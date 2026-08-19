Loan Waiver Documents: देश भर के किसानों के लिए कर्ज माफी योजनाएं समय-समय पर राहत लेकर आती हैं, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत हो या राज्य सरकारों की अपनी अलग अलग योजनाओं के ज़रिए. लेकिन सिर्फ योजना का लाभार्थी होना काफी नहीं, सही डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना भी उतना ही जरूरी है, वरना कर्ज माफी की प्रक्रिया बीच में ही अटक सकती है. आइए जानते हैं कर्ज माफी के लिए किसानों को कौन कौन से जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए.

आधार कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेज

कर्ज माफी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड सबसे बुनियादी दस्तावेज है, लेकिन इसे सिर्फ रखना काफी नहीं. आधार कार्ड का बैंक खाते और भूमि रिकॉर्ड, दोनों से लिंक होना जरूरी है, तभी सिस्टम में सत्यापन आसानी से हो पाता है.

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भूमि से जुड़े दस्तावेज़ भी रखें तैयार

किसान की जमीन का रिकॉर्ड कर्ज माफी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है. इसके लिए खसरा खतौनी, 7/12 उतारा या जमाबंदी जैसे भूमि दस्तावेज तैयार रखने चाहिए, ताकि यह साबित हो सके कि आवेदक असल में किसान है और जमीन का मालिकाना हक उसी के पास है.

बैंक पासबुक और खाते की जानकारी

कर्ज माफी की रकम सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, इसलिए बैंक पासबुक और लोन अकाउंट नंबर यानी किसान क्रेडिट कार्ड खाते की पूरी डिटेल भी साथ रखनी ज़रूरी है.

ई केवाईसी पूरा होना जरूरी

सिर्फ दस्तावेज जमा करना ही काफी नहीं, किसान की ई केवाईसी प्रोसेस भी पूरी होनी चाहिए. बिना ई केवाईसी पूरी हुए कई मामलों में कर्ज माफी की प्रोसेस रुक सकती है, इसलिए यह चेक करना जरूरी है कि आपकी ई केवाईसी अपडेट है या नहीं.

फसल नुकसान का प्रमाण भी हो सकता है जरूरी

अगर कर्ज माफी की वजह प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा या कीट हमले से हुआ फसल नुकसान है, तो इसके लिए फसल नुकसान प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है. यह प्रमाण पत्र कृषि विभाग या स्थानीय प्रशासन से जारी करवाया जा सकता है.

राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी शर्त

ज्यादातर राज्य सरकारों की कर्ज माफी योजनाओं का फायदा उसी राज्य के स्थायी निवासी किसानों को मिलता है. इसलिए आवेदन करते वक्त निवास प्रमाण पत्र भी साथ रखना जरूरी हो सकता है, खासकर जब योजना राज्य स्तर पर चलाई जा रही हो.

कैसे चेक करें लिस्ट में नाम?

डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद किसान अपने राज्य की आधिकारिक कृषि विभाग या किसान सहायता वेबसाइट पर जाकर कर्ज माफी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए जिला, ब्लॉक और गांव का स्लेक्ट करना होता है, और आधार या ई केवाईसी नंबर डालकर स्टेटस देखा जा सकता है.

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