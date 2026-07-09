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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत में बिजली चमकते ही क्या करें और क्या नहीं? जानें जान बचाने का यह सबसे जरूरी तरीका

खेत में बिजली चमकते ही क्या करें और क्या नहीं? जानें जान बचाने का यह सबसे जरूरी तरीका

Farmers Safety In Monsoon: बारिश के मौसम में खेतों में काम करना जोखिम भरा हो सकता है. थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है. ऐसे में कुछ आसान सावधानियां आपकी जान बचाने में मदद कर सकती हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 09 Jul 2026 06:22 PM (IST)
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Farmers Safety In Monsoon: बारिश का मौसम आते ही हमारे किसान दिन-रात खेतों में जुट जाते हैं. लेकिन इस मौसम के बिजली गिरने का खतरा भी होता है जो पल भर में सब कुछ तबाह कर सकता है. अक्सर खुले खेतों में काम करते वक्त जब अचानक मौसम बदलता है और कड़कड़ाती हुई बिजली चमकने लगती है. तो किसानों के पास संभलने का मौका तक नहीं होता. 

हर साल ऐसी अनहोनी में कई कीमती जानें चली जाती हैं. सिर्फ इसलिए क्योंकि सही समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती. मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि ऐसी खतरनाक सिचुएशन में घबराने के बजाय अगर समझदारी से काम लिया जाए तो मौत के मुंह से भी सुरक्षित बाहर निकला जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि खेत में आफत के समय खुद को और दूसरों को कैसे सेफ रखें.

बिजली चमकते ही तुरंत करें ये काम

अगर आप खेत में काम कर रहे हैं और अचानक मौसम खराब हो जाए तो सबसे पहले काम रोककर किसी पक्के मकान या सुरक्षित शेल्टर की तरफ भागें. अगर आस-पास कोई पक्की छत न हो तो खुले खेत में सीधे खड़े रहने की गलती बिल्कुल न करें. ऐसी सिचुएशन में अपने दोनों पैरों को आपस में सटाकर घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने हाथों से कानों को ढक लें. 

इसे लाइटनिंग सेफ पोजीशन कहते है. जिससे शरीर का जमीन से संपर्क कम हो जाता. अगर आप ग्रुप में हैं तो सब लोग एक जगह इकट्ठा न हों बल्कि एक-दूसरे से कम से कम 15-20 फीट की दूरी बना लें. अगर आपके पास ट्रैक्टर है. तो उसके टायर रबर के होने के बावजूद लोहे की बॉडी की वजह से उसके पास रुकना सेफ नहीं है.

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भूलकर भी न करें यह गलतियां

अक्सर लोग बारिश से बचने के लिए किसी बड़े और अकेले पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं जो कि सबसे खतरनाक गलती है. अकेले और ऊंचे पेड़ों पर बिजली गिरने का चांस सबसे ज्यादा होता है. इसके अलावा खेत में मौजूद बिजली के खंभों, लोहे की बाड़ और पानी के सोर्स जैसे ट्यूबवेल या तालाब से तुरंत दूर हट जाएं. क्योंकि पानी और लोहा बिजली को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचते हैं. 

उस समय अपने हाथ में मौजूद कुदाल, खुरपी या कोई भी लोहे का औजार वहीं जमीन पर छोड़ दें. सबसे जरूरी बात बिजली चमकने के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. क्योंकि इसके सिग्नल और रेडिएशन आसमानी बिजली को अट्रैक्ट कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: क्या आपके फार्म हाउस पर उग सकती है चॉकलेट? जानिए कोको उगाने का सही तरीका और कमाई का पूरा प्लान

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Farming News Farm Safety
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