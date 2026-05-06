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अब गर्मियों में भी नहीं रुकेंगे अंडे, बस अपनाएं देखभाल का ये अचूक तरीका और बढ़ाएं अपना प्रॉफिट मार्जिन
Poultry Farming Tips: भीषण गर्मी में मुर्गियों को लू से बचाने के लिए शेड को ठंडा रखना और ताजे पानी का इंतजाम करना बेहद जरूरी है. इन तरीकों को आजमा के आप बढ़ा सकते हैं अंडा उत्पादन.
गर्मियों का मौसम पोल्ट्री किसानों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि बढ़ता तापमान मुर्गियों की सेहत और अंडा उत्पादन पर बुरा असर डालता है. लेकिन अगर आप सही मैनेजमेंट और देखभाल का अचूक तरीका अपनाते हैं. तो भीषण गर्मी में भी आपका मुनाफा कम नहीं होगा. बस आपको कुछ बेसिक बदलाव करने की जरूरत है.
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Published at : 06 May 2026 05:21 PM (IST)
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