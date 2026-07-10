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अपने फार्म हाउस में शुरू करें अनार की खेती, होगी लाखों में कमाई

Pomegranate Farming Tips: अगर आप अपने फार्म हाउस से अच्छी कमाई का ऑप्शन तलाश रहे हैं. तो अनार एक ऐसी बागवानी फसल है जो कम जगह में भी शानदार रिटर्न दे सकती है. जान लें तरीका.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 10 Jul 2026 10:51 AM (IST)
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Pomegranate Farming Tips: अगर आपके पास फार्म हाउस में खाली जमीन है. और आप खेती में कुछ अलग उगाने की सोच रहे हैं तो फिर अनार की खेती आपके लिए बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकती है. आज के वक्त में बागवानी फसलों में मुनाफा काफी ज्यादा है. और अनार एक ऐसा फल है जिसकी मांग बाजार में पूरे साल बनी रहती है. 

इसकी खेती में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है. कम पानी वाली जगहों में भी यह फसल बंपर मुनाफा दे सकती है. एक बार सही तरीके से पौधे लगाने के बाद इससे सालों तक लगातार मोटी कमाई की जा सकती है. जानें कैसे आप अपने फार्म हाउस पर उगा सकते हैं अनार.

सही किस्म का करें चुनाव

अनार की खेती से बेहतर रिटर्न लेने के लिए सबसे पहले सही किस्मों का चयन करना जरूरी है. भारतीय बाजारों में भगवा और मृदुला जैसी उन्नत किस्मों की मांग सबसे अधिक देखी जाती है. इन किस्मों के फल आकर्षक और गहरे लाल रंग के होते हैं. 

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इन तरीकों से मिलेगा अच्छा उत्पादन

अनार की खेती में सघन बागवानी तकनीक से पौधे लगाने चाहिए. इस तकनीक से कम जगह में भी पौधों दोगुने हो जाते है. तो वहीं अनार के पौधों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे पानी के साथ-साथ खादों को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है. रोपण से पहले मिट्टी और पानी की जांच कराना हमेशा फायदेमंद रहता है. 

ऐसे होती है लाखों रुपये की कमाई

पौधों की सही समय पर कटाई और छंटाई भी करनी चाहिए. सही प्रूनिंग से पौधों को धूप मिलती है जिससे फलों का साइज और क्वालिटी दोनों में इजाफा होता है. अनार के पौधे रोपण के लगभग दो से तीन साल बाद कमर्शियल तौर पर फल देना शुरू कर देते हैं. 

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एक पौधे से मिलेंगे इतने फल

एक विकसित पौधे से सालाना औसतन साठ से अस्सी किलोग्राम तक फल प्राप्त किए जा सकते हैं. फार्म हाउस के एक छोटे हिस्से में भी इसके पौधे लगाकर लाखों रुपये का मुनाफा कमाया जा सकता है. तैयार फसल को आप सीधे नजदीकी बड़ी मंडियों या फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को बेच सकते हैं. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Pomegranate Farming Tips Farming News
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