इसका लाभ ले सके.
  • किसान भाई उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बहुत आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

आपको बस अपने जरूरी कागजात तैयार रखने हैं और पोर्टल पर रजिस्टर करना है ताकि सरकार की इस मदद का लाभ मिल सके.

मशीन से होगा ये फायदा

अगर आप अपनी फसल को कच्चा बेचने के बजाय उसे सुखाकर या थोड़ा प्रोसेस करके बेचते हैं. तो उसकी कीमत बाजार में कई गुना बढ़ जाती है. सोलर ड्रायर से तैयार किए गए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है जिसकी डिमांड आजकल हर जगह है.

  • ताजी सब्जियों के मुकाबले सूखी हुई चीजों या उनके पाउडर को बेचने पर मंडी में काफी ऊंचे दाम मिलते हैं.
  • इससे न केवल आपकी फसल सुरक्षित रहती है बल्कि आप साल भर अपनी उपज को धीरे-धीरे मुनाफे पर बेच सकते हैं.

यह योजना बिहार के किसानों को पुराने तरीके से बाहर निकालकर एक नई पहचान और मोटी कमाई का रास्ता दिखा रही है.

यह भी पढ़ें: किसान भाई इस तरीके से करें काजू की खेती, होगी लाखों की कमाई

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 14 Apr 2026 12:20 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Bihar Government
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