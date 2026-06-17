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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरजुलाई से पहले कर लें इन फूलों की तैयारी, पूरे सीजन फूलो से लदा रहेगा आपका बगीचा

जुलाई से पहले कर लें इन फूलों की तैयारी, पूरे सीजन फूलो से लदा रहेगा आपका बगीचा

Gardening Tips: भीषण गर्मी में भी अपने गार्डन को हरा-भरा रखने के लिए जुलाई से पहले ही समर प्लांट्स की तैयारी कर लें. तेज धूप को झेलने वाले इन फूलों को लगाकर आप पूरे सीजन अपने बगीचे को महका सकते हैं.

Reported By : नीलेश ओझा  | Updated at : 17 Jun 2026 04:37 PM (IST)
Gardening Tips: भीषण गर्मी में भी अपने गार्डन को हरा-भरा रखने के लिए जुलाई से पहले ही समर प्लांट्स की तैयारी कर लें. तेज धूप को झेलने वाले इन फूलों को लगाकर आप पूरे सीजन अपने बगीचे को महका सकते हैं.

गर्मियों के मौसम में जब तेज धूप और लू चलती है तो अक्सर हमारे पेड़-पौधे झुलसने लगते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका बगीचा हमेशा हरा-भरा और रंग-बिरंगा बना रहे तो जुलाई का महीना शुरू होने से पहले ही कुछ खास तैयारी कर लेनी चाहिए.

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अपने गार्डन के लिए हमेशा ऐसे फूल चुनें जो भीषण गर्मी और तेज धूप को आसानी से बर्दाश्त कर सकें. जून का महीना खत्म होने से पहले नर्सरी से सदाबहार, पोर्टुलाका, जीनियम और सूरजमुखी जैसी वैरायटी ले आएं. ये पौधे कम पानी और तेज तपिश में भी खिले रहते हैं और अच्छे फूल देते हैं.
अपने गार्डन के लिए हमेशा ऐसे फूल चुनें जो भीषण गर्मी और तेज धूप को आसानी से बर्दाश्त कर सकें. जून का महीना खत्म होने से पहले नर्सरी से सदाबहार, पोर्टुलाका, जीनियम और सूरजमुखी जैसी वैरायटी ले आएं. ये पौधे कम पानी और तेज तपिश में भी खिले रहते हैं और अच्छे फूल देते हैं.
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इन गर्मी के पौधों को लगाने के लिए सबसे पहले गमलों की मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना बेहद जरूरी है. साधारण मिट्टी में थोड़ी सी कोकोपीट और गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट जरूर मिक्स करें. कोकोपीट मिलाने से मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है जिससे तेज धूप के बावजूद पौधों की जड़ें अंदर से ठंडी रहती हैं और सूखती नहीं हैं.
इन गर्मी के पौधों को लगाने के लिए सबसे पहले गमलों की मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना बेहद जरूरी है. साधारण मिट्टी में थोड़ी सी कोकोपीट और गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट जरूर मिक्स करें. कोकोपीट मिलाने से मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है जिससे तेज धूप के बावजूद पौधों की जड़ें अंदर से ठंडी रहती हैं और सूखती नहीं हैं.
Published at : 17 Jun 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Gardening Farming News

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