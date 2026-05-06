अब गर्मियों में भी नहीं रुकेंगे अंडे, बस अपनाएं देखभाल का ये अचूक तरीका और बढ़ाएं अपना प्रॉफिट मार्जिन

मुर्गियों को गर्मी से बचाने के लिए सबसे पहले उनके शेड के तापमान को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. शेड की छत पर घास-फूस या पुआल बिछाकर आप अंदर की गर्मी को कम कर सकते हैं. इसके अलावा शेड के चारों तरफ जूट के बोरे लटकाकर उन पर पानी छिड़कने से अंदर का माहौल काफी ठंडा रहता है.