गर्मियों में लगाएं ये 3 फसलें, सिर्फ 90 दिनों में लखपति बना देगा ये कम लागत वाला फॉर्मूला

Summer Season Crops: मई की तपती गर्मी में जब ज्यादातर खेत खाली पड़े होते हैं. तब किसान ऐसी फसलें चुनते हैं जो कम समय में बंपर रिटर्न दें. 90 दिनों का यह शॉर्ट-टर्म खेती मॉडल उन लोगों के लिए है जो कम लागत में अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं. इस मौसम में सब्जियों और दालों की किल्लत की वजह से मार्केट में भाव बहुत ऊंचे रहते हैं. जिसका सीधा फायदा आपको मिल सकता है.

बस आपको सही प्लानिंग के साथ ऐसी फसलें लगानी हैं जो गर्मी झेल सकें और कम पानी में भी लहलहा उठें. मानसून आने से पहले ये फसलें न केवल आपकी जेब भर देंगी बल्कि आपके खेत की मिट्टी को अगली फसल के लिए और भी ज्यादा उपजाऊ बना देंगी. यह सही मौका है अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर इस मुनाफे वाले एग्री-बिजनेस मॉडल को आजमाने का और अपनी मेहनत का सही दाम पाने का.

मूंग की खेती

मई में मूंग की बुवाई करना सबसे समझदारी भरा काम है. क्योंकि यह फसल महज दो महीने में कटाई के लिए तैयार हो जाती है. इसे उगाने के लिए खेत की दो-तीन बार जुताई करके बीजों को कतारों में बोना चाहिए और हल्की सिंचाई का ध्यान रखना चाहिए. मूंग की फसल में खाद का खर्चा न के बराबर है. क्योंकि यह खुद मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती है.

कमाई की बात करें तो गर्मियों में दालों के रेट काफी स्टेबल और ऊंचे रहते हैं. जिससे कम लागत में आपको कई गुना ज्यादा मुनाफा मिलता है. इसके अलावा फसल कटने के बाद इसके पौधों को खेत में ही जोतकर आप एक बेहतरीन हरी खाद भी तैयार कर सकते हैं. जो अगली फसल का खर्चा कम कर देगी.

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लोबिया की खेती

लोबिया यानी बोड़ा एक ऐसी सब्जी है जो गर्मी के मौसम को बहुत पसंद करती है और बहुत कम सिंचाई में भी बढ़िया फलियां देती है. इसे उगाने के लिए बीजों को मेड़ों पर लगाना सबसे बेस्ट रहता है. जिससे जड़ों को सही हवा मिल सके. मानसून से पहले जब मार्केट में ताजी हरी सब्जियों की कमी होती है.

तब लोबिया की फलियां बहुत महंगे दामों पर बिकती हैं. इसकी तुड़ाई हर दूसरे-तीसरे दिन की जा सकती है. जिसका मतलब है कि आपके पास हर हफ्ते मार्केट से नकद पैसा आता रहेगा. लोबिया की खेती से किसान न केवल अपनी लागत जल्दी निकाल लेते हैं बल्कि महज 3 महीनों के अंदर एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन भी सेट कर लेते हैं.

भिंडी की खेती

सब्जियों के मार्केट में भिंडी हमेशा डिमांड में रहने वाली फसल है और मई में इसे लगाकर आप मानसून के अंत तक पैसे कमा सकते हैं. इसे उगाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करें और लाइन से लाइन की दूरी का ख्याल रखें जिससे तुड़ाई करने में आसानी हो. भिंडी के पौधों को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती.

बस समय पर निराई-गुड़ाई और हल्का पानी इसे फलों से लद देता है. गर्मियों में इसकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि मंडियों में इसके दाम गिरते नहीं हैं. जिससे किसानों को हर तुड़ाई पर मोटा मुनाफा मिलता है. अगर आप सही तरीके से इसका मैनेजमेंट करते हैं. तो भिंडी की यह अकेली फसल ही आपको सीजन के आखिर तक लखपति बनाने का दम रखती है.

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