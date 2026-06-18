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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपीएम किसान योजना को लेकर आया नया अपडेट, 20 जून को खाते में आएगी किस्त, तुरंत करा लें यह काम

पीएम किसान योजना को लेकर आया नया अपडेट, 20 जून को खाते में आएगी किस्त, तुरंत करा लें यह काम

PM Kisan Yojana Status: पीएम किसान योजना की अगली किस्त 20 जून को सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. इस 2000 रुपये की राशि पाने के लिए किसान तुरंत इन दो कामों को पूरा करा लें.

Reported By : नीलेश ओझा |  Updated at : 18 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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PM Kisan Yojana Status: देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत ही शानदार खुशखबरी आ चुकी है. जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली अगली किस्त की तारीख का आधिकारिक ऐलान हो गया है. अबसे कुछ दिन बाद यानी 20 जून को सरकार देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपये ट्रांसफर करने जा रही है. 

हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने नियमों को लेकर थोड़ी सख्ती दिखाई है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पैसा आ जाए तो आपको कुछ जरूरी काम तुरंत निपटा लेने चाहिए. किस्त से पहले आप खुद अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. जान लीजिए पूरी खबर.

इन दो जरूरी कामों को बिना देर किए पूरा करें

अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं. तो सबसे पहले अपना ई-केवाईसी स्टेटस जरूर चेक कर लें. सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा उनके पैसे अटक सकते हैं. आप इसे अपने नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर या पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर खुद ओटीपी के जरिए पूरा कर सकते हैं. 

इसके साथ ही अपने बैंक खाते का लैंड सीडिंग स्टेटस भी वेरिफाई करना बेहद जरूरी है. आपके बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड का एक्टिव होना जरूरी है. अगर इनमें से कोई भी एक चीज अधूरी रह गई तो आपका नाम फाइनल बेनेफिशियरी लिस्ट से काटा जा सकता है इसलिए तुरंत यह काम करा लें.

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ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

20 जून को किस्त जारी होने से पहले आप घर बैठे ही आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपको यह पैसा मिलेगा या नहीं. इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. वहां होमपेज पर आपको Know Your Status का ऑप्शन दिखाई देगा. जिस पर क्लिक करना होगा. 

इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड भरकर सबमिट कर दें. ऐसा करते ही आपके सामने पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी. जहां आप देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई हुए हैं या नहीं. अगर वहां सब कुछ Yes दिखा रहा है. तो बेफिक्र हो जाइए 20 जून को आपके अकाउंट में 2000 रुपये आ जाएंगे.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 18 Jun 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
 Agriculture PM Kisan Yojana Kisan Yojana Farming News
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