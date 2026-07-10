अपने फार्म हाउस में शुरू करें अनार की खेती, होगी लाखों में कमाई

Pomegranate Farming Tips: अगर आपके पास फार्म हाउस में खाली जमीन है. और आप खेती में कुछ अलग उगाने की सोच रहे हैं तो फिर अनार की खेती आपके लिए बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकती है. आज के वक्त में बागवानी फसलों में मुनाफा काफी ज्यादा है. और अनार एक ऐसा फल है जिसकी मांग बाजार में पूरे साल बनी रहती है.

इसकी खेती में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. कम पानी वाली जगहों में भी यह फसल बंपर मुनाफा दे सकती है. एक बार सही तरीके से पौधे लगाने के बाद इससे सालों तक लगातार मोटी कमाई की जा सकती है. जानें कैसे आप अपने फार्म हाउस पर उगा सकते हैं अनार.

सही किस्म का करें चुनाव

अनार की खेती से बेहतर रिटर्न लेने के लिए सबसे पहले सही किस्मों का चयन करना जरूरी है. भारतीय बाजारों में भगवा और मृदुला जैसी उन्नत किस्मों की मांग सबसे अधिक देखी जाती है. इन किस्मों के फल आकर्षक और गहरे लाल रंग के होते हैं.

यह भी पढ़ें: खेत में बिजली चमकते ही क्या करें और क्या नहीं? जानें जान बचाने का यह सबसे जरूरी तरीका

इन तरीकों से मिलेगा अच्छा उत्पादन

अनार की खेती में सघन बागवानी तकनीक से पौधे लगाने चाहिए. इस तकनीक से कम जगह में भी पौधों दोगुने हो जाते है. तो वहीं अनार के पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे पानी के साथ-साथ खादों को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है. रोपण से पहले मिट्टी और पानी की जांच कराना हमेशा फायदेमंद रहता है.

ऐसे होती है लाखों रुपये की कमाई

पौधों की सही समय पर कटाई और छंटाई भी करनी चाहिए. सही प्रूनिंग से पौधों को धूप मिलती है जिससे फलों का साइज और क्वालिटी दोनों में इजाफा होता है. अनार के पौधे रोपण के लगभग दो से तीन साल बाद कमर्शियल तौर पर फल देना शुरू कर देते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या आपके फार्म हाउस पर उग सकती है चॉकलेट? जानिए कोको उगाने का सही तरीका और कमाई का पूरा प्लान

एक पौधे से मिलेंगे इतने फल

एक विकसित पौधे से सालाना औसतन साठ से अस्सी किलोग्राम तक फल प्राप्त किए जा सकते हैं. फार्म हाउस के एक छोटे हिस्से में भी इसके पौधे लगाकर लाखों रुपये का मुनाफा कमाया जा सकता है. तैयार फसल को आप सीधे नजदीकी बड़ी मंडियों या फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को बेच सकते हैं.

यह भी पढ़ें: किस राज्य के किसान हैं सबसे ज्यादा खुशहाल, जानिए कहां के किसानों में सबसे ज्यादा है दर्द