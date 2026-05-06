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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरअब गर्मियों में भी नहीं रुकेंगे अंडे, बस अपनाएं देखभाल का ये अचूक तरीका और बढ़ाएं अपना प्रॉफिट मार्जिन

अब गर्मियों में भी नहीं रुकेंगे अंडे, बस अपनाएं देखभाल का ये अचूक तरीका और बढ़ाएं अपना प्रॉफिट मार्जिन

Poultry Farming Tips: भीषण गर्मी में मुर्गियों को लू से बचाने के लिए शेड को ठंडा रखना और ताजे पानी का इंतजाम करना बेहद जरूरी है. इन तरीकों को आजमा के आप बढ़ा सकते हैं अंडा उत्पादन.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 06 May 2026 05:25 PM (IST)
Poultry Farming Tips: भीषण गर्मी में मुर्गियों को लू से बचाने के लिए शेड को ठंडा रखना और ताजे पानी का इंतजाम करना बेहद जरूरी है. इन तरीकों को आजमा के आप बढ़ा सकते हैं अंडा उत्पादन.

गर्मियों का मौसम पोल्ट्री किसानों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि बढ़ता तापमान मुर्गियों की सेहत और अंडा उत्पादन पर बुरा असर डालता है. लेकिन अगर आप सही मैनेजमेंट और देखभाल का अचूक तरीका अपनाते हैं. तो भीषण गर्मी में भी आपका मुनाफा कम नहीं होगा. बस आपको कुछ बेसिक बदलाव करने की जरूरत है.

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मुर्गियों को गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहले उनके शेड के तापमान को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. शेड की छत पर घास-फूस या पुआल बिछाकर आप अंदर की गर्मी को कम कर सकते हैं. इसके अलावा शेड के चारों तरफ जूट के बोरे लटकाकर उन पर पानी छिड़कने से अंदर का माहौल काफी ठंडा रहता है.
मुर्गियों को गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहले उनके शेड के तापमान को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. शेड की छत पर घास-फूस या पुआल बिछाकर आप अंदर की गर्मी को कम कर सकते हैं. इसके अलावा शेड के चारों तरफ जूट के बोरे लटकाकर उन पर पानी छिड़कने से अंदर का माहौल काफी ठंडा रहता है.
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अंडा उत्पादन बनाए रखने के लिए पानी का मैनेजमेंट सबसे खास रोल निभाता है. गर्मियों में मुर्गियां दाने से ज्यादा पानी पीती हैं, इसलिए उनके पास हमेशा ताजा और ठंडा पानी उपलब्ध होना चाहिए. पानी के बर्तन ऐसी जगह रखें जहाँ धूप न आती हो और दिन में कम से कम तीन-चार बार पानी को बदलते रहें.
अंडा उत्पादन बनाए रखने के लिए पानी का मैनेजमेंट सबसे खास रोल निभाता है. गर्मियों में मुर्गियां दाने से ज्यादा पानी पीती हैं, इसलिए उनके पास हमेशा ताजा और ठंडा पानी उपलब्ध होना चाहिए. पानी के बर्तन ऐसी जगह रखें जहाँ धूप न आती हो और दिन में कम से कम तीन-चार बार पानी को बदलते रहें.
Published at : 06 May 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Poultry Poultry Farm Farming Tips

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