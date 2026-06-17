जुलाई से पहले कर लें इन फूलों की तैयारी, पूरे सीजन फूलो से लदा रहेगा आपका बगीचा

इन गर्मी के पौधों को लगाने के लिए सबसे पहले गमलों की मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना बेहद जरूरी है. साधारण मिट्टी में थोड़ी सी कोकोपीट और गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट जरूर मिक्स करें. कोकोपीट मिलाने से मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनी रहती है जिससे तेज धूप के बावजूद पौधों की जड़ें अंदर से ठंडी रहती हैं और सूखती नहीं हैं.