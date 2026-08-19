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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरTulsi Plant Care Tips:किन वजहों से जल्दी सूख जाता है घर में लगा तुलसी का पौधा?

Tulsi Plant Care Tips:किन वजहों से जल्दी सूख जाता है घर में लगा तुलसी का पौधा?

Tulsi Plant Care Tips:तुलसी का पौधा ज्यादतर जरूरत से ज्या पानी, गलत मात्रा में धूप, हवा की सही व्यवस्था न होने, खराब मिट्टी और सर्दियों में पाला पड़ने की वजह से सूखता है.

Written By : बाबर हुसैन |  Updated at : 19 Aug 2026 10:39 PM (IST)
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Tulsi Plant Care Tips: हर भारती घर में तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि आस्था, सेहत और घर की ऊर्जा का हिस्सा माना जाता है. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पूरी देखभाल के बावजूद तुलसी का पौधा मुरझाकर सूख जाता है. दरअसल इसकी वजह कोई बड़ी लापरवाही नहीं, बल्कि कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जो अनजाने में हो जाती हैं.वैसे घर में तुलसी की स्थिति को देखकर आप इस बात का अंदाजा आसानी से लगे सकते है, आगे चल कर कोई बड़ी समस्या तो नहीं आने वाली है. आइए जानते हैं किन वजहों से तुलसी का पौधा जल्दी सूख जाता है और इसे बचाने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए?

जरूरत से ज्यादा पानी देना

तुलसी सूखने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है जरूरत से ज्यादा यादा पानी देना. गमले में पानी लगातार भरा रहने से जड़ें सड़ने लगती हैं, जिससे पौधा अंदर से कमजोर होकर सूखने लगता है. मिट्टी को छूकर देखें, अगर ऊपर की सतह सूखी लगे तभी पानी देना चाहिए.

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सही मात्रा में धूप न मिलना

तुलसी को सुबह की हल्की धूप चाहिए होती है, लेकिन कई बार लोग इसे या तो पूरी तरह छांव में रख देते हैं, या फिर पूरे दिन तेज धूप में छोड़ देते हैं. दोनों ही स्थितियां पौधे के लिए नुकसानदायक हैं. रोजाना दो से तीन घंटे की सुबह की धूप और दोपहर की तेज गर्मी से बचाव, यही सही संतुलन है.

गलत जगह पर गमला रखना

तुलसी को ऐसी जगह रखा जाना चाहिए, जहां हवा का सही आना जाना हो. बंद कमरे या ऐसी जगह जहां हवा बिल्कुल न पहुंचे, वहां पौधा जल्दी कमजोर पड़ जाता है. साथ ही तेज ठंडी हवा से भी इसे बचाना जरूरी है, क्योंकि तुलसी ठंड आसानी से सहन नहीं कर पाती.

मिट्टी की क्वालिटी पर ध्यान न देना

अगर गमले की मिट्टी बहुत सख्त हो या उसमें पानी निकासी की सही व्यवस्था न हो, तो जड़ों तक हवा और पोषण सही तरीके से नहीं पहुंच पाता. वक्त वक्त पर मिट्टी को हल्का सा खोदकर ढीला करना और उसमें जैविक खाद मिलाना पौधे की सेहत के लिए फायदेमंद रहता है.

बचाएं सर्दी की मार से 

सर्दियों के मौसम में तुलसी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि पाला पड़ने से इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाला ज्यादा पानी और गलत जगह, यही तीन मुख्य कारण हैं जो तुलसी को सुखा देते हैं, इसलिए ठंड के मौसम में पौधे को रात के वक्त ढककर रखना या घर के अंदर शिफ्ट करना बेहतर रहता है.

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About the author बाबर हुसैन

मैं बाबर हुसैन पत्रकारिता और जनसंचार का छात्र हूं. मुझे वर्ल्ड अफेयर्स और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में खास रुचि है. मुझे लिखना और किताबें पढ़ना पसंद है. खासकर द आर्ट ऑफ वॉर, द रिपब्लिक, यूटोपिया, द प्रिंस और अर्थशास्त्र जैसी किताबें. एबीपी न्यूज में इंटर्नशिप के दौरान मैं समाचार लेख के साथ-साथ लाइफस्टाइल और अन्य  टापिक्स पर भी काम सीख रहा हूं.
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Published at : 19 Aug 2026 10:39 PM (IST)
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