एक्सप्लोरर
जुलाई से पहले कर लें इन फूलों की तैयारी, पूरे सीजन फूलो से लदा रहेगा आपका बगीचा
Gardening Tips: भीषण गर्मी में भी अपने गार्डन को हरा-भरा रखने के लिए जुलाई से पहले ही समर प्लांट्स की तैयारी कर लें. तेज धूप को झेलने वाले इन फूलों को लगाकर आप पूरे सीजन अपने बगीचे को महका सकते हैं.
गर्मियों के मौसम में जब तेज धूप और लू चलती है तो अक्सर हमारे पेड़-पौधे झुलसने लगते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपका बगीचा हमेशा हरा-भरा और रंग-बिरंगा बना रहे तो जुलाई का महीना शुरू होने से पहले ही कुछ खास तैयारी कर लेनी चाहिए.
1/6
2/6
Published at : 17 Jun 2026 04:37 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
एक एकड़ में कितना मुनाफा देगी केंचुए की खेती, जानिए सालभर में कितनी भर जाएगी जेब?
एग्रीकल्चर
6 Photos
जून के महीने में बोएं ये सब्जियां, सिर्फ 2 से 3 महीने में लागत वसूल और बंपर मुनाफा शुरू
एग्रीकल्चर
6 Photos
दुनिया में कहां पैदा होती है सबसे ज्यादा लाल मिर्च, भारत में कितनी है इसकी पैदावार?
एग्रीकल्चर
6 Photos
मशरूम फार्मिंग से कमाना है मोटा मुनाफा? इस आसान फॉर्मूले से घर पर तैयार करें परफेक्ट कंपोस्ट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
मक्के की कटाई के बाद खाली खेत में बोएं ये सब्जी, डेढ़ महीने के अंदर शुरू हो जाएगी कमाई
एग्रीकल्चर
आंधी आए या बरसे आग, ये फसलें कभी नहीं होंगी खराब, यहां जानिए उनके नाम
एग्रीकल्चर
क्या है दो तल्ला खेती? एक ही बार 3 से 5 गुना मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई
एग्रीकल्चर
अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं ताइवानी नींबू? जेब के साथ सेहत भी हो जाएगी तंदुरुस्त
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
एक एकड़ में कितना मुनाफा देगी केंचुए की खेती, जानिए सालभर में कितनी भर जाएगी जेब?
राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक
Opinion