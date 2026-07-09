हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिस राज्य के किसान हैं सबसे ज्यादा खुशहाल, जानिए कहां के किसानों में सबसे ज्यादा है दर्द

किस राज्य के किसान हैं सबसे ज्यादा खुशहाल, जानिए कहां के किसानों में सबसे ज्यादा है दर्द

Farming News: पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे खुशहाल हैं और उनकी कमाई सबसे ज्यादा है. वहीं झारखंड, ओडिशा और विदर्भ के किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं. जान लें इसके पीछे की वजह.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 09 Jul 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

Farming News: देश की आधे से ज्यादा आबादी आज भी खेती और किसानी के जरिए अपना जीवन यापन करती है. मगर देश में कई किसान खेती से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो वहीं कई किसान आप भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. सभी राज्यों के किसानों की हालत एक जैसी नहीं है. भारत के अलग-अलग हिस्सों में किसानों की जिंदगी और उनकी कमाई में जमीन-आसमान का अंतर है. जहां कुछ राज्यों के किसान नई टेक्नोलॉजी, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और नगदी फसलों के दम पर हर महीने बंपर मुनाफा कमा रहे हैं. 

तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां का किसान आज भी सिर्फ मानसून के भरोसे है. कर्ज, फसल का सही दाम न मिलना और बदलते मौसम की मार ने परेशान कर रखा है. चलिए आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में कौन सा राज्य टॉप पर है और कहां के किसानों की जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द छुपा है.

इन राज्यों के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर

देश में कमाई के लिहाज से देखें तो पंजाब, हरियाणा और मेघालय जैसे राज्यों के किसान इस लिस्ट में टाॅप पर आते हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा के किसानों की एवरेज मंथली इनकम देश में सबसे ज्यादा है. इन राज्यों के किसान पारंपरिक खेती पर ही नहीं बल्कि आधुनिक मशीनों, एडवांस इरिगेशन सिस्टम और अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करते हैं. 

आर्थिक रूप से मजबूती

इन राज्यों में गेहूं और धान जैसी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम भी बेहद मजबूत है. जिससे किसानों को उनकी उपज की गारंटीड और सही कीमत मिल जाती है. यही वजह है कि यहां के किसान आर्थिक रूप से काफी मजबूत और सिक्योर महसूस करते हैं.

यह भी पढ़ें: गाय-भैंस के दूध में नहीं आ रही मलाई, चारे में मिलाएं ये एक चीज फिर देखें जादू

इन राज्यों के किसानों के लिए अब भी मुश्किलें

दूसरी तरफ देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जहां किसानों की हालत बेहद चिंताजनक है. झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के किसानों की मंथली कमाई देश में सबसे कम आंकी गई है. इसके अलावा महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा इलाका तो सालों से किसानों के मुश्किल इलाके बने हुए है. इन क्षेत्रों में सिंचाई के पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से खेती पूरी तरह से जुआ बन चुकी है. 

इन वजहों से दिक्कतें

सूखा, बाढ़ और बेमौसम बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं. जिससे किसान कर्ज में फंस जाते हैं. लागत लगातार बढ़ रही है और मंडियों में सही दाम न मिलने की वजह से यहां के किसानों की जिंदगी में सबसे ज्यादा कड़वाहट और मायूसी घुली हुई है. 

यह भी पढ़ें: इस राज्य में मछली पालने वालों की होने वाली है चांदी, इस मुस्लिम देश की कंपनी लगाएगी करोड़ों रुपये

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 09 Jul 2026 03:24 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
इस राज्य में मछली पालने वालों की होने वाली है चांदी, इस मुस्लिम देश की कंपनी लगाएगी करोड़ों रुपये
इस राज्य में मछली पालने वालों की होने वाली है चांदी, इस मुस्लिम देश की कंपनी लगाएगी करोड़ों रुपये
एग्रीकल्चर
मानसून की देरी से इन फसलों में किसानों को हुआ घाटा, चाय पर भी पड़ा बुरा असर
मानसून की देरी से इन फसलों में किसानों को हुआ घाटा, चाय पर भी पड़ा बुरा असर
एग्रीकल्चर
Cocoa Farming: अपने फार्म हाउस पर कैसे उगाएं चॉकलेट? स्वाद और सेहत के साथ मिलेगा मोटा मुनाफा
अपने फार्म हाउस पर कैसे उगाएं चॉकलेट? स्वाद और सेहत के साथ मिलेगा मोटा मुनाफा
एग्रीकल्चर
मॉनसून में टमाटर की फसल देगी रिकॉर्डतोड़ मुनाफा, बस जान लें देखरेख का यह सीक्रेट फॉर्मूला
मॉनसून में टमाटर की फसल देगी रिकॉर्डतोड़ मुनाफा, बस जान लें देखरेख का यह सीक्रेट फॉर्मूला
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Monsoon 2026: आसमानी आफत का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला | Pahalgam | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: अल नीनो और मुंबई में भारी बारिश एक साथ कैसे? 6 दिन में 1,240 मिमी बरसात, क्यों बदल गई मौसम की चाल?
अल नीनो और मुंबई में बारिश एक साथ कैसे? 6 दिन में 1,240 मिमी बरसात, क्यों बदल गई मौसम की चाल?
इंडिया
PM मोदी ने क्रिकेट मैच, टॉस की क्यों की बात? ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज़ भी हंसी नहीं रोक पाए
PM मोदी ने क्रिकेट मैच, टॉस की क्यों की बात? ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज़ भी हंसी नहीं रोक पाए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा विवाद: गोविंद देव गिरि की भूमिका पर बढ़ा संदेह, चंपत राय के आवास पर गुप्त बैठक
राम मंदिर चढ़ावा विवाद: गोविंद देव गिरि की भूमिका पर बढ़ा संदेह, चंपत राय के आवास पर गुप्त बैठक
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: पराग्वे की सीनेटर ने Mbappe को दी गाली, संसद में कहे अपशब्द; मचा बवाल
पराग्वे की सीनेटर ने Mbappe को दी गाली, संसद में कहे अपशब्द; मचा बवाल
ओटीटी
Netflix Thursday Watch List: 'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
इंडिया
Weather Today LIVE Updates: दिल्ली में बारिश से सड़कें बनीं तालाब, महाराष्ट्र बाढ़ में 63 लोगों की मौत
LIVE: दिल्ली में बारिश से सड़कें बनीं तालाब, महाराष्ट्र बाढ़ में 63 लोगों की मौत
विश्व
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
एग्रीकल्चर
इस राज्य में मछली पालने वालों की होने वाली है चांदी, इस मुस्लिम देश की कंपनी लगाएगी करोड़ों रुपये
इस राज्य में मछली पालने वालों की होने वाली है चांदी, इस मुस्लिम देश की कंपनी लगाएगी करोड़ों रुपये
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget