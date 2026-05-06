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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरगर्मियों में लगाएं ये 3 फसलें, सिर्फ 90 दिनों में लखपति बना देगा ये कम लागत वाला फॉर्मूला

गर्मियों में लगाएं ये 3 फसलें, सिर्फ 90 दिनों में लखपति बना देगा ये कम लागत वाला फॉर्मूला

Summer Season Crops: मई की गर्मी में मूंग, लोबिया और भिंडी जैसी फसलें लगाकर आप महज 90 दिनों में बंपर कमाई कर सकते हैं. यह तरीका मानसून से पहले किसानों को लखपति बना सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 06 May 2026 04:20 PM (IST)
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Summer Season Crops: मई की तपती गर्मी में जब ज्यादातर खेत खाली पड़े होते हैं. तब किसान ऐसी फसलें चुनते हैं जो कम समय में बंपर रिटर्न दें. 90 दिनों का यह शॉर्ट-टर्म खेती मॉडल उन लोगों के लिए है जो कम लागत में अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं. इस मौसम में सब्जियों और दालों की किल्लत की वजह से मार्केट में भाव बहुत ऊंचे रहते हैं. जिसका सीधा फायदा आपको मिल सकता है. 

बस आपको सही प्लानिंग के साथ ऐसी फसलें लगानी हैं जो गर्मी झेल सकें और कम पानी में भी लहलहा उठें. मानसून आने से पहले ये फसलें न केवल आपकी जेब भर देंगी बल्कि आपके खेत की मिट्टी को अगली फसल के लिए और भी ज्यादा उपजाऊ बना देंगी. यह सही मौका है अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर इस मुनाफे वाले एग्री-बिजनेस मॉडल को आजमाने का और अपनी मेहनत का सही दाम पाने का. 

मूंग की खेती

मई में मूंग की बुवाई करना सबसे समझदारी भरा काम है. क्योंकि यह फसल महज दो महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाती है. इसे उगाने के लिए खेत की दो-तीन बार जुताई करके बीजों को कतारों में बोना चाहिए और हल्की सिंचाई का ध्यान रखना चाहिए. मूंग की फसल में खाद का खर्चा न के बराबर है. क्योंकि यह खुद मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती है. 

कमाई की बात करें तो गर्मियों में दालों के रेट काफी स्टेबल और ऊंचे रहते हैं. जिससे कम लागत में आपको कई गुना ज्यादा मुनाफा मिलता है. इसके अलावा फसल कटने के बाद इसके पौधों को खेत में ही जोतकर आप एक बेहतरीन हरी खाद भी तैयार कर सकते हैं. जो अगली फसल का खर्चा कम कर देगी.

यह भी पढ़ें: 155253 पर मिलेगा किसानों की हर समस्या का हल, इस राज्य के CM ने दी सौगात

लोबिया की खेती

लोबिया यानी बोड़ा एक ऐसी सब्जी है जो गर्मी के मौसम को बहुत पसंद करती है और बहुत कम सिंचाई में भी बढ़िया फलियां देती है. इसे उगाने के लिए बीजों को मेड़ों पर लगाना सबसे बेस्ट रहता है. जिससे जड़ों को सही हवा मिल सके. मानसून से पहले जब मार्केट में ताजी हरी सब्जियों की कमी होती है. 

तब लोबिया की फलियां बहुत महंगे दामों पर बिकती हैं. इसकी तुड़ाई हर दूसरे-तीसरे दिन की जा सकती है. जिसका मतलब है कि आपके पास हर हफ्ते मार्केट से नकद पैसा आता रहेगा. लोबिया की खेती से किसान न केवल अपनी लागत जल्दी निकाल लेते हैं बल्कि महज 3 महीनों के अंदर एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन भी सेट कर लेते हैं.

भिंडी की खेती

सब्जियों के मार्केट में भिंडी हमेशा डिमांड में रहने वाली फसल है और मई में इसे लगाकर आप मानसून के अंत तक पैसे कमा सकते हैं. इसे उगाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करें और लाइन से लाइन की दूरी का ख्याल रखें जिससे तुड़ाई करने में आसानी हो. भिंडी के पौधों को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती.

बस समय पर निराई-गुड़ाई और हल्का पानी इसे फलों से लद देता है. गर्मियों में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि मंडियों में इसके दाम गिरते नहीं हैं. जिससे किसानों को हर तुड़ाई पर मोटा मुनाफा मिलता है. अगर आप सही तरीके से इसका मैनेजमेंट करते हैं. तो भिंडी की यह अकेली फसल ही आपको सीजन के आखिर तक लखपति बनाने का दम रखती है.

यह भी पढ़ें: नींबू की इन वैरायटी से होगा तगड़ा मुनाफा, खेती में कमाल कर रहा है ये स्मार्ट आइडिया

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 06 May 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Farming Tips Farming News
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