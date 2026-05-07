कट तो नहीं गया आपका नाम? पीएम किसान योजना की अगली किस्त से पहले तुरंत चेक करें लाभार्थी लिस्ट

PM Kisan Yojana 23rd Instalment: देश में करोड़ों किसान सरकार की ओर से चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपयों का लाभ लेते हैं. सरकार तीन किस्तों में किसानों को पैसे भजेती है. अब तक कुल 22 किस्तें जारी हो चुकी हैं. अब करोड़ों किसानों के लिए 23वीं किस्त का इंतजार है. जो कि अब जल्द ही खत्म होने वाला है. सरकार जल्द ही 23वीं किस्त का पैसा सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी में है.

लेकिन जान लें हर साल सरकार उन खातों को फिल्टर करती है जो नियमों को पूरा नहीं करते. ऐसे किसानों की किस्त रोक दी जाती है. इसलिए यह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप समय रहते अपना स्टेटस चेक कर लें. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपको इस बार पैसे मिलेंगे या नहीं.

कैसे चेक करें लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि 23वीं किस्त आपके खाते में आएगी या नहीं. तो इसके लिए आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां Beneficiary Status वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए पूरी डिटेल देख सकते हैं. यहां आपको चेक करना होगा कि आपके नाम के आगे Eligible लिखा है या नहीं.

इसके साथ ही, लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग का स्टेटस Yes होना चाहिए. अगर इनमें से कहीं भी No दिख रहा है. तो समझ लीजिए कि आपकी किस्त रुक सकती है. गांव की पूरी लिस्ट देखने के लिए Beneficiary List वाले टैब पर जाकर अपना राज्य, जिला और ब्लॉक सिलेक्ट करें. इससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपके इलाके के किन-किन लोगों का नाम इस बार फाइनल लिस्ट में शामिल किया गया है.

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इन कामों के बिना अटक जाएगा पैसा

सरकार ने अब ई-केवाईसी (e-KYC) को पूरी तरह जरूरी कर दिया है. जिससे सिर्फ असली किसानों को ही इस योजना का लाभ मिले. अगर आपने अभी तक इसे अपडेट नहीं किया है. तो आप पीएम किसान पोर्टल पर जाकर ओटीपी के जरिए या नजदीकी सीएससी (CSC) सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक तरीके से इसे पूरा कर सकते हैं.

इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का सत्यापन यानी लैंड सीडिंग भी बहुत जरूरी प्रोसेस है. कई बार तकनीकी कारणों या रिकॉर्ड अपडेट न होने की वजह से किसानों का नाम लिस्ट से बाहर हो जाता है. अगर आपकी पिछली किस्त भी नहीं आई थी. तो सबसे पहले अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर दस्तावेजों की जांच करवाएं.

जून-जुलाई में आ सकती है 23वीं किस्त

बहुत से किसान योजना की 23वीं किस्त जारी होने के इंतजार में है. हर बार पर किस्तें 4 महीने के गैप पर आती हैं. इसी हिसाब से 23वीं किस्त का पैसा जून या जुलाई 2026 के महीने में जारी किया जा सकता है. हालांकि सरकार ने अभी तक किसी सटीक तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है.. किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी फर्जी वेबसाइट या कॉल के झांसे में न आएं और केवल सरकारी पोर्टल से ही जानकारी लें.

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