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गोल लौकी उगाने के लिए किस तकनीक की पड़ती है जरूरत? जान लें किसान भाई

गोल लौकी की अच्छी पैदावार के लिए सही मौसम, मिट्टी और खेती की तकनीक का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. जानें कौन सी तकनीक से मिल सकती है बेहतर लौकी की फसल?

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 20 Aug 2026 08:18 AM (IST)
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Round Bottle Gourd Farming: गोल लौकी देखने में जितनी अलग होती है, इसकी खेती भी सामान्य लौकी की तुलना में बेहद अलग होती है सही मौसम में इसकी बुवाई, उपजाऊ मिट्टी, उचित सिंचाई करने और पौधों को मजबूत सहारा देने से लौकी की अच्छी पैदावार ली जा सकती है. इसके अलावा खेत की तैयारी और बेलों की सही तरीके से देखभाल करना भी बेहद जरूरी होता है. अगर किसान सही तकनीक अपनाएं, तो कम जगह में भी गोल लौकी की अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है. आइए जानते हैं गोल लौकी उगाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

सही मौसम और मिट्टी का करें चुनाव

गोल लौकी गर्म मौसम में उगने वाली सब्जी है. इसकी खेती के लिए ऐसी जगह चुनें जहां पर्याप्त धूप मिलती हो. खेत की मिट्टी उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, ताकि बारिश या सिंचाई के बाद खेत में पानी लंबे समय तक जमा न रहे. बुवाई से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लें और जरूरत के अनुसार सड़ी हुई गोबर की खाद या जैविक खाद मिलाकर खेत तैयार करें.

बीज की गुणवत्ता पर दें ध्यान

अच्छी फसल के लिए स्वस्थ और अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है. बीज खरीदते समय किस्म की जानकारी जरूर लें और ऐसे बीज चुनें जो आपके क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल हों. बुवाई से पहले खेत में उचित दूरी पर गड्ढे या मेड़ तैयार किए जाते हैं. बीज की बुवाई बहुत ज्यादा गहराई में न करें और शुरुआती दिनों में मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें.

यह भी पढ़े : हरी मिर्च के बीज से कैसे तैयार होता है नया पौधा, जान लें तरीका

पौधों को दें मजबूत सहारा

लौकी की बेल तेजी से फैलती है, इसलिए पौधों को मजबूत सहारा देना रहता है. किसान खेत में जाल जैसी व्यवस्था भी कर सकते हैं, जिस पर बेल आसानी से चढ़ सके. इससे बेलों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और फल जमीन के संपर्क में कम आते हैं. इससे फलों को सड़ने और मिट्टी से होने वाले नुकसान से बचाने में भी मदद मिल सकती है. समय-समय पर खेत में खरपतवार भी हटाते रहें.

सिंचाई और खाद का रखें संतुलन

गोल लौकी को अच्छी बढ़ाने के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी देने से जड़ों को नुकसान हो सकता है. मौसम और मिट्टी की नमी देखकर सिंचाई करें. पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए जैविक खाद के साथ जरूरी पोषक तत्व भी खेत में डालें. खाद की मात्रा मिट्टी की जांच और स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार तय करना बेहतर रहता है. फूल और फल आने के समय पौधों की विशेष देखभाल करें.

कीट और रोगों से फसल को बचाएं

लौकी की फसल में कई तरह के कीट और रोग लग सकते हैं, इसलिए पौधों की नियमित निगरानी करते रहें. पत्तियों पर धब्बे, पत्तियों का मुरझाना, फल खराब होना या कीट दिखाई देने पर तुरंत ध्यान दें. खेत में साफ-सफाई रखें और संक्रमित पौधों या हिस्सों को अलग कर उचित तरीके से नष्ट करें. किसी कीटनाशक या दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है. सही समय पर देखभाल करने से फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है.

यह भी पढ़े : अपने गमले में कैसे उगाएं कश्मीर जैसे अखरोट? ये रहा तरीका

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
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Published at : 20 Aug 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
Bottle Gourd Cultivation Growing Technique Bottle Gourd Growing
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