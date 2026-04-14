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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसान भाई इस तरीके से करें काजू की खेती, होगी लाखों की कमाई

किसान भाई इस तरीके से करें काजू की खेती, होगी लाखों की कमाई

Cashew Cultivation Tips: काजू की खेती आज के दौर में किसानों के लिए घाटे का सौदा नहीं बल्कि मोटी कमाई का जरिया है. कम पानी और बंजर जमीन पर भी यह फसल बम्पर मुनाफा देती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 14 Apr 2026 11:09 AM (IST)
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Cashew Cultivation Tips: आज के दौर में खेती सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि एक शानदार बिजनेस मॉडल बन चुकी है और काजू की खेती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. काजू की सबसे खास बात यह है कि इसे बहुत ज्यादा लाड़-प्यार या भारी सिंचाई की जरूरत नहीं होती. यह कम पानी और पथरीली मिट्टी में भी सीना तानकर खड़ा रहता है. जो किसान धान या मक्के के पुराने चक्र में फंसे हैं.

उनके लिए काजू एक बहुत मुनाफे वाला साबित हो रहा है. क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में कभी कम नहीं होती. खेती के नए तरीकों को अपनाकर अब किसान न केवल अपनी लागत घटा रहे हैं. बल्कि अपनी सालाना कमाई को लाखों में पहुंचा रहे हैं. यह फसल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम मेहनत में लंबे समय तक मुनाफा कमाना चाहते हैं.

इस तरह शुरू करें खेती

काजू की खेती में सारा खेल सही किस्म के चुनाव का है. क्योंकि अगर बीज या पौधा दमदार नहीं होगा. तो मेहनत बेकार जाएगी. आजकल ऐसी हाइब्रिड किस्में आ गई हैं जो बहुत कम समय में फल देने लगती हैं. पौधा लगाने के लिए आपको बस मानसून की पहली बारिश का इंतजार करना होता है. ताकि मिट्टी में प्राकृतिक नमी बनी रहे. ग

ड्ढे तैयार करते समय उनमें थोड़ी देसी खाद और नीम की खली मिलाना सही रहता है. इससे दीमक का डर खत्म हो जाता है. पौधों के बीच सही गैप रखना भी जरूरी है जिससे हर पेड़ को अपनी जगह मिले और वह खुलकर फैल सके. जिससे आगे चलकर तुड़ाई में आसानी होती है.

यह भी पढ़ें:Ethanol Plant Setup: गन्ना किसान कैसे लगा सकते हैं एथेनॉल प्लांट, कितनी सब्सिडी देती है सरकार?

पेड़ों की सेहत का ख्याल

एक बार जब आपके काजू के पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं. तो उन्हें बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन शुरुआत में थोड़ा ध्यान देना जरूरी है. पेड़ों की समय-समय पर छंटाई या प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है. जिससे सूरज की रोशनी गहराई तक पहुंचे और फलों की क्वालिटी टॉप क्लास रहे.

सिंचाई के लिए अगर आप ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. तो यह सोने पर सुहागा है. क्योंकि इससे पानी की बर्बादी भी नहीं होती और पौधों को उनकी जरूरत के हिसाब से नमी मिलती रहती है. कीटों से बचाव के लिए जैविक तरीकों को अपनाना ज्यादा फायदेमंद है.

होगी लाखों की कमाई

काजू से असली पैसा तब निकलता है जब आप इसे सीधे पेड़ से तोड़कर बेचने के बजाय थोड़ा प्रोसेस करके बेचते हैं. कच्चे काजू को सुखाना और फिर उसकी ग्रेडिंग करना आपकी कमाई को कई गुना बढ़ा सकता है. बस्तर के कई किसान अब ग्रुप बनाकर अपनी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा रहे हैं. जिससे वे सीधे बड़े शहरों के मार्केट तक पहुंच पा रहे हैं.

अगर आप सिर्फ कच्चा माल बेचेंगे तो मुनाफा कम होगा. लेकिन अगर आप इसे पैकेट में बंद करके ब्रांड के तौर पर उतारें. तो मुनाफा सीधे आपकी जेब में जाएगा. काजू का छिलका और उसका फल भी कई कामों में आता है. जिससे एक्स्ट्रा इनकम का रास्ता खुल जाता है. यानी कुलमिलाकर कहें तो इसकी खेती आपको कुछ ही समय में लखपति बना सकती है. 

यह भी पढ़ें: Walnut Farming: एक ही पेड़ से हो जाएगी 28 से 30 हजार की कमाई, किसान ऐसे करें अखरोट की खेती

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 14 Apr 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Cashew Farming News
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