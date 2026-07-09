किस राज्य के किसान हैं सबसे ज्यादा खुशहाल, जानिए कहां के किसानों में सबसे ज्यादा है दर्द

Farming News: देश की आधे से ज्यादा आबादी आज भी खेती और किसानी के जरिए अपना जीवन यापन करती है. मगर देश में कई किसान खेती से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो वहीं कई किसान आप भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. सभी राज्यों के किसानों की हालत एक जैसी नहीं है. भारत के अलग-अलग हिस्सों में किसानों की जिंदगी और उनकी कमाई में जमीन-आसमान का अंतर है. जहां कुछ राज्यों के किसान नई टेक्नोलॉजी, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और नगदी फसलों के दम पर हर महीने बंपर मुनाफा कमा रहे हैं.

तो वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां का किसान आज भी सिर्फ मानसून के भरोसे है. कर्ज, फसल का सही दाम न मिलना और बदलते मौसम की मार ने परेशान कर रखा है. चलिए आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में कौन सा राज्य टॉप पर है और कहां के किसानों की जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द छुपा है.

इन राज्यों के किसानों की स्थिति सबसे बेहतर

देश में कमाई के लिहाज से देखें तो पंजाब, हरियाणा और मेघालय जैसे राज्यों के किसान इस लिस्ट में टाॅप पर आते हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब और हरियाणा के किसानों की एवरेज मंथली इनकम देश में सबसे ज्यादा है. इन राज्यों के किसान पारंपरिक खेती पर ही नहीं बल्कि आधुनिक मशीनों, एडवांस इरिगेशन सिस्टम और अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल करते हैं.

आर्थिक रूप से मजबूती

इन राज्यों में गेहूं और धान जैसी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम भी बेहद मजबूत है. जिससे किसानों को उनकी उपज की गारंटीड और सही कीमत मिल जाती है. यही वजह है कि यहां के किसान आर्थिक रूप से काफी मजबूत और सिक्योर महसूस करते हैं.

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इन राज्यों के किसानों के लिए अब भी मुश्किलें

दूसरी तरफ देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जहां किसानों की हालत बेहद चिंताजनक है. झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के किसानों की मंथली कमाई देश में सबसे कम आंकी गई है. इसके अलावा महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा इलाका तो सालों से किसानों के मुश्किल इलाके बने हुए है. इन क्षेत्रों में सिंचाई के पुख्ता इंतजाम न होने की वजह से खेती पूरी तरह से जुआ बन चुकी है.

इन वजहों से दिक्कतें

सूखा, बाढ़ और बेमौसम बारिश की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं. जिससे किसान कर्ज में फंस जाते हैं. लागत लगातार बढ़ रही है और मंडियों में सही दाम न मिलने की वजह से यहां के किसानों की जिंदगी में सबसे ज्यादा कड़वाहट और मायूसी घुली हुई है.

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