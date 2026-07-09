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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या आपके फार्म हाउस पर उग सकती है चॉकलेट? जानिए कोको उगाने का सही तरीका और कमाई का पूरा प्लान

क्या आपके फार्म हाउस पर उग सकती है चॉकलेट? जानिए कोको उगाने का सही तरीका और कमाई का पूरा प्लान

Cocoa Farming Tips: अगर आप अपने फार्म हाउस पर पारंपरिक फसलों के अलावा कुछ नया उगाने की सोच रहे हैं. तो चॉकलेट की खेती भी बेहतर कमाई का जरिया बन सकती है. जान लें क्या इसे फार्म हाउस पर उगा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 09 Jul 2026 04:55 PM (IST)
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Cocoa Farming Tips: चॉकलेट खाना किसे पसंद नहीं होता लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चॉकलेट को आप बड़े चाव से खाते हैं. उसे आप अपने फार्म हाउस पर खुद उगा सकते हैं.  दरअसल चॉकलेट कोको नाम के पेड़ के फलों के बीजों से बनती है. आजकल के दौर में किसान पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं. 

तो ऐसे में कोको की खेती एक बेस्ट ऑप्शन बनकर उभरी है. अगर आपके पास एक छोटा सा फार्म हाउस या खाली जमीन है. तो आप वहां कोको के पौधे लगाकर अपनी खुद की होममेड चॉकलेट का सेटअप तैयार कर सकते हैं. यह आपकी जेब को भी तगड़े मुनाफे से भर देगा. जान लें इसकी खेती का तरीका और बिजनेस का प्लान.

कोको उगाने का सही तरीका

कोको का पौधा लगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है. बस कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना होता है. कोको को बढ़ने के लिए गरम और नमी वाला मौसम सबसे बेस्ट माना जाता है. इसे ऐसी जगह पर लगाएं जहां हल्की धूप और अच्छी छाया मिलती हो क्योंकि तेज कड़क धूप इसके नाजुक पौधों को झुलसा सकती है. 

ऐसे शुरू करें खेती

मिट्टी की बात करें तो अच्छे जल निकासी वाली दोमट या बलुई मिट्टी इसके लिए एकदम परफेक्ट है. जिसमें पानी जमा न हो. शुरुआत में आप नर्सरी से अच्छे किस्म के ग्राफ्टेड पौधे लाकर अपने फार्म हाउस पर लगा सकते हैं. इन पौधों को रेगुलर तौर पर  हल्का पानी और जैविक खाद देते रहें. करीब 3 से 4 साल में पेड़ पर कोको के बड़े-बड़े फल आने शुरू हो जाते हैं.

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कच्चे फल से लेकर चॉकलेट मेकिंग तक का मुनाफा

कोको की खेती से कमाई करने के दो बेहतरीन तरीके हैं. पहला तो यह कि जब इसके फल पककर पीले-लाल हो जाएं तो आप उनके अंदर से बीजों को निकालकर उन्हें सुखाकर सीधे बड़ी-बड़ी चॉकलेट कंपनियों को अच्छे दामों पर बेच सकते हैं. दूसरा और सबसे ज्यादा मुनाफे वाले तरीका है वैल्यू एडिशन. 

कोको पाउडर और प्रोडक्ट्स से कमाई

आप अपने फार्म हाउस पर ही इन बीजों को रोस्ट और ग्राइंड करके कोको पाउडर, कोको बटर या फिर कस्टमाइज्ड डार्क चॉकलेट बनाकर ऑर्गेनिक और होममेड टैग के साथ सीधे कस्टमर्स को बेच सकते हैं. आजकल मार्केट में हैंडमेड और केमिकल-फ्री डार्क चॉकलेट्स की कीमत आसमान छू रही हैं. एक बार आपके पेड़ फल देने लगे तो आप सालों-साल बिना किसी बड़े खर्च के लाखों का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Chocolate Farming Tips Farming News Cocoa Farming
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